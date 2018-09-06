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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Стало известно, как будет выглядеть новый мост через Волгу

Стало известно, как будет выглядеть новый мост через Волгу

Росавтодор рассмотрел концессионный проект по строительству нового моста через волгу в обход Тольятти с выходом на трассу М-5. Заявка была одобрена и отправлена на дальнейшее обсуждение на заседании Межведомственной комиссии при 
6 сентября 2018, 03:30
В Самаре нашли 14-летнего школьника-полиглота

В Самаре нашли 14-летнего школьника-полиглота

Появились новости о 14-летнем мальчике из Самары, которого со среды, 5 сентября, искали волонтеры и полиция.  Школьник нашелся, он жив, сообщили в Поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». По правилам сообщества, другая информации о «потеряшке» не разглашается, но, по данным из 
6 сентября 2018, 03:20
В Самаре застройщик засыпал котлован 18-этажного дома на Солнечной

В Самаре застройщик засыпал котлован 18-этажного дома на Солнечной

Поставлена точка в скандальном деле о возведении на Солнечной новой многоэтажки: застройщик засыпал котлован. Напомним, что на улице Солнечной мог появиться 18-этажный дом с паркингом. Фирма-застройщик вырыла котлован под фундамент объекта капитального строительства и создала условия, угрожающие жизни и здоровью 
6 сентября 2018, 02:16
В Самаре 11-летняя девочка попала под колеса «ГАЗели» на Волжском проспекте

В Самаре 11-летняя девочка попала под колеса «ГАЗели» на Волжском проспекте

В среду, 5 сентября, в Самаре произошла авария, в которой был травмирован ребенок. В 10:20 32-летний опытный водитель ехал на «ГАЗели» по Волжскому проспекту от улицы Маяковской в сторону Студенческого переулка.

По предварительной версии, по пути мужчина сбил 11-летнюю 
6 сентября 2018, 01:22
В Самаре перекрыли движение около ЦУМа

В Самаре перекрыли движение около ЦУМа

В среду утром, автомобилисты столкнулись с неожиданным препятствием -  около ЦУМ Самара перекрыли движение по невыясненной причине. По периметру торгового центра стояли  машины   полиции, оперативных ведомств. 

«На месте машины скорой помощи, полиции, ГИБДД. Обстоятельства выясняются», - написали очевидцы в  
5 сентября 2018, 10:30
Из-за Дня города в Самаре перекроют 5 улиц

Из-за Дня города в Самаре перекроют 5 улиц

С 7 по 9 сентября в областной столице перекроют пять улиц. Ограничения связаны с празднованием Дня города, они не будут касаться машин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и автомобилей с пропусками, утвержденными ГИБДД.
 
- с 12:00 до 23:00 7 сентября будет 
4 сентября 2018, 10:14
Почти на месяц в Самаре перекроют движение по улице Урицкого

Почти на месяц в Самаре перекроют движение по улице Урицкого

Со среды, 29 августа, в Самаре ограничат движение транспорта на улице Урицкого. Это сделают из-за ремонта тепловых сетей и последующего за ним восстановления благоустройства. Улица Урицкого будет перекрыта на участке в 100 метров от Спортивной до Аксакова. Ограничение будет действовать 
29 августа 2018, 03:24
25 и 27 августа перекроют дороги в исторической части Самары

25 и 27 августа перекроют дороги в исторической части Самары

В субботу и понедельник, 25 и 27 августа, в Самаре ограничат движение транспорта по нескольким улицам в историческом центре. Причин несколько - это проведение ежегодного Фестиваля цветов, строительство газопровода и Фрунзенского моста. Для транспорта, за исключением спецмашин — полиции, карет 
24 августа 2018, 05:26
Студенты попросили продлить маршрут трамвая № 13 в Самаре

Студенты попросили продлить маршрут трамвая № 13 в Самаре

Представители администрации Самары рассмотрят возможность продления трамвайного маршрута № 13 до разворотного кольца около торгового центра «Апельсин». С такой просьбой обратились к главе Самары Елене Лапушкиной студенты Самарского университета на молодежном форуме «iВолга». Они считают, что нововведение значительно облегчило бы 
31 июля 2018, 12:22
Скелет древнего лабиринтодонта нашли в Самарской области

Скелет древнего лабиринтодонта нашли в Самарской области

Необычную находку обнаружили во время ежегодной комплексной научной экспедиции сотрудники и студенты Самарского государственного технического университета. Участники экспедиции изучали флору триасовых и юрских отложений юго-востока нашего региогна.
 
«По триасовой фауне было собрано более 50 образцов, содержащих костные фрагменты амфибий и пресмыкающихся. 
27 июля 2018, 10:17
В блогах: 100 лет комсомолу в самарских вузах

В блогах: 100 лет комсомолу в самарских вузах

Блогер Игорь Кондратьев пишет про 100-летие комсомола. "А вы знаете, что в октябре этого года в вузах, в которых вы учились (если, конечно, это было до 1991 года), будут проходить торжественные собрания, а затем и «сабантуи» по поводу 100-летия 
24 июля 2018, 06:38
Военные кафедры при вузах заменят на единые учебные центры

Военные кафедры при вузах заменят на единые учебные центры

Правительство России предложило принципиально поменять структуру военной подготовки в вузах. Вместо специальных кафедр могут появиться единые учебные центры. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Новелла направлена на повышение эффективности процесса обучения студентов военному делу. В конце мая министр обороны 

6 июня 2018, 05:50
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