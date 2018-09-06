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Стало известно, как будет выглядеть новый мост через Волгу
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6 сентября 2018, 03:30
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В Самаре нашли 14-летнего школьника-полиглота
Появились новости о 14-летнем мальчике из Самары, которого со среды, 5 сентября, искали волонтеры и полиция. Школьник нашелся, он жив, сообщили в Поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». По правилам сообщества, другая информации о «потеряшке» не разглашается, но, по данным из …
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6 сентября 2018, 03:20
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В Самаре застройщик засыпал котлован 18-этажного дома на Солнечной
Поставлена точка в скандальном деле о возведении на Солнечной новой многоэтажки: застройщик засыпал котлован. Напомним, что на улице Солнечной мог появиться 18-этажный дом с паркингом. Фирма-застройщик вырыла котлован под фундамент объекта капитального строительства и создала условия, угрожающие жизни и здоровью …
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6 сентября 2018, 02:16
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В Самаре 11-летняя девочка попала под колеса «ГАЗели» на Волжском проспекте
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6 сентября 2018, 01:22
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В Самаре перекрыли движение около ЦУМа
В среду утром, автомобилисты столкнулись с неожиданным препятствием - около ЦУМ Самара перекрыли движение по невыясненной причине. По периметру торгового центра стояли машины полиции, оперативных ведомств.
«На месте машины скорой помощи, полиции, ГИБДД. Обстоятельства выясняются», - написали очевидцы в …
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5 сентября 2018, 10:30
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Из-за Дня города в Самаре перекроют 5 улиц
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4 сентября 2018, 10:14
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Почти на месяц в Самаре перекроют движение по улице Урицкого
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29 августа 2018, 03:24
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25 и 27 августа перекроют дороги в исторической части Самары
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24 августа 2018, 05:26
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Студенты попросили продлить маршрут трамвая № 13 в Самаре
Представители администрации Самары рассмотрят возможность продления трамвайного маршрута № 13 до разворотного кольца около торгового центра «Апельсин». С такой просьбой обратились к главе Самары Елене Лапушкиной студенты Самарского университета на молодежном форуме «iВолга». Они считают, что нововведение значительно облегчило бы …
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31 июля 2018, 12:22
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Скелет древнего лабиринтодонта нашли в Самарской области
Необычную находку обнаружили во время ежегодной комплексной научной экспедиции сотрудники и студенты Самарского государственного технического университета. Участники экспедиции изучали флору триасовых и юрских отложений юго-востока нашего региогна.
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27 июля 2018, 10:17
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В блогах: 100 лет комсомолу в самарских вузах
Блогер Игорь Кондратьев пишет про 100-летие комсомола. "А вы знаете, что в октябре этого года в вузах, в которых вы учились (если, конечно, это было до 1991 года), будут проходить торжественные собрания, а затем и «сабантуи» по поводу 100-летия …
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24 июля 2018, 06:38
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Военные кафедры при вузах заменят на единые учебные центры
Правительство России предложило принципиально поменять структуру военной подготовки в вузах. Вместо специальных кафедр могут появиться единые учебные центры. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Новелла направлена на повышение эффективности процесса обучения студентов военному делу. В конце мая министр обороны …
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6 июня 2018, 05:50