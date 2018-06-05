Не пристегнулись: трое взрослых и ребенок пострадали в аварии в Тольятти Днем 4 июня в Тольятти произошло крупное ДТП. Водитель такси на автомобиле «Датсан» ехал со стороны Портпоселка. В машине находились двое пассажиров: женщина и 11-летний ребенок. На одном из участков дороги иномарка вышла на встречную полосу и там лоб в …