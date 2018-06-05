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Водитель автобуса сбил 84-летнего велосипедиста в Тольятти
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5 июня 2018, 03:41
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Автоледи сбила 10-летнего мальчика в Тольятти
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5 июня 2018, 03:17
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Появилось фото жуткого ДТП с участием фуры и «Нексии» у Самары
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5 июня 2018, 01:10
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Не пристегнулись: трое взрослых и ребенок пострадали в аварии в Тольятти
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5 июня 2018, 09:22
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Молодой байкер без прав и с пассажиром врезался в «Гранту» у Сызрани
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30 мая 2018, 11:21
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Мотоциклиста, сбившего 14-летнюю девочку, ищут в Тольятти
Тольяттинские полицейские ищут мотоциклиста, сбежавшего с места аварии. ДТП произошло 9 мая. Примерно в 20:50 неизвестный водитель мотоцикла двигался по улице Матросова в направлении улицы Лизы Чайкиной. В районе дома №10 под колесами транспортного средства оказалась 14-летняя девочка. Она перебегала …
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10 мая 2018, 01:38
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Самарские байкеры попросили снизить для них ставку транспортного налога
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22 января 2018, 07:03
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В Самаре байкер врезался в полицейскую машину с включенной сиреной
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24 августа 2017, 04:35
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В Тольятти водитель «Газели» протаранил мотоциклиста
Тольяттинские правоохранители устанавливают детали аварии, в результате которой пострадал мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Обводном шоссе.
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17 мая 2017, 02:35
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Сызранский подросток украл у пенсионера мотоцикл «Урал»
Полиция Сызрани расследует уголовное дело о краже мотоцикла. Подозреваемый в совершении преступления – подросток. Потерпевший – пенсионер.
По данным полицейских, в правоохранительные органы обратился 60-летний житель Сызрани. Он сообщил, что у него пропал мотоцикл марки «Урал». Сумму ущерба пенсионер оценил в …
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17 августа 2016, 11:19