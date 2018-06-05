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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Водитель автобуса сбил 84-летнего велосипедиста в Тольятти

Водитель автобуса сбил 84-летнего велосипедиста в Тольятти

В Тольятти во вторник, 5 июня, произошло ДТП с участием автобуса и велосипедиста. Около шести часов утра они столкнулись в жилой зоне. Автобусом Citroen Jumper управлял 32-летний водитель. Он ехал от остановки «Речной вокзал» к селу Русская Борковка. При движении  

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Автоледи сбила 10-летнего мальчика в Тольятти

Автоледи сбила 10-летнего мальчика в Тольятти

Очередной ребенок оказался под колесами машины в Тольятти. Авария произошла 4 июня в седьмом часу вечера. 25-летняя девушка за рулем «Лады Гранты» ехала в жилой зоне со стороны улицы 40 лет Победы в направлении улицы 70 лет Октября. Во время 

5 июня 2018, 03:17
Появилось фото жуткого ДТП с участием фуры и «Нексии» у Самары

Появилось фото жуткого ДТП с участием фуры и «Нексии» у Самары

Под Самарой иномарка Daewoo 
5 июня 2018, 01:10
Не пристегнулись: трое взрослых и ребенок пострадали в аварии в Тольятти

Не пристегнулись: трое взрослых и ребенок пострадали в аварии в Тольятти

Днем 4 июня в Тольятти произошло крупное ДТП. Водитель  такси на автомобиле «Датсан» ехал со стороны Портпоселка. В машине находились двое пассажиров: женщина и 11-летний ребенок. На одном из участков дороги иномарка вышла на встречную полосу и там лоб в 
5 июня 2018, 09:22
Молодой байкер без прав и с пассажиром врезался в «Гранту» у Сызрани

Молодой байкер без прав и с пассажиром врезался в «Гранту» у Сызрани

В Самарской области на трассе М-5 «Урал» столкнулись молодой байкер на мотоцикле Suzuki и автомобиль Lada Granta. ДТП произошло во вторник, 29 мая, примерно в 9:40 в районе Сызрани. 23-летний мотоциклист ехал с пассажиром со стороны Тольятти в направлении села 

30 мая 2018, 11:21
Мотоциклиста, сбившего 14-летнюю девочку, ищут в Тольятти

Мотоциклиста, сбившего 14-летнюю девочку, ищут в Тольятти

Тольяттинские полицейские ищут мотоциклиста, сбежавшего с места аварии. ДТП произошло 9 мая. Примерно в 20:50 неизвестный водитель мотоцикла двигался по улице Матросова в направлении улицы Лизы Чайкиной. В районе дома №10 под колесами транспортного средства оказалась 14-летняя девочка. Она перебегала 

10 мая 2018, 01:38
Самарские байкеры попросили снизить для них ставку транспортного налога

Самарские байкеры попросили снизить для них ставку транспортного налога

Самарские байкеры обратились к спикеру губернской думы Виктору Сазонову с просьбой пересмотреть размер налоговой ставки на мототранспорт. В настоящее время в регионе она установлена на уровне 50 рублей за 1 лошадиную силу. По словам мотоциклистов, такие нормативы чрезмерно и неоправданно 

22 января 2018, 07:03
В Самаре байкер врезался в полицейскую машину с включенной сиреной

В Самаре байкер врезался в полицейскую машину с включенной сиреной

В ночь на 24 августа, в Самаре в районе парка Гагарина произошло ДТП с участием автомобиля ДПС. В машину полиции с включенными маячками и звуковой сиреной врезался байкер. Это случилось после полуночи на пересечении улицы XXII Партсъезда и Московского шоссе. 

24 августа 2017, 04:35
В Тольятти водитель «Газели» протаранил мотоциклиста

В Тольятти водитель «Газели» протаранил мотоциклиста

Тольяттинские правоохранители устанавливают детали аварии, в результате которой пострадал мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Обводном шоссе.
По сведениям сотрудников Госавтоинспекции, 47-летний водитель ГАЗ-2834FM ехал со стороны Поволжского шоссе по направлению к Новозаводской. При развороте на зеленый сигнал светофора он не 

17 мая 2017, 02:35
Сызранский подросток украл у пенсионера мотоцикл «Урал»

Сызранский подросток украл у пенсионера мотоцикл «Урал»

Полиция Сызрани расследует уголовное дело о краже мотоцикла. Подозреваемый в совершении преступления – подросток. Потерпевший – пенсионер.

По данным полицейских, в правоохранительные органы обратился 60-летний житель Сызрани. Он сообщил, что у него пропал мотоцикл марки «Урал». Сумму ущерба пенсионер оценил в 

17 августа 2016, 11:19
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