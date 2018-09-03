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В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже

В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже

В Самаре по подозрению в грабеже задержали чемпиона России по дзюдо Акбара Бейсагурова. В прошлую субботу, 1 сентября, в полицию обратился 23-летний парень. Он рассказал, что у него отобрали сотовый около дома № 19 на Волжском проспекте. По подозрению в 
3 сентября 2018, 03:34
С 15 сентября на площади Куйбышева откроется сельхозярмарка

С 15 сентября на площади Куйбышева откроется сельхозярмарка

С 15 сентября в Самаре стартует осенняя сельскохозяйственная ярмарка. В прошлом году ее не проводили из-за масштабного ремонта площади Куйбышева. Как сообщили в горадминистрации, она  будет работать в выходные каждую неделю вплоть до 25 ноября, с 08:00 до 18:00. Ярмарка 
3 сентября 2018, 03:07
На площади Куйбышева в Самаре установят скульптуру «Архитектура танца»

На площади Куйбышева в Самаре установят скульптуру «Архитектура танца»

В среду, 5 сентября, в 17:00 в сквере на площади Куйбышева (напротив Дома актера) откроется скульптурная композиция «Архитектура танца». Она посвящена творчеству выдающегося французского и русского солиста балета и балетмейстера Мариуса Петипа.
 
Скульптурную композицию составляют семь абстрактных фигур, которые застыли в 
3 сентября 2018, 02:10
14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов

14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов

В Самаре завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с муниципальными квартирами. По версии следствия, 14 подозреваемых присвоили 27 квартир стоимостью около 40 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Подделка документов». 
 
По информации официального 
3 сентября 2018, 01:43
30 тысяч кустов конопли уничтожили в Сергиевском районе

30 тысяч кустов конопли уничтожили в Сергиевском районе

В Сергиевском районе нашей области скосили 30 тысяч  кустов конопли, участок с  растениями  обнаружили около села  Калиновка. По информации регионального МВД, заросли находились в труднодоступном месте, где нельзя было использовать тяжелую технику, поэтому коноплю вырывали вручную. 
 
Кстати, за расположенными в поселении  
3 сентября 2018, 12:18
Лысые и обнаженные влюбленные гуляли по проезжей части в Самаре

Лысые и обнаженные влюбленные гуляли по проезжей части в Самаре

В воскресенье, 2 сентября, поздно вечером жителей областной столицы шокировало непривычное зрелище: по проезжей части в районе пересечения улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии прогуливалась абсолютно обнаженная пара. Лысые мужчина и женщина шли по дороге, держась за руки, в нарядах Адама 
3 сентября 2018, 11:54
В Самарской области вор-домушник обчищал квартиры в присутствии хозяев

В Самарской области вор-домушник обчищал квартиры в присутствии хозяев

В городе Отрадном полицейские задержали серийного вора-домушника. По версии следствия, 36-летний мужчина, имевший за плачами не один тюремный срок, орудовал с апреля по август. Он забирался в квартиры жертв через незакрытые окна и двери и крал оттуда все, что попадалось 

31 августа 2018, 11:51
В Самаре приезжий с ножом отобрал у парня мобильник

В Самаре приезжий с ножом отобрал у парня мобильник

Самарские полицейские раскрыли ограбление, жертвой которого стал 28-летний житель города. На проспекте Кирова к нему подошел неизвестный, и, угрожая ножом, отобрал у него сотовый телефон.

Потерпевший, не теряя времени, сообщил обо всем правоохранителям. Полицейские отработали места возможной продажи украденной вещи, а 

28 августа 2018, 11:49
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