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В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже
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3 сентября 2018, 03:34
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С 15 сентября на площади Куйбышева откроется сельхозярмарка
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3 сентября 2018, 03:07
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На площади Куйбышева в Самаре установят скульптуру «Архитектура танца»
В среду, 5 сентября, в 17:00 в сквере на площади Куйбышева (напротив Дома актера) откроется скульптурная композиция «Архитектура танца». Она посвящена творчеству выдающегося французского и русского солиста балета и балетмейстера Мариуса Петипа.
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3 сентября 2018, 02:10
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14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов
В Самаре завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с муниципальными квартирами. По версии следствия, 14 подозреваемых присвоили 27 квартир стоимостью около 40 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Подделка документов».
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3 сентября 2018, 01:43
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30 тысяч кустов конопли уничтожили в Сергиевском районе
В Сергиевском районе нашей области скосили 30 тысяч кустов конопли, участок с растениями обнаружили около села Калиновка. По информации регионального МВД, заросли находились в труднодоступном месте, где нельзя было использовать тяжелую технику, поэтому коноплю вырывали вручную.
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3 сентября 2018, 12:18
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Лысые и обнаженные влюбленные гуляли по проезжей части в Самаре
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3 сентября 2018, 11:54
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В Самарской области вор-домушник обчищал квартиры в присутствии хозяев
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31 августа 2018, 11:51
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В Самаре приезжий с ножом отобрал у парня мобильник
Самарские полицейские раскрыли ограбление, жертвой которого стал 28-летний житель города. На проспекте Кирова к нему подошел неизвестный, и, угрожая ножом, отобрал у него сотовый телефон.
Потерпевший, не теряя времени, сообщил обо всем правоохранителям. Полицейские отработали места возможной продажи украденной вещи, а …
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28 августа 2018, 11:49