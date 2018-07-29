Пловчиха из Новокуйбышевска выиграла две медали на первенстве мира Новокуйбышевская спортсменка Ирина Кривоногова стала двукратным призером первенства мира по плаванию, которое состоялось в американском Индианаполисе. Участвовало более 600 спортсменов из 93 стран: девушки от 14 до 17 лет, юноши от 15 от 18 лет. Ирина Кривоногова взяла две медали …