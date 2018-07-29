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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Самарские пловцы завоевали 22 медали на Всероссийских соревнованиях

Самарские пловцы завоевали 22 медали на Всероссийских соревнованиях

В башкирском Салавате прошел турнир спортсменов-инвалидов всех категорий и первый этап Кубка России среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В числе 22 полученных наград самарских спортсменов 9 – золотых.
Турнир на призы олимпийского чемпиона Вениамина Таяновича проводится ежегодно. В нем участвуют 

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Тольяттинский пловец побил мировой рекорд

Тольяттинский пловец побил мировой рекорд

Пока в Рио-де-Жанейро без участия российских спортсменов идут Паралимпийские игры, в Подмосковье отлученные от главного соревнования в жизни атлеты проводят свою открытую Паралимпиаду. Тольяттинский пловец Сергей Сухарев завоевал на ней для Самарской области первую золотую медаль.
Сухарев выступал на дистанции 

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Тольяттинец Семен Макович получил путевку на Олимпиаду в Рио

Тольяттинец Семен Макович получил путевку на Олимпиаду в Рио

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На Чемпионате России Семен Макович выиграл два «золота» на дистанциях 200 и 400 м 

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В Самаре спасли 30-летнего пловца

В Самаре спасли 30-летнего пловца

В среду, 27 мая, в седьмом часу вечера самарские спасатели провели операцию по эвакуации пловца. 30-летний мужчина бросился в Волгу около бассейна ЦСК ВВС. По данным спасательной службы, он плыл через реку в районе Ульяновского спуска. Быстрым течением пловца отнесло 
28 мая 2015, 09:19
За Волгой у острова Поджабный утонул мужчина

За Волгой у острова Поджабный утонул мужчина

Самарские спасатели в воскресенье, 24 августа, по заявлению сотрудников полиции проводили поисковые работы в Рождественской Воложке. Около острова Поджабный пропал 49-летний пловец.

«Течением его отнесло  на 2,5 метра в сторону. Водоросли, не заметные на поверхности воды, сковали движение и не позволили 

25 августа 2014, 10:13
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В Сызранском районе спасатели эвакуировали уставшего пловца

11 августа в 13:55 сотрудники экстренных служб эвакуировали на берег мужчину, сообщает областное ГУ МЧС. Находясь на Волге в районе нефтебазы МНД, пловец выбился из сил, и ему понадобилась помощь.
Для спасения мужчины на место прибыли 3 человека личного состава 

13 августа 2014, 10:43
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