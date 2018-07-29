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Самый большой бумажный самолет в мире запустили в США
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14 июня 2018, 09:59
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Пловчиха из Новокуйбышевска выиграла две медали на первенстве мира
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30 августа 2017, 09:05
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Экс-инженер NASA собрал самый мощный в мире водяной пистолет
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13 июля 2017, 05:14
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Компания Volvo установила рекорд Гиннеса по распаковке самой большой игрушки
Компания Volvo привезла трехлетнему мальчику в Соединенных Штатах самую большую в мире коробку с машиной. Внутри находился настоящий грузовик. Распаковку «игрушки» официально зафиксировали эксперты Книги рекордов Гиннесса как наиболее масштабную за всю историю.
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13 июля 2017, 09:19
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Porsche Cayenne въехал в Книгу Гиннеса: автомобиль отбуксировал 285-тонный самолет
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2 мая 2017, 12:47
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Самарские пловцы завоевали 22 медали на Всероссийских соревнованиях
В башкирском Салавате прошел турнир спортсменов-инвалидов всех категорий и первый этап Кубка России среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В числе 22 полученных наград самарских спортсменов 9 – золотых.
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8 ноября 2016, 06:38
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Тольяттинский пловец побил мировой рекорд
Пока в Рио-де-Жанейро без участия российских спортсменов идут Паралимпийские игры, в Подмосковье отлученные от главного соревнования в жизни атлеты проводят свою открытую Паралимпиаду. Тольяттинский пловец Сергей Сухарев завоевал на ней для Самарской области первую золотую медаль.
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9 сентября 2016, 09:46
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Тольяттинец Семен Макович получил путевку на Олимпиаду в Рио
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25 апреля 2016, 11:40
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В Самаре спасли 30-летнего пловца
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28 мая 2015, 09:19
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За Волгой у острова Поджабный утонул мужчина
Самарские спасатели в воскресенье, 24 августа, по заявлению сотрудников полиции проводили поисковые работы в Рождественской Воложке. Около острова Поджабный пропал 49-летний пловец.
«Течением его отнесло на 2,5 метра в сторону. Водоросли, не заметные на поверхности воды, сковали движение и не позволили …
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25 августа 2014, 10:13
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В Самарской области спасли женщину, заплывшую в фарватер Волги
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13 августа 2014, 03:05
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В Сызранском районе спасатели эвакуировали уставшего пловца
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13 августа 2014, 10:43