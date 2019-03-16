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«Бункер S» Эфир передачи от 12.03.2019 
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В Самарской области завели дело из-за гибели составителя поездов

В Самарской области завели дело из-за гибели составителя поездов

В Самарской области завели уголовное дело по части 2 статьи 143 УК России «Нарушение требований охраны труда» из-за смерти рабочего на железной дороге, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Ночью 10 марта составитель поездов сорвался с подножки движущегося вагона при 
14 марта 2019, 08:39
В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину

В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину

Во вторник утром, 12 марта, в Сызрани произошел смертельный случай на железной дороге. Примерно в девять часов утра в районе улицы Декабристов, неподалеку от платформы «966 километр» поезд травмировал человека. По словам источника, мужчина переходил железнодорожные пути около «горбатого» моста 
12 марта 2019, 11:17
ДТП на железной дороге: в Тольятти легковушка выехала перед грузовым поездом

ДТП на железной дороге: в Тольятти легковушка выехала перед грузовым поездом

Поздно ночью в четверг, 31 января, произошла авария на железной дороге в Самарской области. В 04:24 на перегоне Тольятти - Химзаводская водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист «товарняка» применил экстренное торможение, но расстояние было небольшим 
1 февраля 2019, 11:15
Посмотрел на телефон: в Самаре грузовой поезд сбил насмерть мужчину

Посмотрел на телефон: в Самаре грузовой поезд сбил насмерть мужчину

Во вторник, 29 января, произошла трагедия на железной дороге в Самарской области. Примерно в 12:00 на 1108 километре Куйбышевской железной дороги, на перегоне станции «Самара» грузовой поезд на ж/д переходе травмировал пожилого мужчину. Пострадавший погиб на месте происшествия от страшных 
30 января 2019, 10:22
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