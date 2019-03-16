ЧП произошло вчера, 15 марта, на станции Новоотрадная Самарской области. В результате пострадала 83-летняя женщина, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратуре.
По информации надзорного ведомства, около 21:00 пенсионерка переходила жд-пути по настилу перед грузовым поездом. Ее сопровождала 52-летняя дочь. От исходящих от состава, ехавшего со скоростью 79 км/ч при допустимых 80, потоков воздуха бабушка упала на платформу. Только чудом ее не утащило под колеса состава. Женщина получила перелом костей таза. После случившегося пострадавшую доставили в больницу.
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле прокуратуры.
|
В Самарской области завели дело из-за гибели составителя поездов
|
14 марта 2019, 08:39
|
В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину
|
12 марта 2019, 11:17
|
ДТП на железной дороге: в Тольятти легковушка выехала перед грузовым поездом
Поздно ночью в четверг, 31 января, произошла авария на железной дороге в Самарской области. В 04:24 на перегоне Тольятти - Химзаводская водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист «товарняка» применил экстренное торможение, но расстояние было небольшим …
|
1 февраля 2019, 11:15
|
Посмотрел на телефон: в Самаре грузовой поезд сбил насмерть мужчину
|
30 января 2019, 10:22
Мы Вам перезвоним!