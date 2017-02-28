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В Самарской области дети катались с горки и утонули в овраге с водой
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27 февраля 2017, 11:03
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В Новокуйбышевске перевернулся мусоровоз: один человек погиб (есть фото)
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24 февраля 2017, 01:30
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В Самарской области подняли штраф за безбилетный проезд в электричках
Вступил в силу приказ "Самарской пригородной пассажирской компании". 635 рублей теперь придется заплатить "зайцу" в случае его обнаружения контролерами на участках Конструкторская - Сызрань, Ягодная - Жигулевское Море, Зубчаниновка - Похвистнево, Зубчаниновка - остановочный пункт 1236 км. В пределах участков Самара …
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22 февраля 2017, 04:41
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В Тольятти маршрутка сбила насмерть женщину, есть фото
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19 февраля 2017, 02:32
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Под Сызранью столкнулись фура и ГАЗель: погиб человек (есть фото)
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19 февраля 2017, 01:33
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В Самаре появились устройства для бесплатной зарядки смартфонов
На железнодорожных вокзалах Самары, Саранска и Рузаевки начали работать стационарные устройства для зарядки смартфонов и планшетов, сообщает Куйбышевская железная дорога. Проект реализован в рамках подготовки городской инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года. Пассажиры могут выбрать открытые или закрытые …
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2 февраля 2017, 04:31
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Речной транспорт хотят поддержать отменой скидок
Минтранс России предложил поддержать речной транспорт путем запрета на скидки на железнодорожные грузоперевозки в период летней навигации. По данным экспертов, значительную долю речного грузового трафика занимают нефтепродукты. Реализация инициативы ведомства поможет в летний период значительно разгрузить железную дорогу. Как уже …
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30 января 2017, 01:38
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В Сызрани вагоны сошли с рельсов
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10 января 2017, 10:48
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Проезд в Крутые Ключи подорожает в полтора раза
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26 декабря 2016, 02:03
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Появилось фото аварии с участием поезда и бензовоза под Самарой
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18 ноября 2016, 03:46
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Появилось новое расписание электричек Самара – Аэропорт Курумоч
Самарская пригородная пассажирская компания опубликовала на своем сайте обновленное расписание аэроэкспресса Самара – Аэропорт Курумоч.
Как уже сообщала «ТЕРРА», с 3 октября на маршруте отменят два ночных рейса. Теперь из Самары в аэропорт и обратно ежедневно будет по …
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27 сентября 2016, 11:51
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С 1 сентября изменится расписание электрички Самара - аэропорт «Курумоч»
Две новые остановки появятся в графике электрички «Самара – Аэро» с 1 сентября. Она следует по маршруту Самара – аэропорт «Курумоч» - Самара. По многочисленным просьбам пассажиров, на линии появятся остановки Водинская и Старосемейкино, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. …
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30 августа 2016, 11:34