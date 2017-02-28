3
17
13
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 февраля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
8 + 11 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самарской области дети катались с горки и утонули в овраге с водой

В Самарской области дети катались с горки и утонули в овраге с водой

Самарские следователи начали проверку по факту гибели детей в селе Красные Ключи. Появились подробности об обстоятельствах трагедии. Установлено, что мальчики 9 и 10 лет катались с горки около оврага, заполненного водой. Ребята провалились под лед и утонули, сообщила пресс-служба СУ 
27 февраля 2017, 11:03
В Новокуйбышевске перевернулся мусоровоз: один человек погиб (есть фото)

В Новокуйбышевске перевернулся мусоровоз: один человек погиб (есть фото)

50-летний водитель мусоровоза Scania не справился с управлением, попал в занос и влетел в световую опору по ходу движения.
24 февраля 2017, 01:30
В Самарской области подняли штраф за безбилетный проезд в электричках

В Самарской области подняли штраф за безбилетный проезд в электричках

Вступил в силу приказ "Самарской пригородной пассажирской компании". 635 рублей теперь придется заплатить "зайцу" в случае его обнаружения контролерами на участках Конструкторская - Сызрань, Ягодная - Жигулевское Море, Зубчаниновка - Похвистнево, Зубчаниновка - остановочный пункт 1236 км. В пределах участков Самара 

22 февраля 2017, 04:41
В Тольятти маршрутка сбила насмерть женщину, есть фото

В Тольятти маршрутка сбила насмерть женщину, есть фото

Сегодня, 19 февраля, в Тольятти на улице Дзержинского в районе дома №10 рядом с остановкой маршрутное такси совершило наезд на женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

По словам водителя микроавтобуса, он просто не заметил женщину, так как, 
19 февраля 2017, 02:32
Под Сызранью столкнулись фура и ГАЗель: погиб человек (есть фото)

Под Сызранью столкнулись фура и ГАЗель: погиб человек (есть фото)

Вчера под Сызранью на автомагистрали М-5 «Урал» произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает «Маленькая Сызрань», около 14 часов на 907 километре в районе ближней АЗС «Лукойл» лоб в лоб столкнулись Газель и фура Mercedes-Benz. По версии сотрудников полиции, на 
19 февраля 2017, 01:33
В Самаре появились устройства для бесплатной зарядки смартфонов

В Самаре появились устройства для бесплатной зарядки смартфонов

На железнодорожных вокзалах Самары, Саранска и Рузаевки начали работать стационарные устройства для зарядки смартфонов и планшетов, сообщает Куйбышевская железная дорога. Проект реализован в рамках подготовки городской инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 года. Пассажиры могут выбрать открытые или закрытые 
2 февраля 2017, 04:31
Речной транспорт хотят поддержать отменой скидок

Речной транспорт хотят поддержать отменой скидок

Минтранс России предложил поддержать речной транспорт путем запрета на скидки на железнодорожные грузоперевозки в период летней навигации. По данным экспертов, значительную долю речного грузового трафика занимают нефтепродукты. Реализация инициативы ведомства поможет в летний период значительно разгрузить железную дорогу. Как уже 

30 января 2017, 01:38
В Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Сызрани вагоны сошли с рельсов

В Сызрани выясняются причины происшествия на железной дороге. На станции Кашпир при сцепке состава  три вагона сошли с рельсов. При этом одна цистерна упала на бок, из нее разлился гудрон.
По предварительным данным, поводом стало нарушение установленной скорости движения состава 

10 января 2017, 10:48
Проезд в Крутые Ключи подорожает в полтора раза

Проезд в Крутые Ключи подорожает в полтора раза

С 1 января почти на 30 рублей вырастет стоимость проезда в вагонах третьего класса в электропоезде Самара - аэропорт Курумоч, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. Теперь вместо 86 рублей билет будет стоить 115 рублей. Сразу в 1,5 раза - с 

26 декабря 2016, 02:03
Появилось фото аварии с участием поезда и бензовоза под Самарой

Появилось фото аварии с участием поезда и бензовоза под Самарой

В пятницу, 18 ноября, около 9 часов утра на железной дороге в Самарской области произошла авария  с участием поезда и бензовоза. Они столкнулись на регулируемом переезде на территории Безенчукского района. На движение пассажирских составов происшествие не повлияло, так как на 
18 ноября 2016, 03:46
Появилось новое расписание электричек Самара – Аэропорт Курумоч

Появилось новое расписание электричек Самара – Аэропорт Курумоч

Самарская пригородная пассажирская компания опубликовала на своем сайте обновленное расписание аэроэкспресса Самара – Аэропорт Курумоч.

Как уже сообщала «ТЕРРА», с 3 октября на маршруте отменят два ночных рейса. Теперь из Самары в аэропорт и обратно ежедневно будет по 
27 сентября 2016, 11:51
С 1 сентября изменится расписание электрички Самара - аэропорт «Курумоч»

С 1 сентября изменится расписание электрички Самара - аэропорт «Курумоч»

Две новые остановки появятся в графике электрички «Самара – Аэро» с 1 сентября. Она следует по маршруту Самара – аэропорт «Курумоч» - Самара. По многочисленным просьбам пассажиров, на линии появятся остановки Водинская и Старосемейкино, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. 
30 августа 2016, 11:34
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна