В Тольятти маршрутка сбила насмерть женщину, есть фото Сегодня, 19 февраля, в Тольятти на улице Дзержинского в районе дома №10 рядом с остановкой маршрутное такси совершило наезд на женщину. От полученных травм она скончалась на месте.



По словам водителя микроавтобуса, он просто не заметил женщину, так как, …