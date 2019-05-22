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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
Самарец, у которого нашли пистолеты-пулеметы и 5000 патронов, получил условный срок

Самарец, у которого нашли пистолеты-пулеметы и 5000 патронов, получил условный срок

В Самаре вынесли приговор местному жителю, у которого нашли настоящий арсенал оружия. Суд избрал ему наказание - 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу. Ранее сотрудники Управления ФСБ России по 
21 мая 2019, 11:48
Самарчанка фиктивно зарегистрировала в своей квартире 8 мигрантов

Самарчанка фиктивно зарегистрировала в своей квартире 8 мигрантов

Для рассмотрения в суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Самары, которая зарегистрировала в своей квартире 8 иностранных граждан. По версии следствия, она оформляла документы с октября прошлого года по январь нынешнего. Сейчас женщина стала фигурантом уголовного дела по ст. 
20 мая 2019, 01:56
Эксклюзивный репортаж о махинациях с муниципальной землей в Самаре

Эксклюзивный репортаж о махинациях с муниципальной землей в Самаре

Что и требовалось доказать - всё тайное рано или поздно становится явным, особенно когда это касается махинаций с государственной землей. Самарский областной суд поставил точку в споре по поводу права собственности на 7 соток 
земли на территории Дубков на Барбошиной поляне. 
17 мая 2019, 05:35
В Самаре суд оставил под арестом фигуранта дела о «грязной нефти»

В Самаре суд оставил под арестом фигуранта дела о «грязной нефти»

В пятницу, 17 мая, Самарский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай. Напомним, что женщина является одним из фигурантов резонансного дела о загрязнении нефти в «Дружбе», пишет ria.ru. Ранее следователи завели уголовное 
17 мая 2019, 01:25
Суд в Краснодаре нажал на паузу в 3-миллиардном иске «Тольяттиазота» к кубанским чиновникам

Суд в Краснодаре нажал на паузу в 3-миллиардном иске «Тольяттиазота» к кубанским чиновникам

Арбитражный суд Краснодарского края приостановил рассмотрение иска «Тольяттиазота» к администрации субъекта. Суть требований в материалах дела по-прежнему не раскрывается, но известно, что ТОАЗ хочет взыскать с чиновников около 3,5 млрд рублей.
 
В документах, опубликованных на сайте арбитража, сказано: "О приостановке процесса 
21 августа 2017, 09:00
«Тольяттиазот» могут продать за 2 миллиарда долларов

«Тольяттиазот» могут продать за 2 миллиарда долларов

Основной акционер компании «Тольяттиазот» Владимир Махлай и его сын Сергей выставили на продажу 71,5 процент акций. По разным оценкам, стоимость выставленного на продажу пакета может составить от одного до двух миллиардов долларов, пишут «Ведомости». По сообщению издания, информация поступила от 

5 июня 2017, 11:17
Прибыль компании

Прибыль компании "Тольяттиазот" упала в 3 раза

По сравнению с январем-мартом 2016-го. Такие данные содержатся в отчетности компании за первый квартал текущего года. Вместо 2 миллиардов 269 миллионов доход составил 766 миллионов рублей. Выручка сократилась с 14.5 миллиардов до 9 миллиардов 130 миллионов рублей.
Стоит отметить, что 

17 мая 2017, 03:04
На территории

На территории "Тольяттиазота» нашли оружие и экстремистскую литературу

В одном из офисных помещений "Тольяттиазота" сотрудники полиции нашли при обыске экстремистскую литературу, оружие и боеприпасы, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Автограда.

В частности, была обнаружена сумка, в которой оказались гранатомет РПГ-18 "Муха", приклад 
15 декабря 2016, 11:03
ТОАЗ увеличил прибыль

ТОАЗ увеличил прибыль

В 2015 году ОАО "Тольяттиазот" увеличило прибыль  до 21 миллиарда 600 миллионов рублей, что почти на 7 миллиардов больше, чем годом ранее. Об этом говорится в опубликованной бухгалтерской отчетности предприятия. При этом выручка увеличилась с 48 до 63 миллиардов.
В 
4 апреля 2016, 03:11
Очередное собрание акционеров «Тольяттиазота» вновь не состоялось

Очередное собрание акционеров «Тольяттиазота» вновь не состоялось

Очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Тольяттиазот», назначенное на 22 ноября, вновь не состоялось, сообщает официальный сайт компании. Причина - отсутствие кворума из-за неявки мажоритарных акционеров. Это была уже 4-я попытка в этом году собрать менеджмент тольяттинского химического гиганта.
23 ноября 2015, 05:51
ОАО

ОАО "Тольяттиазот" увеличило прибыль в 2 раза

За 9 месяцев 2015 года ОАО "Тольяттиазот" увеличило прибыль более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в ежеквартальном отчете компании. Выручка составила 46,1 млрд руб. по сравнению с 31,9 млрд руб. годом 
16 ноября 2015, 05:01
Московский суд арестовал все имущество «Тольяттиазота»

Московский суд арестовал все имущество «Тольяттиазота»

Московский суд арестовал все имущество «Тольяттиазота», пишет сегодня газета «Коммерсант». Как стало известно изданию, сумма причинённого ущерба в рамках расследования уголовного дела о хищениях на одном из крупнейших химпредприятий страны выросла почти до 100 млрд рублей. Для погашения такого 
3 сентября 2015, 09:41
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