В 2015 году ОАО "Тольяттиазот" увеличило прибыль до 21 миллиарда 600 миллионов рублей, что почти на 7 миллиардов больше, чем годом ранее. Об этом говорится в опубликованной бухгалтерской отчетности предприятия. При этом выручка увеличилась с 48 до 63 миллиардов.

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