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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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Самарец, у которого нашли пистолеты-пулеметы и 5000 патронов, получил условный срок
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21 мая 2019, 11:48
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Самарчанка фиктивно зарегистрировала в своей квартире 8 мигрантов
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20 мая 2019, 01:56
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Эксклюзивный репортаж о махинациях с муниципальной землей в Самаре
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17 мая 2019, 05:35
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В Самаре суд оставил под арестом фигуранта дела о «грязной нефти»
В пятницу, 17 мая, Самарский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай. Напомним, что женщина является одним из фигурантов резонансного дела о загрязнении нефти в «Дружбе», пишет ria.ru. Ранее следователи завели уголовное …
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17 мая 2019, 01:25
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Суд в Краснодаре нажал на паузу в 3-миллиардном иске «Тольяттиазота» к кубанским чиновникам
Арбитражный суд Краснодарского края приостановил рассмотрение иска «Тольяттиазота» к администрации субъекта. Суть требований в материалах дела по-прежнему не раскрывается, но известно, что ТОАЗ хочет взыскать с чиновников около 3,5 млрд рублей.
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21 августа 2017, 09:00
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«Тольяттиазот» могут продать за 2 миллиарда долларов
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5 июня 2017, 11:17
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Прибыль компании "Тольяттиазот" упала в 3 раза
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17 мая 2017, 03:04
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На территории "Тольяттиазота» нашли оружие и экстремистскую литературу
В одном из офисных помещений "Тольяттиазота" сотрудники полиции нашли при обыске экстремистскую литературу, оружие и боеприпасы, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Автограда.
В частности, была обнаружена сумка, в которой оказались гранатомет РПГ-18 "Муха", приклад …
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15 декабря 2016, 11:03
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ТОАЗ увеличил прибыль
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4 апреля 2016, 03:11
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Очередное собрание акционеров «Тольяттиазота» вновь не состоялось
Очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Тольяттиазот», назначенное на 22 ноября, вновь не состоялось, сообщает официальный сайт компании. Причина - отсутствие кворума из-за неявки мажоритарных акционеров. Это была уже 4-я попытка в этом году собрать менеджмент тольяттинского химического гиганта.
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23 ноября 2015, 05:51
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ОАО "Тольяттиазот" увеличило прибыль в 2 раза
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16 ноября 2015, 05:01
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Московский суд арестовал все имущество «Тольяттиазота»
Московский суд арестовал все имущество «Тольяттиазота», пишет сегодня газета «Коммерсант». Как стало известно изданию, сумма причинённого ущерба в рамках расследования уголовного дела о хищениях на одном из крупнейших химпредприятий страны выросла почти до 100 млрд рублей. Для погашения такого …
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3 сентября 2015, 09:41
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