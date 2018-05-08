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Прямая онлайн-трансляция Парада Победы в Самаре 9 мая 2018 года
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9 мая 2018, 12:04
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В канун Дня Победы активизируются мошенники
Пожилые граждане по-прежнему остаются для преступников самой легкой мишенью. С начала года в Самаре зафиксировано уже более 40 случаев, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных или социальных служб, проникают в квартиру к пенсионерам. Чаще всего им сообщают, что человеку положена некая …
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7 мая 2018, 08:01
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Burito и «На-на» споют 9 мая на площади Куйбышева в Самаре
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7 мая 2018, 12:29
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Самарцы смогут принять участие в репетициях парада к 9 мая
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4 мая 2018, 04:15
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В блогах: «Кто отнял орден у парка 30-летия Победы в Самаре»?
Блогер Михаил Суханов интересуется, «кто и за что в преддверии Дня Победы отнял орден Победы у самарского парка имени 30-летия Победы»? Сейчас там вместо награды висит пустая болванка, похожая на бутылочную крышку. Не совсем приятное зрелище: орден или скрутили, …
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4 мая 2018, 02:45
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Появилось расписание авиашоу от группы «Русь» на 9 мая в Тольятти
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4 мая 2018, 09:25
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В блогах: Войны поселков в Куйбышеве
Блогер Игорь Кондратьев рассказал про необычные войны поселков в Куйбышеве в 60-70-е годы. "Дрались толевские с запанскими. Последние приплывали под поселок Чермет на своих лодках, и тогда вся местная 59-я школа убегала с уроков на побережье биться. Выясняли отношения …
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26 января 2018, 05:07
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В блогах: где в Куйбышеве могли спрятать атомный проект?
Блогер Игорь Кондратьев решил разобраться, где «потенциально в Куйбышеве мог располагаться атомный проект»: «На днях в сетях выложили информацию (со слов одного серьезного ветерана), что после 1945 года в Куйбышеве хотели разместить некий ядерный объект - скорее всего, производство …
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14 августа 2017, 09:21
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В блогах: Куйбышев за 38 лет до мундиаля
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10 февраля 2017, 09:47
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В блогах: в Самаре кто-то украл Куйбышева
Блогер Евгений Синюков рассказал про "пропавшего Валериана Владимировича Куйбышева с углового дома на Некрасовской/Садовой". "Изображение революционера и человека, имя которого носил наш город с 1935 по 1991 год, просто пропало с памятной таблички. Вполне возможно, что Куйбышева кто-то украл. …
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12 января 2017, 10:10
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В Самарской губернской думе наградили победителей регионального конкурса "Куйбышев - запасная столица"
В Самарской губернской думе прошла торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса литературно-творческих работ "Куйбышев - запасная столица".
Перед школьниками стояла задача - рассказать об их семейных героях Великой Отечественной войны. Ольга Трошина из Челно-Вершин написала сочинение на тему "Войной украденное …
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6 ноября 2015, 03:50