9 мая жители Самары вместе со всеми россиянами будут праздновать 73-й День Победы СССР в Великой Отечественной войне. Организаторы подготовили большую программу торжеств, и главным из них, традиционно, является военный Парад на площади Куйбышева.

В этом году перед зрителями пройдут 27 …