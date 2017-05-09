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9 мая 1945 года. Время Победы!
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9 мая 2017, 08:00
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ВЕСНА ПОБЕДЫ!
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8 мая 2017, 09:02
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ВЕСНА ПОБЕДЫ!
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7 мая 2017, 09:08
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«ТЕРРА» поздравляет с Днем Победы!
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5 мая 2017, 12:18
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"АВТОВАЗ" разместит более 9 млрд. ценных бумаг
"АвтоВАЗ" продолжает государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг. Как сообщается на портале раскрытия информации, речь идет о выпуске акций дополнительно к эмиссиям, зарегистрированным в 2007 и 2016 годах. 17 апреля 2017-го был зарегистрирован допвыпуск 9 млрд 250 миллионов акций номинальной …
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19 апреля 2017, 06:22
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В Самаре выставили на торги миноритарный пакет акций «Волгабурмаш»
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17 февраля 2017, 03:37
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«Самарский речной порт» продаст акции
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24 января 2017, 04:51
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Следователи завели новые уголовные дела из-за акций завода «ТоАЗ»
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17 января 2017, 12:58
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После восьмимесячного перерыва лоукостер «Победа» возобновил рейсы из Самары в Москву и обратно
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20 октября 2015, 04:37
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Самарские пловцы завоевали четыре медали на чемпионате России
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20 ноября 2013, 06:42