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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
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Часть Безымянки осталась без отопления из-за аварии на теплотрассе

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В четверг, 13 апреля, в Самаре отключили отопление на Безымянке. Причина – авария на теплотрассе на перекрестке улиц Ново-Вокзальной и Физкультурной. Повреждена труба диаметром 700 миллиметров. От теплоснабжения отключены близлежащие дома, , сообщает samru.ru.

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Норматив затрат для расчета льготного лекарственного обеспечения в Самарской области установлен на уровне 807 рублей 20 копеек на человека в месяц. Этого недостаточно ни для лечения, ни для профилактики, считают парламентарии. Только на льготников, страдающих сахарным диабетом, онкологией, психиатрией и 

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Самарцы собирают подписи против отмены безлимитных проездных для льготников

С 1 февраля льготники Самарской области смогут совершать не более 50 поездок в месяц по социальным картам. Решение регионального правительства вызвало волну недовольства в социальных сетях. Петицию против отмены в губернии безлимитных проездных на сайте change.org подписали уже более 1500 

1 февраля 2017, 01:47
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