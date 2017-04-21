Об этом рассказала глава регионального министерства социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова. Ведется точечная работа: каждый случай, когда человек имеет право на компенсацию за ЖКХ, но по каким-то причинам не получил ее, теперь рассматривается индивидуально. Если в январе суммы были 100, 200 рублей, то теперь размер вырос до 700-1100.
Есть и проблемы с рядом УК И ТСЖ. Так, в Железнодорожном районе Самары около 10 ТСЖ расторгли соглашения с министерством и не передают информацию об оплате услуг ЖКХ гражданами. Причина - отсутствие специальных компьютерных программ и навыков у специалистов.
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