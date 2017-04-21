Россиянам разрешат не платить за услуги ЖКХ при одном условии С 2018 года граждане будут иметь законное право не оплачивать квитанции ЖКХ. Это будет возможным в случае, если управляющая компания не разместила соответствующую информацию в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ.

Как поясняют российские информагентства, об этом стало известно из сообщения …