Почти 90 процентов реализуемых в России пуховиков не соответствуют стандартам качества, выяснила проверка «Российской системы качества». Всего было исследовано 69 образцов различных марок мужских курток в ценовом диапазоне от 3 до 50 тысяч рублей. Требованиям стандарта соответствовали только 7 из них. Выявлены факты повсеместного обмана покупателей. Практически каждый второй производитель старался завысить показатели своей продукции, например, преувеличивая "долю более дорогого пухового компонента" или указывая в составе пух других видов птицы. Около половины исследованных вещей оказались родом из Китая, остальные - из России, Вьетнама, Бангладеш, Турции, Гонконга, Канады и Молдавии.
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