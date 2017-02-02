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Бункер S

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Материалы по теме:

Вопреки санкциям, Самарская область активнее всего торгует с Украиной, Германией и Латвией

Вопреки санкциям, Самарская область активнее всего торгует с Украиной, Германией и Латвией

Самарастат рассказал об объёмах импорта и экспорта в 63-м регионе. В 2016 году губерния поставила за рубеж продукции почти на 3,5 млрд долларов США. Ввезено товаров на 1,7 млрд долларов.
Самые высокие показатели внешнеторгового оборота у Самарской области с Украиной. 

2 февраля 2017, 01:59
Обзор цен на виноград в торговых сетях Самары

Обзор цен на виноград в торговых сетях Самары

В Самарской области за неделю незначительно подешевели куриные яйца, сахар, мороженая рыба и апельсины. В то же время отмечается сезонный рост розничных цен на свежий виноград. Сколько сегодня он стоит в магазинах губернии – в рубрике «Обзор цен». Мы сравнили 
1 февраля 2017, 10:27
Самарским алкоголикам продавали лосьон

Самарским алкоголикам продавали лосьон "Хлебный" и "Тоник медовый"

Больше всего изъято в Самаре: 1000 пузырьков лосьона "Хлебный" и 35 бутылочек "Тоника медового". В Чапаевске продавали флаконы под названием "Этиловый спирт - 90%" и "Этиловый спирт - 95%". Арестовано порядка 150 таких пузырьков. Несколько фактов продажи спиртовых настоек выявлено 

9 января 2017, 01:44
Активисты движения

Активисты движения "Хрюши против" изъяли 12 корзин просроченных продуктов в одном из магазинов Самары

12 корзин просроченных товаров изъяли в одном из самарских продуктовых магазинов на улице Гагарина активисты общественной организации "Хрюши против". В ходе проверки торговой точки была обнаружена молочная продукция, алкогольные напитки, бытовая химия и кондитерские изделия с истекшим сроком годности. Добровольно 

12 декабря 2016, 05:40
Елки в Самаре начнут продавать 5 декабря

Елки в Самаре начнут продавать 5 декабря

В Самаре стартовал приём заявок от коммерсантов, желающих в преддверии Нового года заработать на продаже хвойных деревьев. Елочные базары будут открыты 5 декабря в соответствии с городской схемой размещения нестационарных торговых объектов. Завершат свою работу они 31 декабря в 16 

18 ноября 2016, 10:38
В Самарской области оценили потребность жителей в магазинах

В Самарской области оценили потребность жителей в магазинах

Правительство Самарской области установило на период с 2016 по 2018 год нормативы обеспеченности населения объектами торговли. Согласно документу, на каждую тысячу человек положено по 637 квадратных метров в магазинах, в том числе по 215 - в продовольственных. Для Тольятти данный 

4 августа 2016, 04:11
Россияне смогут проверять качество продуктов через смартфон

Россияне смогут проверять качество продуктов через смартфон

Вскоре жители РФ будут проверять качество приобретаемой ими еды с помощью обыкновенного смартфона. Соответствующее приложение разрабатывает Россельхознадзор.
Тестируемая этой государственной структурой система даст возможность мобильному устройству получать нужные сведения о качестве покупаемого товара с нанесённого на него штрихкода. Как отмечается, 

19 июля 2016, 11:03
IKEA отзывает 1,66 млн опасных комодов в Китае

IKEA отзывает 1,66 млн опасных комодов в Китае

Мебельный гигант IKEA сегодня объявил о том, что отзывает комоды и шкафы Malm в КНР. Это касается мебели, произведенной в 1999-2016 годах.
Согласно появившейся информации, данный процесс коснется 1,66 млн экземпляров мебели. Как известно, недавно фирма собиралась отозвать 36 млн 

12 июля 2016, 03:06
СМИ: В Россельхознадзоре заявили об ухудшении качества российского хлеба

СМИ: В Россельхознадзоре заявили об ухудшении качества российского хлеба

По данным отечественных СМИ, специалисты ведомства сделали вывод об ухудшении качества хлеба в России вследствие недостаточного контроля качества муки. Эксперты напоминают: двенадцать лет назад в стране упразднили хлебную инспекцию, часть функций которой передали Россельхознадзору, часть – Роспотребнадзору, в конечном итоге 
20 февраля 2016, 11:23
Исследование: свыше 80% российского майонеза не соответствует стандартам качества

Исследование: свыше 80% российского майонеза не соответствует стандартам качества

Как показывают данные исследований «Роскачества», проведенных в преддверии новогодних праздников, свыше 80 процентов известных российских марок майонеза не соответствуют существующим стандартам. В общей сложности в ходе масштабной проверки были взяты около трех десятков обладающих большим спросом марок майонеза, носящего традиционное 
21 декабря 2015, 11:06
В Самаре накануне 1 сентября вместе с учебниками продают розги

В Самаре накануне 1 сентября вместе с учебниками продают розги

«Розги ученические» по цене 99 рублей 90 копеек появились в продаже в магазинах одной из книготорговых сетей Самары накануне 1 сентября. Этот товар продавцы предлагают приобрести наряду со школьными учебниками, тетрадями, канцтоварами и ранцами.

К розгам прилагается инструкция по 
19 августа 2015, 06:16
На Западе сегодня наступает «черная пятница»

На Западе сегодня наступает «черная пятница»

Сегодня, 28 ноября, на Западе произойдет обвал цен на один день. Глобальные скидки до 90% процентов ожидают потребителей в «черную пятницу».
В прошлом году к этой акции присоединились и российские магазины, однако в нашей стране распродажи устраивают только интернет-магазины. Обычные 

28 ноября 2014, 01:31
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