Сегодня, 28 ноября, на Западе произойдет обвал цен на один день. Глобальные скидки до 90% процентов ожидают потребителей в «черную пятницу».

В прошлом году к этой акции присоединились и российские магазины, однако в нашей стране распродажи устраивают только интернет-магазины. Обычные …