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Материалы по теме:

Местами до -28: Морозы «задержатся» в Самарской области до пятницы

Местами до -28: Морозы «задержатся» в Самарской области до пятницы

В Самарской области морозы продержатся до пятницы, 11 января. По прогнозу синоптиков, на погоду будет влиять поле повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая морозная погода со слабым ветром, в отдельных районах по ночам будет до -28 градусов. 
 
В ночи на четверг и 
9 января 2019, 06:03
В Самарской области 70% классов перешли на пятидневку

В Самарской области 70% классов перешли на пятидневку

Стало известно, что школы в Самарской области постепенно переводят в режим пятидневной рабочей недели. Об этом рассказали в Твиттере представители министерства образования, отвечая на вопрос местной жительницы.

- Уже 70% классов (не школ) учатся в режиме пятидневки. Однако, не везде 
9 января 2019, 05:35
Проблемы с закрылками: в Самаре совершил экстренную посадку самолет из Дубая

Проблемы с закрылками: в Самаре совершил экстренную посадку самолет из Дубая

В среду, 9 января, в самарском аэропорту «Курумоч» совершил экстренную посадку Boeing-737 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в наш город. К концу полета, в 13:50 по местному времени стало известно о проблеме с закрылками у воздушного судна, по предварительным данным, 
9 января 2019, 04:51
У Счетной палаты Самарской области будет новый руководитель

У Счетной палаты Самарской области будет новый руководитель

На рассмотрение депутатов губдумы внесено представление на нового руководителя Счетной палаты региона. Вместо Антонины Зубковой, которая руководила ведомством с 2014 года, предложена кандидатура 47-летней Елены Дубровой. Об этом в своем "Твиттере" сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Известно, что Елена 
9 января 2019, 04:39
В Тольятти «ГАЗель» врезалась в Mazda 6: пострадали два человека

В Тольятти «ГАЗель» врезалась в Mazda 6: пострадали два человека

Во вторник, 8 января, в Тольятти столкнулись два автомобиля, травмированы двое участников аварии. По информации ГИБДД Тольятти, в 15:50 в районе 13 километра Поволжского шоссе 55-летний водитель ГАЗ-322132 нарушил правила расположения на проезжей части, его транспортное средство выехало на встречку 
9 января 2019, 04:14
В 2018 году приставы взыскали в Самарской области 71 млн рублей

В 2018 году приставы взыскали в Самарской области 71 млн рублей

За 11 месяцев 2018 судебные приставы взыскали более 71 миллиона рублей долгов с жителей региона. Об этом, подводя итоги уходящего года, на пресс-конференции рассказал зам. руководителя Управления ФССП России по Самарской области Сергей Корсунов. 
 
Всего за 11 месяцев 2018 года в 
28 декабря 2018, 08:38
В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы

В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы

В Самарской области судебные приставы арестовали спецтехнику. Это произошло после того, как крестьянское фермерское хозяйство задолжало одной из промышленных компаний 320 тысяч рублей за удобрения и семена.

Поставщик обратился в суд с заявлением о взыскании долга по договору. Суд 
10 декабря 2018, 02:34
Сровняли с землей: в Самаре снесли незаконный гараж на Подшипниковой

Сровняли с землей: в Самаре снесли незаконный гараж на Подшипниковой

В областной столице демонтировали незаконный гараж, который располагался на улице Подшипниковой. По информации регионального УФССП, местная жительница самовольно заняла не принадлежавший ей земельный участок. По решению суда в течение пяти дней должна была освободить территорию от постройки. Но она не 
5 декабря 2018, 02:09
В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания

В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания

В Самарской области одна из компаний погасила свой долг в размере 1,5 миллиона рублей после ареста недвижимости. Исполнительное производство о взыскании с организации задолженности по налогам и сборам завели в отделе приставов Шигонского района. В общей сложности, на организации-неплательщике «висела» 
28 ноября 2018, 04:45
Из Самарской области выдворили 842 нелегалов

Из Самарской области выдворили 842 нелегалов

С начала года судебные приставы выдворили из Самарской области 842 нелегальных мигрантов. Только за первую половину ноября регион покинули 12 граждан Узбекистана, также два жителя Казахстана и Украины.
 
Как правило, мигранты въезжают в страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения 
20 ноября 2018, 10:51
В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов

В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов

Правоохранители проверили тепличный комплекс, расположенный в Волжском районе. Оказалось, что там работали овощеводами 30 иностранцев, причем часть из них - нелегальные мигранты. В отношении 19 человек, которые находятся в России незаконно, составили 19 административных протоколов, сообщили в региональном Главке полиции. 
1 октября 2018, 01:20
Иностранцы заплатили по 1,5 тысячи долларов, чтобы попасть в Самарскую область

Иностранцы заплатили по 1,5 тысячи долларов, чтобы попасть в Самарскую область

В Самарской области сотрудники спецслужб пресекли канал нелегальной миграции и задержали трех граждан одной из среднеазиатских республик. По материалам дела, еще в родной стране сообщники вступили в сговор, зная, что въезд на территорию России им запрещен. Они подыскали в Казахстане 
29 августа 2018, 10:28
12 иностранцев выдворили из Самары за выходные

12 иностранцев выдворили из Самары за выходные

В выходные Самарскую область покинули еще 12 мигрантов, судебные приставы проводили их до пункта пропуска через государственную границу. Всего же в этом году 63 регион «недосчитался» 609 нелегалов. Причем, 347 из них оплатили дальнюю поездку сами, не расходуя бюджетные средства. 
20 августа 2018, 10:28
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