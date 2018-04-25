ГУ МЧС России по Самарской области отчиталась о паводковой обстановке в регионе. По состоянию на 24 апреля в зоне подтопления находились 30 приусадебных участков, 38 дачных домов, и 94 дачных участка. . В частности, на полуострове «Копылово» в Тольятти под водой оказались 10 участков дачного массива СНТ «Вишенка» и 84 дачи в СНТ «Гидромеханизатор». Их владельцы пока туда не допускаются.
Также, подтопленными остаются три моста в населенных пунктах Малиновый куст, Кириллинский и Лебяжинском.
Подтопленных жилых домов, а также экономических объектов в Самарской области нет.
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К дачникам убедительно обращаются временно воздержаться от посещения своих участков.
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