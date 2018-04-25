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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Прокуратура хочет закрыть 20 торговых центров в Самарской области

Прокуратура хочет закрыть 20 торговых центров в Самарской области

Прокуратура Самарской области отчиталась о результатах проверок мест массового пребывания людей. Работники надзорной службы вместе с сотрудниками МЧС побывали в 193 торгово-развлекательных центрах и 68 объектах социальной инфраструктуры. В результате мероприятий были выявлены 2153 нарушения требований правил пожарной безопасности. Для 

24 апреля 2018, 08:03
Из-за паводка подтопило кооператив «Вишенка» на полуострове Копылово

Из-за паводка подтопило кооператив «Вишенка» на полуострове Копылово

20 апреля паводковые воды подтопили кооператив Вишенка на полуострове Копылово. Об этом сообщил директор Центра гражданской защиты Автограда Андрей Дербенев. По его информации, на 12:00 отметка нижнего бьефа составила 34,60 метра.

К дачникам убедительно обращаются временно воздержаться от посещения своих участков.

«При 

20 апреля 2018, 02:31
Людей эвакуировали из ТЦ «Аврора» и «Космопорт» в Самаре

Людей эвакуировали из ТЦ «Аврора» и «Космопорт» в Самаре

В Самаре очевидцы сообщили об эвакуации людей из торговых центров «Космопорт» и «Аврора». 
18 апреля 2018, 03:08
Пик паводка в Самарской области придется на 21-22 апреля

Пик паводка в Самарской области придется на 21-22 апреля

В главном управлении МЧС России по Самарской области состоялся брифинг, посвященный паводковой обстановке в регионе. По словам руководителя управления Олега Бойко, наибольший подъем воды придется на период с 21 апреля по 1 мая. Связано это будет со сбросами с Жигулевской 
18 апреля 2018, 08:49
Группа для ликвидации ЧС подготовлена в Самаре

Группа для ликвидации ЧС подготовлена в Самаре

С 17 по 19 апреля во всех регионах России пройдут масштабные учения по предотвращению последствий весеннего паводка и природных пожаров, сообщает МЧС. В них примут участие представители различных служб и ведомств, специалисты, в обязанности которых входит предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

17 апреля 2018, 07:00
11 домов и 173 приусадебных участка подтоплены из-за паводка в Самарской области

11 домов и 173 приусадебных участка подтоплены из-за паводка в Самарской области

Из-за паводка в Самарской области остаются подтопленными 11 жилых домов, 173 приусадебных участка и три низководных моста. До важных автомобильных дорог талые воды пока не добрались.

Наиболее непростая ситуация пока складывается в селах Тимофеевка и Нижнее Санчелеево. 10 апреля в Тимофеевке 

13 апреля 2018, 10:21
В Самарской области затопило приусадебные участки

В Самарской области затопило приусадебные участки

В МЧС сообщили о подтоплении приусадебных участков в Самарской области. Инцидент произошел в Пестравском районе. Информация поступила в ведомство в среду, 28 июня, в 10:50. Водой частично залило десять участков на улицах Советской и Разина в населенном пункте Красная Поляна. 

28 июня 2017, 11:29
В Самарской области за сутки затопило мосты через реки Малый Кинель и Кондурча

В Самарской области за сутки затопило мосты через реки Малый Кинель и Кондурча

В МЧС поступила информация о подтоплении двух мостов на территории Самарской области. Первый случай зафиксирован в Кинель-Черкасском районе. В четверг, 7 апреля, в селе Полудни под водой оказался мост через реку Малый Кинель, соединяющий полудни с районным центром. Вода поднялась 
8 апреля 2016, 10:12
В Самарской области затопило мост на реке Большой Иргиз

В Самарской области затопило мост на реке Большой Иргиз

Инцидент произошел на территории Пестравского района.

«В населенном пункте Мосты в результате подъема воды в реке Большой Иргиз произошло подтопление низководного моста, который ведет в Ломовку и Тепловку», - сообщили сегодня, 5 апреля, в ГУ МЧС России по Самарской 
5 апреля 2016, 05:10
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