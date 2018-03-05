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Видео: президент Владимир Путин улетел из Самары
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7 марта 2018, 08:12
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Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие сельской медицины
Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие медицинской помощи в сельской местности, говорится в соответствующем постановлении правительства. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном сайте кабмина. Из указанной суммы 10 миллионов поступят в населенные пункты с численностью …
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7 марта 2018, 09:00
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Страшное ДТП в Самарской области: три человека погибли в аварии в Сергиевском районе
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5 марта 2018, 08:56
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Около 300 машин расчищали ночью от снега улицы Самары
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5 марта 2018, 08:28
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К концу выходных в Самарской области потеплеет и пойдет снег
В Самарской области к концу выходных станет теплее и пойдет снег. Температура воздуха приблизится к 0: в воскресенье, 4 марта, ожидается до -2 в дневное время; в понедельник, 5 марта – до минус одного градуса, сообщает Приволжское УГМС.
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2 марта 2018, 03:06
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Вице-премьер Аркадий Дворкович прибыл в Самарскую область
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2 марта 2018, 12:50
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Болельщики помогли клубу «Крылья Советов» в уборке снега со стадиона в Самаре
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26 февраля 2018, 09:55
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МЧС: в Самарской области прогнозируют сильный снег и метель с заносами
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19 февраля 2018, 01:46
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Из-за масленичных гуляний в центре Самары перекроют дороги
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14 февраля 2018, 09:08
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В Самаре автоледи устроила аварию с таксомотором
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14 февраля 2018, 05:48
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Сквозной проезд по улице Луначарского в Самаре откроют не раньше конца марта
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13 февраля 2018, 03:49
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Самарцы просят запретить парковать машины на дорогах по ночам
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6 февраля 2018, 08:04