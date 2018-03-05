Сквозной проезд по улице Луначарского, который начали строить еще 3 года назад, по данным собственных источников ТЕРРЫ, откроют не раньше конца марта 2018 года.

Основная проблема - до сих пор не перенесенная труба водовода. Сейчас завершен монтаж освещения и светофоров. Но …