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Александр Скляр отметит юбилей на «ТЕРРА - РЕН ТВ»
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2 марта 2018, 02:19
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Самара в седьмой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества
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27 февраля 2018, 11:47
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«РЕН ТВ» завоевал «серебро» в мужской аудитории
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27 февраля 2018, 11:22
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Уникальный шанс первым увидеть фэнтези «За гранью реальности»! (16+)
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21 февраля 2018, 01:31
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Легендарный концерт «Гражданской обороны»
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16 февраля 2018, 02:01
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Зимний Грушинский фестиваль - 2018 в Самаре пройдет 23 и 24 февраля
23 и 24 февраля в Самаре пройдет традиционный Зимний Грушинский фестиваль. Любители бардовской песни соберутся в стенах филармонии. В концертном зале выступят многие известные исполнители: Галина Хомчик, Роман Ланкин, Александр Городницкий, Леони Сергеев и многие другие. Гала-концерт «Сверим наши песни» …
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9 февраля 2018, 09:34
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Телеканал «РЕН ТВ» показал лучшую долю за последние 10 лет
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6 февраля 2018, 12:51
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Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ» соберёт звёзд на старый Новый год
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12 января 2018, 03:55
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ПЦ «Синяя птица» оплатил штраф после концерта в Сызрани
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28 декабря 2017, 12:43
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Не упустите шанс попасть на легендарное шоу «ДДТ» в Самаре!
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5 декабря 2017, 02:03