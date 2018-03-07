Телеканал «РЕН ТВ» показал лучшую долю за последние 10 лет В новом году «РЕН ТВ» продолжает серию успехов. Доля января составила 6,5% (Россия, Все 25-54) – и стала лучшим январским показателем с 2008 года. Кроме того, в первом месяце года канал занял 2 место в мужской аудитории 25-54 с долей …