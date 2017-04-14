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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самару не проехать: затор на Кировском мосту

В Самару не проехать: затор на Кировском мосту

Самарские автомобилисты сообщили в социальных сетях о заторе на въезде в Самару по Кировскому мосту. Очевидцы опубликовали фото.

«На Кировском мосту пробка. Движение стоит по направлению в областной центр. В связи с ремонтом Южного моста, автолюбители решили ехать в 
13 апреля 2017, 11:45
В блогах: «Опасно: дикие бригады»

В блогах: «Опасно: дикие бригады»

Блогер fydora поведала про "опасный капремонт в Самаре дома на углу Венцека и Молодогвардейской". "Речь не о качестве, а о технике безопасности. Понятно, что никого это не интересует, пока не произойдёт несчастный случай. Подрядчику интересно только получение прибыли, поэтому 
13 апреля 2017, 09:46
Гигантская пробка минимум до осени: начался ремонт на Южном мостовом переходе

Гигантская пробка минимум до осени: начался ремонт на Южном мостовом переходе

Транспортный коллапс как на въезд, так и на выезд из города. Грузовикам и пассажирским автобусам въезд запрещен. Трудности продлятся до ноября, это срок ремонта моста.
12 апреля 2017, 09:08
Где деньги зарыты: блогер предложил запустить проект «Самарский гектар»

Где деньги зарыты: блогер предложил запустить проект «Самарский гектар»

Блогер Сергей Игуменов предложил включить Самарскую область во всероссийский проект "Дальневосточный гектар" и разработать систему гарантированных закупок производимой новыми домохозяйствами продукции. "Издревле люди селились вдоль рек и жили тем, что возделывали плодородную землю. А что теперь? Теперь вся областная 
12 апреля 2017, 06:09
В Тольятти автовандалы устраивают танцы на крышах чужих машин

В Тольятти автовандалы устраивают танцы на крышах чужих машин

В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что на днях в Автограде неизвестные злоумышленники "разбомбили ещё одну брошенную машину". На этот раз хулиганы основательно отыгрались на вполне приличной "Волге", причем с регистрационными номерами. На крыше машины, похоже, даже танцы устраивали. 

12 апреля 2017, 06:00
В блогах: небесное тело - бесплатно и без алкоголя

В блогах: небесное тело - бесплатно и без алкоголя

Блогер Анна Носова поведала про необычное астрономическое мероприятие под названием «тротуарка», которое прошло недавно на парковке у самарского "Парк-Хауса". "Все желающие могли бесплатно понаблюдать в различные оптические приборы за яркими объектами. В условиях города из-за яркости фонарей сложно увидеть какое-либо 

12 апреля 2017, 05:53
Появилось видео гигантской пробки в Тольятти

Появилось видео гигантской пробки в Тольятти

В тольяттинском паблике в соцсети появилось сообщение о гигантской пробке. Один из водителей снял видео на регистратор своего автомобиля.
«Ситуация по ГЭС в направлении Москвы. Фуры стоят от ж/д моста», - сообщил пользователь, опубликовавший ролик.

Судя по тайм-коду записи, 
31 марта 2017, 04:15
В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Волжском шоссе

В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Волжском шоссе

В понедельник, 13 января, очевидцы сообщили о ДТП на Волжском шоссе в Самаре. В социальной сети опубликованы фотографии.

«Авария после кольца в сторону управленческого, пробка от кольца», - указано в комментарии.

Судя по снимку, в результате ДТП повреждены 
13 февраля 2017, 11:17
Появился эскиз новой стелы «Самара» у Кировского моста

Появился эскиз новой стелы «Самара» у Кировского моста

В "твиттере" администрации Кировского района появились эскизы новой стелы «Самара».

«Вот такая стела может быть оформлена при въезде в город с Кировского моста. Ждём отзывов!» - указано в посте.

Как уже сообщала «ТЕРРА», благоустройство и обновление въездов 
3 февраля 2017, 09:54
Кировский мостовой переход должен быть сдан до конца апреля

Кировский мостовой переход должен быть сдан до конца апреля

Об этом "Терре" рассказали источники, близкие к областному минстрою. Напомним, сооружение, которое обошлось бюджету в 12 миллиардов рублей, до сих пор не введено в эксплуатацию, хотя фактически было построено в 2014-м году. Причина постоянного срыва сроков - необходимость переноса большого 

31 января 2017, 06:16
В реке Самарка у Кировского моста утонул 44-летний мужчина

В реке Самарка у Кировского моста утонул 44-летний мужчина

В среду, 16 августа, спасатели выезжали на поиски утонувшего. Водолазы искали его в реке Самарке рядом с Кировским мостом. По данным областной поисково-спасательной службы, утонул 44-летний мужчина.

По словам свидетелей происшествия, на берегу отдыхала компания из трех человек. Сообщается, что они 

17 августа 2016, 09:35
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