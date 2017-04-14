Блогер Евгений Курдов опубликовал "немного мыслей по поводу въезда в город через Кировский мост". "Пробка тут стала больше, чем вчера. В среду она начиналась на съезде с моста, в четверг - перед мостом. В пятницу станет, возможно, еще больше, если появятся новые желающие объехать Южку. Измерил на карте расстояние от съезда моста до разворотного кольца трамвая. Получилось 890 метров. Это 2-полосный участок между 6 полосами моста и 4 - проспекта Кирова. Никаких зданий и сооружений, стоящих вплотную к дороге, нет. Так что расширить этот участок до 4 полос - не проблема. Мост сдали 2,5 года назад. Тогда его загрузка была небольшой и многие сомневались, нужен ли он. Но сейчас, когда все были в курсе, что случится такой вот ад, неужели нельзя было сделать эти несчастные 890 метров?" - сетует Курдов.
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В Самару не проехать: затор на Кировском мосту
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31 марта 2017, 04:15
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13 февраля 2017, 11:17
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В "твиттере" администрации Кировского района появились эскизы новой стелы «Самара».
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Как уже сообщала «ТЕРРА», благоустройство и обновление въездов …
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3 февраля 2017, 09:54
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Кировский мостовой переход должен быть сдан до конца апреля
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31 января 2017, 06:16
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В реке Самарка у Кировского моста утонул 44-летний мужчина
В среду, 16 августа, спасатели выезжали на поиски утонувшего. Водолазы искали его в реке Самарке рядом с Кировским мостом. По данным областной поисково-спасательной службы, утонул 44-летний мужчина.
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17 августа 2016, 09:35