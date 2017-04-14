В среду, 16 августа, спасатели выезжали на поиски утонувшего. Водолазы искали его в реке Самарке рядом с Кировским мостом. По данным областной поисково-спасательной службы, утонул 44-летний мужчина.

По словам свидетелей происшествия, на берегу отдыхала компания из трех человек. Сообщается, что они …