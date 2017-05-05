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В Самаре временно изменятся почти 30 автобусных маршрутов
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3 мая 2017, 09:22
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В Самаре планируют перенести остановки общественного транспорта
В ближайшее время ряд маршрутов общественного транспорта, которые пользуются особым спросом у льготников, могут быть пересмотрены так, чтобы уменьшить число пересадок. Об этом было объявлено на совещании у губернатора Николая Меркушкина. Так же будут изменены некоторые маршруты общественного транспорта.
Напомним, с 1 …
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2 мая 2017, 06:46
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В Самарской области будут переносить остановки общественного транспорта
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2 мая 2017, 01:35
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Льготников услышали: В Самаре увеличили число поездок по социальной карте
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2 мая 2017, 12:06
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Самарские дороги загрузят дачниками с 1 мая
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28 апреля 2017, 12:26
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22 апреля в Самаре изменятся схемы автобусных маршрутов
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21 апреля 2017, 05:34
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Схема: как будут ходить автобусы во время ремонта Южного моста
Появилась схема движения самарских автобусов на время ремонта Южного моста. Городской департамент транспорта подготовил разъяснения для пассажиров.
Напомним, движение транспорта по мостовому комплексу "Южный" во время проведения ремонтных работ будет ограничено. Пассажиров будут высаживать в поселке Толевый около …
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10 апреля 2017, 02:54