Мэрия Самары дополнила информацию об ограничениях для транспорта в субботу, 22 апреля. С 15 до 23 часов будут перекрыты следующие участки площади Куйбышева:

- по улице Чапаевской (от Вилоновской до Красноармейской);

- по улице Шостаковича (от Чапаевской до Фрунзе);

- по Вилоновской (от …