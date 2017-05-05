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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
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В Самаре временно изменятся почти 30 автобусных маршрутов

Из-за ограничений движения транспорта в период с 3 по 9 мая, в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня Победы, в Самаре изменятся почти 30 автобусных маршрутов. Трамваи будут курсировать по своим маршрутам и расписанию, отметили в мэрии. Список улиц, которые 
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В ближайшее время ряд маршрутов общественного транспорта, которые пользуются особым спросом у льготников, могут быть пересмотрены так, чтобы уменьшить число пересадок. Об этом было объявлено на совещании у губернатора Николая Меркушкина. Так же будут изменены некоторые маршруты общественного транспорта.

Напомним, с 1 

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В Самарской области будут переносить остановки общественного транспорта

В Самарской области будут переносить остановки общественного транспорта

Чтобы исключить пересадки студентов и льготников, в городах Самарской области остановки будут переносить. Об этом заявили министры правительства Самарской области Иван Пивкин и Марина Антимонова. Лимит для всех льготников - 60 поездок с 1 мая. На билетах будет печататься оставшееся 

2 мая 2017, 01:35
Льготников услышали: В Самаре увеличили число поездок по социальной карте

Льготников услышали: В Самаре увеличили число поездок по социальной карте

С 1 мая льготники могут бесплатно пользоваться общественным транспортом до 60 раз в месяц. Такое решение принято на совещании под председательством губернатора Николая Меркушкина.
Напомним, ограничение по социальной карте ввели с 1 февраля этого года. Лимит был равен 50-ти поездкам 

2 мая 2017, 12:06
Самарские дороги загрузят дачниками с 1 мая

Самарские дороги загрузят дачниками с 1 мая

1 мая в Самаре официально начинаются дачные перевозки, сообщает мэрия. В продажу уже поступили сезонки на 4, 8 и 16 поездок, их можно купить на остановках и автостанциях. В выходные, 29 и 30 апреля, завершатся пробные рейсы, которые транспортники использовали 

28 апреля 2017, 12:26
22 апреля в Самаре изменятся схемы автобусных маршрутов

22 апреля в Самаре изменятся схемы автобусных маршрутов

Мэрия Самары дополнила информацию об ограничениях для транспорта в субботу, 22 апреля. С 15 до 23 часов будут перекрыты следующие участки площади Куйбышева:

- по улице Чапаевской (от Вилоновской до Красноармейской);

- по улице Шостаковича (от Чапаевской до Фрунзе);

- по Вилоновской (от 

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Схема: как будут ходить автобусы во время ремонта Южного моста

Схема: как будут ходить автобусы во время ремонта Южного моста

Появилась схема движения самарских автобусов на время ремонта Южного моста. Городской департамент транспорта подготовил разъяснения для пассажиров.

Напомним, движение транспорта по мостовому комплексу "Южный" во время проведения ремонтных работ будет ограничено. Пассажиров будут высаживать в поселке Толевый около 
10 апреля 2017, 02:54
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