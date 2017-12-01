Администрация Самары возьмет кредит в 1,5 млрд рублей на финансирование дефицита бюджета. Информация о трех тендерах на оказание соответствующих услуг опубликована на официальном портале госзакупок. Заказчик - управление организации торгов самарской мэрии.
«Оказание услуг по предоставлению кредитными организациями возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 500 000 000,00 рублей на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств на срок 365 дней с даты заключения контракта», - указал заказчик в комментариях к каждому лоту.
Максимальная стоимость каждого контракта - 46 миллионов 250 тысяч рублей. Подрядчика должны объявить 25 декабря.
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