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Материалы по теме:

Бюджет Самарской области на 2018 год утвержден

Бюджет Самарской области на 2018 год утвержден

Региональные парламентарии сегодня проголосовали за него единогласно. В документе предусмотрен беспрецедентный за последние 5 лет объем финансирования на социальное направление. Из 140 миллиардов общего объема расходов 106 направят на социальные нужды. В ходе работы над проектом областного бюджета поступило рекордное 

30 ноября 2017, 05:47
В Губдуме идет дискуссия вокруг бюджета

В Губдуме идет дискуссия вокруг бюджета

В Самарской Губернской Думе идет дискуссия вокруг бюджета. Объем предполагаемых доходов - 140,5 млн рублей, расходов – 140 млн. Уже наметились разногласия вокруг количества поездок для льготников и выделения средств на ремонт больниц.
30 ноября 2017, 12:03
В Самаре депутаты предложили в бюджет области рекордное число поправок

В Самаре депутаты предложили в бюджет области рекордное число поправок

Рекордное число поправок предложено внести в главный финансовый документ Самарской области на 2018 год. Для того чтобы выполнить все пожелания депутатов, необходимо найти почти 23 миллиарда рублей.

Перед рассмотрением бюджета Самарской области на 2018 год во втором чтении, к нему поступило 

29 ноября 2017, 09:17
В Самарской губернской думе решают, как изменится областной бюджет на 2018 год

В Самарской губернской думе решают, как изменится областной бюджет на 2018 год

Обсуждения идут на комитете по бюджету и финансам. Присутствуют министры областного правительства. Общий объем средств, которые могут перераспределить, - 45 миллиардов рублей. Беспрецедентное количество поправок. Принятие бюджета во 2-м чтении запланировано на 30 ноября.
28 ноября 2017, 03:48
«Тольяттихимбанк» даст кредит на капремонт

«Тольяттихимбанк» даст кредит на капремонт

«Тольяттихимбанк» стал победителем тендера по предоставлению региональному оператору Самарской области «Фонд капитального ремонта» 300 миллионов рублей кредита. Средства предназначены на приведение в порядок фасадов многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Результат 

13 ноября 2017, 04:54
Муниципальное предприятие «Благоустройство» займет 350 миллионов рублей у «Газбанка»

Муниципальное предприятие «Благоустройство» займет 350 миллионов рублей у «Газбанка»

Кредит понадобился для пополнения оборотных средств. Итоги объявленных МП торгов стали известны в пятницу. Речь идет об открытии возобновляемой кредитной линии сроком до 31 июля 2020 года под 18% годовых. За пользование займом «Благоустройство» заплатит 115 миллионов рублей. Впрочем,  Как 

13 октября 2017, 06:55
Региональный оператор

Региональный оператор "Фонд капитального ремонта" в очередной раз пытается взять кредит

Напомним, о намерении привести в порядок многоквартирные дома, расположенные вдоль гостевых  туристических маршрутов, в рамках подготовки  Самары к проведению чемпионата мира по футболу за счет заемных средств было заявлено еще в феврале. Сначала фонд пытался взять кредит в 1 миллиард 

13 октября 2017, 03:55
Самарский метрополитен собирается занять 40 миллионов рублей

Самарский метрополитен собирается занять 40 миллионов рублей

Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Как говорится в сопроводительной документации, кредит понадобился для пополнения оборотных средств. Срок займа - три года. Максимальная сумма процентов, которую организация готова заплатить банку - 21 миллион 600 тысяч рублей. Итоги конкурса подведут 30 

11 октября 2017, 03:55
В администрации Самары снова прошли обыски

В администрации Самары снова прошли обыски

На этот раз   в  кабинете первого вице-мэра Владимира Василенко. Данную информацию подтвердили в пресс-службе мэрии, отметив при этом, что выемка документов  была связана с решениями, принятыми предыдущими составами администрации. Чиновники  следственным действиям не препятствуют, оказывают оперативникам всяческую поддержку, а зачастую  

18 сентября 2017, 06:37
В Самаре новым руководителем департамента потребрынка назначен Андрей Власов

В Самаре новым руководителем департамента потребрынка назначен Андрей Власов

Сегодня, 17 сентября, в администрации Самары объявили о назначении нового руководителя городского департамента потребительского рынка и услуг. Кресло главы ведомства занял Андрей Власов. У него два высших образования, в том числе экономическое. Он уже занимал руководящие должности в коммерческих фирмах. 
17 сентября 2015, 05:41
Самарскую школу №81 сдадут к 1 сентября

Самарскую школу №81 сдадут к 1 сентября

В понедельник, 20 июля, на рабочем совещании в горадминистрации обсудили тему капитального ремонта в здании школы №81 в Самаре. По поручению Олега Фурсова ход работ находится под постоянным контролем чиновников.
 
На данный момент практически завершились фасадные работы, учебные помещения готовы 
21 июля 2015, 11:58
Наталья Хлопунова покидает пост руководителя управления информации и аналитики администрации Самары

Наталья Хлопунова покидает пост руководителя управления информации и аналитики администрации Самары

24 февраля Наталья Хлопунова покинула пост руководителя управления информации и аналитики администрации Самары. До назначения нового главы пресс-службы исполнять его обязанности станет заместитель Хлопуновой Алла Буглак. Напомним, Наталья Хлопунова возглавила структуру 16 сентября 2013 года.
24 февраля 2015, 05:20
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