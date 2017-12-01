Рекордное число поправок предложено внести в главный финансовый документ Самарской области на 2018 год. Для того чтобы выполнить все пожелания депутатов, необходимо найти почти 23 миллиарда рублей.

Перед рассмотрением бюджета Самарской области на 2018 год во втором чтении, к нему поступило …