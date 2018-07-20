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Пойдет по суд житель Сызрани, порезавший ножом фельдшера «скорой» и собутыльника
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20 июля 2018, 05:47
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В блогах: "Украли деньги с карты? Сами виноваты!"
Анна Самойленко пожаловалась в "Фейсбуке" на Сбербанк.
"Сегодня мою маму обокрали мошенники, - пишет автор. - Они позвонили маме и, представившись сотрудниками Сбербанка, сняли с карты все ее накопления. В банке отказались делать отмену платежа, сказав, что «сами …
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20 июля 2018, 05:08
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Алиментщик из Жигулевска пырнул 68-летнего квартиранта ножом
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20 июля 2018, 12:36
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В Сызрани женщина-маляр прятала героин в сапоге
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20 июля 2018, 10:28
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В Самаре адвокат попался на вымогательстве 200 тысяч рублей
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20 июля 2018, 07:57
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За крупную взятку пойдет под суд замглавы Ленинского района Самары
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19 июля 2018, 08:41
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Преподавателя вуза поймали на взятке в 80 тысяч рублей в Тольятти
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18 июля 2018, 04:43
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Взятку в 75 тысяч рублей получил полицейский из Самары
В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего инспектора отделения по противодействию незаконной миграции отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД России. Этого человека подозревают в получении взятки.
По версии следствия, с декабря 2017 …
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16 июля 2018, 11:08