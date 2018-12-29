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В Самаре парень на «тринадцатой» сбил бабушку с внучкой
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29 декабря 2018, 01:41
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Сбил и скрылся: в Самаре 9-летний мальчик попал под колеса авто на «зебре»
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29 декабря 2018, 01:12
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В самарских трамваях могут ввести оплату проезда без кондуктора
В одном из самарских трамваев планируют в порядке эксперимента установить валидатор, с помощью которого пассажиры смогут самостоятельно оплачивать проезд. Как пояснили представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление», сейчас решается вопрос закупки оборудования — ведь оно очень дорогое. Нововведение позволит внедрить бескондукторную оплату …
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29 декабря 2018, 12:20
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Доцент кафедры СамГУПС пойдет под суд за взятки от студентов
Мировому судье судебного участка № 6 Советского района Самары направлены материалы дела в отношении педагога из областной столицы. Преподавателя Самарского государственного университета путей сообщения подозревают в получении взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. По версии следствия, …
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29 декабря 2018, 11:44
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В блогах: Год свинюшки, или На каких стульях сидят следователи Отрадного
Самарчанка Мария Тимофеева показала в "Фейсбуке", какой распрекрасный стул стоит в следственном комитете по городу Отрадному Самарской области. "Эта "мебель" очень ненавязчиво и не банально намекает на символ приближающегося праздника. Свинюшка форевер. Этот стул мне вынесли из жалости. Второй …
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29 декабря 2018, 10:55
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Сменился директор самарского аэропорта
Во вторник, 25 декабря, на должность исполнительного директора Международного аэропорта Курумоч был назначен Михаил Берман. Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский представил его трудовому коллективу предприятия. Как сообщили представители самарской воздушной гавани, Константин Былинин, ранее возглавлявший Курумоч, покинул компанию …
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25 декабря 2018, 03:14
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Между Самарой и Рождествено запустили суда на воздушной подушке
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24 декабря 2018, 11:14
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Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира
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19 декабря 2018, 12:46
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К названию самарского аэропорта добавят имя авиаконструктора Сергея Королева
В ближайшее время название самарского Курумоча изменится - он станет Международным аэропортом Курумоч имени академика Сергея Королева. Подведены итоги голосования проекта «Великие имена России». За этот вариант проголосовали 85 594 человека (60%), столичный аэропорт Внуково получил 58 252 голоса. Таким …
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5 декабря 2018, 08:01
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Дочери Сергея Королева не понравилось, как проголосовали самарцы за второе название для аэропорта Курумоч
Известный российский журналист Андрей Караулов рассказал в своем Facebook о недавнем разговоре с дочерью великого конструктора Сергея Королева Натальей Королевой. По его словам, женщина находится в легком смятении от того факта, что именем ее отца может быть назван самарский …
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30 ноября 2018, 12:06
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В конце декабря из Москвы в регионы запустят 100 дополнительных поездов
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29 ноября 2018, 12:04