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Материалы по теме:

Чапаевск станет территорией опережающего развития

Чапаевск станет территорией опережающего развития

В Самарской области появится еще одна территория опережающего социально-экономического развития. На этот раз уже в Чапаевске. Правительство Самарской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации 8 проектов. Планируется строительство обувной фабрики, комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов, предприятия 
15 февраля 2019, 06:45
В Тольятти пропала беременная женщина, которая ушла из больницы в халате и тапочках

В Тольятти пропала беременная женщина, которая ушла из больницы в халате и тапочках

В Тольятти ищут 34-летнюю женщину - Юлию Апкину. Как сообщили активисты добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 13 февраля она ушла из больницы в Центральном районе. Несмотря на мороз, на ней был только халат синего цвета до колен, сорочка с 
15 февраля 2019, 05:14
В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны

В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны

В Самаре задержали 19-летнего парня, которого подозревают в контрабанде наркотиков. Как рассказали представители Самарской таможни, ему пришел пакет от неустановленного лица из Казахстана. Молодой человек лично получил посылку в одном из почтовых отделений, а затем ее изъяли. Эксперты установили, что 
15 февраля 2019, 04:53
В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne

В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne

В четверг, 14 февраля, в Красноглинском районе Самары произошла авария с люксовым кроссовером. В 12:40 40-летний водитель ехал на иномарке Kia Ceed по Волжскому шоссе в направлении Демократической. В какой-то момент он врезался в стоящий на проезжей части автомобиль Porsche 
15 февраля 2019, 05:15
В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13

В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13

В самарских автобусах № 3 и 13 поставили турникеты с валидатором. Как сообщили в департаменте транспорта Самары, ведется мониторинг и отработка механизмов для последующего внедрения этой системы на слабо загруженных маршрутах. Напомним, с начала года в областной столице внедряют бескондукторую 
15 февраля 2019, 02:55
«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро

«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро

«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро операционной маржи, сообщает пресс-центр российского подразделения компании. Годом ранее этот показатель составлял 55 млн евро. Как отмечается в документе, такой результат был достигнут за счет нового этапа восстановления автозавода, роста 
15 февраля 2019, 07:25
В России избыток мощностей по производству бензина

В России избыток мощностей по производству бензина

В России избыток мощностей по производству бензина. Это приведет к обострению конкуренции на внутреннем рынке, тогда как возможности нарастить экспорт будут ограничены, к такому выводу пришли аналитики из компании «Аргус Консалтинг». После запуска новых установок на комплексе «ТАНЕКО» в Татарстане 
14 февраля 2019, 11:10
Заправщик для ракет на стапелях сызранского Тяжмаша

Заправщик для ракет на стапелях сызранского Тяжмаша

Сызранский завод «Тяжмаш» приступил к первому этапу сборки металлоконструкций для заправки ракет на космодроме «Восточный» в Амурской области. Речь идет об изготовлении заправочной металлической башни высотой с семнадцатиэтажный дом. Общий вес конструкции - около 60 тонн. Сейчас инженеры «Тяжмаша» смонтировали 
14 февраля 2019, 10:53
В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской

В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской

Сварочные работы на месте порыва в центре Самары завершились. Сейчас систему заполняют водой, сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Напомним, что в районе дома № 34 по Первомайской произошло повреждение на подающем трубопроводе диаметром 373 мм. По резервной схеме 
14 февраля 2019, 09:14
Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей

Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей

Озвучена информация о сумме штрафов, которые заплатили самарские автомобилисты за нарушения ПДД в 2018 году. Они перечислили в бюджет 1 миллиард 880 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт Самарской Губернской Думы.

Всего в прошлом году автомобилистам были направлены 3,5 миллиона постановлений 

13 февраля 2019, 01:35
Вернут ли уличную торговлю в России?

Вернут ли уличную торговлю в России?

80% ИП в Самарской области занимаются мелкой розничной торговлей.
13 февраля 2019, 12:30
На строительство легкоатлетического манежа в Тольятти выделили 375 млн рублей

На строительство легкоатлетического манежа в Тольятти выделили 375 млн рублей

Правительство России выделило 375 млн рублей на проектирование и строительство легкоатлетического манежа в Тольятти. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте кабмина. Субсидия будет выделена в этом году в рамках реализации госпрограммы «Развитие физкультуры и 
13 февраля 2019, 08:21
Фрунзенский мост попал в перечень объектов с федеральным финансированием

Фрунзенский мост попал в перечень объектов с федеральным финансированием

Строительство Фрунзенского моста в Самаре включили в перечень проектов реконструкции и строительства дорог, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет Фонда национального благосостояния. Соответствующее распоряжение правительства России о дополнении списка проектов опубликовано 12 февраля на сайте кабинета 
12 февраля 2019, 08:45
В Самарской области подписали первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства

В Самарской области подписали первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства

В Самарской области заключено первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства. В рамках государственно-частного партнерства будет реконструирована молочная ферма в Сызранском районе. Речь идёт об имущественном комплексе ГУП «Усинское». В итоге должно получиться предприятие на 800 голов крупного рогатого скота 
12 февраля 2019, 09:05
Валерьян Панфилов войдет в Совет директоров ПФК

Валерьян Панфилов войдет в Совет директоров ПФК "Крылья Советов"

Зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов на встрече с болельщиками 6 февраля рассказал о задачах, которые стоят перед футбольным клубом "Крылья Советов". Ведётся работа по увеличению размера спонсорских средств в доле доходов. Разрабатывается новая структура, причем изучалась структура европейских клубов, 
6 февраля 2019, 08:46
Маслосырзавод

Маслосырзавод "Кошкинский" - банкрот

Арбитражный суд Самарской области признал банкротом маслосырзавод "Кошкинский". В компании введено конкурсное производство. Инициаторами процедуры выступили непосредственно ее владельцы из фирмы "Алев". Согласно материалам дела, задолженность маслосырзавода перед кредиторами, работниками и налоговой службой достигает 3 млрд 400 млн рублей. По 
6 февраля 2019, 08:31
Россияне массово пересаживаются на кроссоверы

Россияне массово пересаживаются на кроссоверы

Россияне массово пересаживаются на кроссоверы. Львиная доля российского рынка новых легковых авто - почти 44 процента приходится на так называемый сегмент SUV - «спортивно-утилитарных авто». К такому выводу пришли в агентстве «Автостат» по итогам анализа продаж в 2018 году. Всего 
1 февраля 2019, 08:50
Автомобильный рынок в России показывает рост, несмотря на кризис

Автомобильный рынок в России показывает рост, несмотря на кризис

Эксперты агентства "Автостат" проанализировали информацию Ассоциации европейского бизнеса и выдали такой расклад. Российский авторынок продолжает демонстрировать положительную динамику даже в период летних отпусков. Так, в июле текущего года продажи новых автомобилей в нашей стране выросли на 10,6% по сравнению с 

8 августа 2018, 09:20
Нефтяник погиб на месторождении в Самарской области

Нефтяник погиб на месторождении в Самарской области

27-летний работник ликвидировал прорыв на линии.
11 апреля 2018, 11:42
Придется потерпеть до 20:00: В Самаре на Ново-Вокзальной прорвало тепломагистраль

Придется потерпеть до 20:00: В Самаре на Ново-Вокзальной прорвало тепломагистраль

Сегодня, 3 января, неприятный новогодний сюрприз жителям по улице Ново-Вокзальной в Самаре «преподнесли» городские коммунальщики. Около дома №29 прорвало тепломагистраль диаметром 500 миллиметров.
 
Как передает пресс-служба ПТС, на месте уже работают специалисты компании. Аварийный участок огорожен. Место, где произошло 
3 января 2018, 02:39
В России может подорожать кофе на 20%

В России может подорожать кофе на 20%

Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков сообщил, что в связи с подорожанием продукта у иностранных поставщиков на 21,7% в России цены на кофе могут вырасти к новому году на двадцать процентов и более, пишет газета “Известия”. Частично такой резкий рост стоимости 

28 июля 2017, 03:28
Высокие отношения: Ученые обнаружили взаимосвязь между ревностью и ростом

Высокие отношения: Ученые обнаружили взаимосвязь между ревностью и ростом

Группа голландских и испанских специалистов осуществила исследование, в процессе которого обнаружилась взаимосвязь между ростом и степенью ревности. Итоги наблюдений изложены в издании Evolution and Human Behavior.
Ученые опросили свыше 500 мужчин и женщин. Было установлено, что чем выше рост мужчины, 

21 июля 2017, 10:35
Очередная коммунальная катастрофа в Самаре: 80 домов остались без тепла

Очередная коммунальная катастрофа в Самаре: 80 домов остались без тепла

Сегодня, 11 марта, утром в Самаре произошел очередной прорыв теплотрассы. Как пишет samru.ru, на этот раз «рвануло» в районе дома №130 по проспекту Карла Маркса.
 
В результате аварии на пониженную схему теплоснабжения (речь идет о подачи теплоносителя при температуре 

11 марта 2017, 02:06
Ученые: За 100 лет человек стал выше ростом и глупее

Ученые: За 100 лет человек стал выше ростом и глупее

Коллектив ученых в результате недавнего исследования эволюции людей за последнее столетие установил, что человек за это время заметно поглупел по сравнению с предшественниками. Об этом информирует издание Factom.
Как утверждают специалисты, за век уровень IQ человека уменьшился на 14 пунктов. 

6 марта 2017, 01:28
Агентство Moody's понизило рейтинг Самарской области

Агентство Moody's понизило рейтинг Самарской области

Сегодня, 25 февраля, рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинги 11 российских регионов, 4 городов и 3 компаний, аффилированных государству. Согласно сообщению официального сайта агентства, на одну ступень понижены рейтинговые показатели Башкирии, Татарстана, Коми, Мордовии, ХМАО, Краснодарского и Красноярского краев, 
25 февраля 2015, 10:02
Агентство Moody's подтвердило кредитный рейтинг Самарской области

Агентство Moody's подтвердило кредитный рейтинг Самарской области

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило кредитный рейтинг Самарской области по национальной шкале на уровне Aa1 и по международной Bb1 с прогнозом "стабильный". Кроме Самарской области свои финансовые показатели сумели подтвердить еще 16 городов и регионов страны. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Белгородская 

2 июля 2014, 03:32
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