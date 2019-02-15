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Чапаевск станет территорией опережающего развития
В Самарской области появится еще одна территория опережающего социально-экономического развития. На этот раз уже в Чапаевске. Правительство Самарской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации 8 проектов. Планируется строительство обувной фабрики, комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов, предприятия …
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15 февраля 2019, 06:45
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В Тольятти пропала беременная женщина, которая ушла из больницы в халате и тапочках
В Тольятти ищут 34-летнюю женщину - Юлию Апкину. Как сообщили активисты добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 13 февраля она ушла из больницы в Центральном районе. Несмотря на мороз, на ней был только халат синего цвета до колен, сорочка с …
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15 февраля 2019, 05:14
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В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны
В Самаре задержали 19-летнего парня, которого подозревают в контрабанде наркотиков. Как рассказали представители Самарской таможни, ему пришел пакет от неустановленного лица из Казахстана. Молодой человек лично получил посылку в одном из почтовых отделений, а затем ее изъяли. Эксперты установили, что …
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15 февраля 2019, 04:53
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В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne
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15 февраля 2019, 05:15
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В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13
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15 февраля 2019, 02:55
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«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро
«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро операционной маржи, сообщает пресс-центр российского подразделения компании. Годом ранее этот показатель составлял 55 млн евро. Как отмечается в документе, такой результат был достигнут за счет нового этапа восстановления автозавода, роста …
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15 февраля 2019, 07:25
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В России избыток мощностей по производству бензина
В России избыток мощностей по производству бензина. Это приведет к обострению конкуренции на внутреннем рынке, тогда как возможности нарастить экспорт будут ограничены, к такому выводу пришли аналитики из компании «Аргус Консалтинг». После запуска новых установок на комплексе «ТАНЕКО» в Татарстане …
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14 февраля 2019, 11:10
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Заправщик для ракет на стапелях сызранского Тяжмаша
Сызранский завод «Тяжмаш» приступил к первому этапу сборки металлоконструкций для заправки ракет на космодроме «Восточный» в Амурской области. Речь идет об изготовлении заправочной металлической башни высотой с семнадцатиэтажный дом. Общий вес конструкции - около 60 тонн. Сейчас инженеры «Тяжмаша» смонтировали …
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14 февраля 2019, 10:53
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В Самаре завершили сварочные работы на месте порыва на Первомайской
Сварочные работы на месте порыва в центре Самары завершились. Сейчас систему заполняют водой, сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Напомним, что в районе дома № 34 по Первомайской произошло повреждение на подающем трубопроводе диаметром 373 мм. По резервной схеме …
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14 февраля 2019, 09:14
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Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей
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13 февраля 2019, 01:35
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Вернут ли уличную торговлю в России?
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13 февраля 2019, 12:30
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На строительство легкоатлетического манежа в Тольятти выделили 375 млн рублей
Правительство России выделило 375 млн рублей на проектирование и строительство легкоатлетического манежа в Тольятти. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте кабмина. Субсидия будет выделена в этом году в рамках реализации госпрограммы «Развитие физкультуры и …
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13 февраля 2019, 08:21
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Фрунзенский мост попал в перечень объектов с федеральным финансированием
Строительство Фрунзенского моста в Самаре включили в перечень проектов реконструкции и строительства дорог, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет Фонда национального благосостояния. Соответствующее распоряжение правительства России о дополнении списка проектов опубликовано 12 февраля на сайте кабинета …
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12 февраля 2019, 08:45
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В Самарской области подписали первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства
В Самарской области заключено первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства. В рамках государственно-частного партнерства будет реконструирована молочная ферма в Сызранском районе. Речь идёт об имущественном комплексе ГУП «Усинское». В итоге должно получиться предприятие на 800 голов крупного рогатого скота …
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12 февраля 2019, 09:05
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Валерьян Панфилов войдет в Совет директоров ПФК "Крылья Советов"
Зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов на встрече с болельщиками 6 февраля рассказал о задачах, которые стоят перед футбольным клубом "Крылья Советов". Ведётся работа по увеличению размера спонсорских средств в доле доходов. Разрабатывается новая структура, причем изучалась структура европейских клубов, …
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6 февраля 2019, 08:46
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Маслосырзавод "Кошкинский" - банкрот
Арбитражный суд Самарской области признал банкротом маслосырзавод "Кошкинский". В компании введено конкурсное производство. Инициаторами процедуры выступили непосредственно ее владельцы из фирмы "Алев". Согласно материалам дела, задолженность маслосырзавода перед кредиторами, работниками и налоговой службой достигает 3 млрд 400 млн рублей. По …
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6 февраля 2019, 08:31
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Россияне массово пересаживаются на кроссоверы
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1 февраля 2019, 08:50
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Автомобильный рынок в России показывает рост, несмотря на кризис
Эксперты агентства "Автостат" проанализировали информацию Ассоциации европейского бизнеса и выдали такой расклад. Российский авторынок продолжает демонстрировать положительную динамику даже в период летних отпусков. Так, в июле текущего года продажи новых автомобилей в нашей стране выросли на 10,6% по сравнению с …
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8 августа 2018, 09:20
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Нефтяник погиб на месторождении в Самарской области
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11 апреля 2018, 11:42
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Придется потерпеть до 20:00: В Самаре на Ново-Вокзальной прорвало тепломагистраль
Сегодня, 3 января, неприятный новогодний сюрприз жителям по улице Ново-Вокзальной в Самаре «преподнесли» городские коммунальщики. Около дома №29 прорвало тепломагистраль диаметром 500 миллиметров.
Как передает пресс-служба ПТС, на месте уже работают специалисты компании. Аварийный участок огорожен. Место, где произошло …
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3 января 2018, 02:39
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В России может подорожать кофе на 20%
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28 июля 2017, 03:28
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Высокие отношения: Ученые обнаружили взаимосвязь между ревностью и ростом
Группа голландских и испанских специалистов осуществила исследование, в процессе которого обнаружилась взаимосвязь между ростом и степенью ревности. Итоги наблюдений изложены в издании Evolution and Human Behavior.
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21 июля 2017, 10:35
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Очередная коммунальная катастрофа в Самаре: 80 домов остались без тепла
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11 марта 2017, 02:06
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Ученые: За 100 лет человек стал выше ростом и глупее
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6 марта 2017, 01:28
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Агентство Moody's понизило рейтинг Самарской области
Сегодня, 25 февраля, рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинги 11 российских регионов, 4 городов и 3 компаний, аффилированных государству. Согласно сообщению официального сайта агентства, на одну ступень понижены рейтинговые показатели Башкирии, Татарстана, Коми, Мордовии, ХМАО, Краснодарского и Красноярского краев, …
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25 февраля 2015, 10:02
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Агентство Moody's подтвердило кредитный рейтинг Самарской области
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило кредитный рейтинг Самарской области по национальной шкале на уровне Aa1 и по международной Bb1 с прогнозом "стабильный". Кроме Самарской области свои финансовые показатели сумели подтвердить еще 16 городов и регионов страны. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Белгородская …
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2 июля 2014, 03:32
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