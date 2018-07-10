|
Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур
|
10 июля 2018, 12:26
|
9 июля 2018, 11:04
|
В сигаретах содержится намного больше вредных веществ, чем заявляется
|
14 июня 2018, 11:10
|
Робопес из Китая будет узнавать температуру владельца и бить током
|
7 июня 2018, 10:52
|
На МКС запустят магнитный биопринтер: будут «печатать» ткани и человеческие органы
Соглашение об этом уже подписали Объединенная ракетно-космическая корпорация и российская фирма «3Д Биопринтинг Солюшенс», пишет РИА Новости.
|
1 августа 2016, 05:54
|
"Сколково" получит 125 млрд рублей
На развитие инновационного центра «Сколково» в 2013-2020 годах будет направлено 125,2 миллиарда рублей. Соответствующий приказ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает Lenta.ru.
Из федерального бюджета центру выделят максимум половину из этой суммы; остальные средства, как отмечается в приказе, планируется привлечь из …
|
19 августа 2013, 10:42