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В блогах: пострадавших - сотни, и все - клиенты Сбербанка
Татьяна Бекетова также в "ФБ" пожаловалась, что вот и пришла ее очередь быть пострадавшей от Сбербанка.
"С моей карты вчера были списаны деньги, своровали их у меня, - негодует девушка. - Написала заявление в полицию и в Сбербанк. …
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3 августа 2018, 09:19
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В Самаре поймали банду угонщиков автомобилей премиум-класса
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2 августа 2018, 04:10
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Самарский «Газбанк» просят признать банкротом
Центральный банк России в лице Волго-Вятского управления обратился в арбитраж Самарской области с заявлением о признании «Газбанка» банкротом. Соответствующее сообщение появилось в картотеке арбитражных дел Верховного суда России.
Напомним, регулятор отозвал у кредитной организации лицензию 11 июля. Такую меру в ЦБ …
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2 августа 2018, 09:40
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В блогах: конный завод "Ермак"
Блогер Нина Дюкова побывала на конном заводе "Ермак", расположенном в Красноярском районе недалеко от села Колодинка.
"Он насчитывает около 150 голов, специализируется на разведении скаковых лошадей чистокровной верховой породы, а также спортивных лошадей ганноверской породы. Племенной материал завода, завезенный …
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31 июля 2018, 06:01
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Сбербанк начал выплаты по вкладам Волго-Камского банка
Сегодня, 25 ноября, Сбербанк начал выплаты возмещений по вкладам, открытым в Волго-Камском банке, в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) …
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25 ноября 2013, 10:52
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Вклады под присмотром
Новым гендиректором Агентства по страхованию вкладов (АСВ) может стать депутат Госдумы от "Единой России" Юрий Исаев. Отставка Александра Турбанова может произойти в начале 2013 года, отмечают "Ведомости".
Гендиректор АСВ Александр Турбанов может оставить пост в 2013 году, рассказали "Ведомостям" два банкира …
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28 ноября 2012, 10:02