Сегодня, 25 ноября, Сбербанк начал выплаты возмещений по вкладам, открытым в Волго-Камском банке, в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) …