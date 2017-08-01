Сегодня, 1 августа, жители Сызрани заметили на Ульяновском шоссе новый баннер, передает КТВ-ЛУЧ
. Внимание горожан привлекла фраза «Ах! Уедь», которую решила использовать в качестве рекламного призыва (или слогана) одна из местных компаний.
Сызранцы тут же ассоциировали такую рекламу с созвучным нецензурным словом, выражающим удивление. Часть горожан, в основном старшего поколения, посчитала непозволительной установку «непорядочной рекламы» на улицах Сызрани. «ФАС должен обязательно отреагировать на подобный креатив рекламщиков», - высказались они.
Другие, более молодые сызранцы, не увидели в этом ничего плохого: «Каждый понимает это в меру своей испорченности. С орфографической точки зрения никакой нецензурщины в рекламе нет».
«Тем не менее, употребление слова «уедь» считается нарушением литературной нормы, встречающееся в речи малообразованных людей, – прокомментировали ситуацию специалисты-филологи. – В повелительном наклонении от глаголов «ехать, поехать, уехать» следует употреблять «езжай, поезжай, уезжай».