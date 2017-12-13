Бенефициар «АктивКапитал Банка» Григорий Оганесян сделал взнос в уставный капитал кредитного учреждения. Соответствующие сведения опубликованы на портале раскрытия информации. Речь идет о передаче имущества ООО «Лира», которое оценили почти в 594,5 миллиона рублей. Отмечу, Григорий Оганесян является 100% владельцем «Лиры». Этой компании, в свою очередь принадлежат 50% в уставном капитале «АК Банка». Сам Оганесян напрямую владеет 8% кредитного учреждения. Активы банка оцениваются в 59 миллиардов рублей. По итогам октября его убытки превысили один миллиард.
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