ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать россиян к сдаче монет Количество монет в обращении в Российской Федерации заметно превышает потребность граждан. Об этом информирует Ассоциация российских банков со ссылкой на послание ЦБ.

Как отмечается, общий объем монет в России больше аналогичного показателя в еврозоне в полтора раза. С учетом этого …