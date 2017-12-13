7
31
12
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 13 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать россиян к сдаче монет

ЦБ РФ рекомендует банкам стимулировать россиян к сдаче монет

Количество монет в обращении в Российской Федерации заметно превышает потребность граждан. Об этом информирует Ассоциация российских банков со ссылкой на послание ЦБ.
Как отмечается, общий объем монет в России больше аналогичного показателя в еврозоне в полтора раза. С учетом этого 

12 декабря 2017, 12:33
Хакерская группировка успешно грабила банки РФ и США два года

Хакерская группировка успешно грабила банки РФ и США два года

Русскоязычная группировка киберпреступников MoneyTaker совершила ряд ограблений финансово-кредитных учреждений в Российской Федерации, Соединенных Штатах и Англии, осуществляя свою преступную деятельность в течение 2 лет. Только за последние полгода на счету злоумышленников порядка двух десятков хакерских атак.
Об этом рассказывают отечественные 

11 декабря 2017, 04:38
В преддверии новогодних праздников подсчитали потенциально невыездных россиян-должников

В преддверии новогодних праздников подсчитали потенциально невыездных россиян-должников

Эксперты компании «Домашние деньги» подсчитали, что по результатам текущего года порядка 6,8 млн россиян, у которых есть непогашенные долги перед кредитно-финансовыми структурами, могут оказаться потенциально невыездными. Об этом рассказывают отечественные информагентства.
Сегодня в России свыше 9 млн человек имеют просроченную 

4 декабря 2017, 04:09
Ставки по банковским вкладам снизятся до целевого уровня инфляции

Ставки по банковским вкладам снизятся до целевого уровня инфляции

К 2020 году средние ставки по банковским вкладам снизятся до целевого уровня инфляции в 4 процента, прогнозируют в Российской академии наук. К такому значительному падению приведет снижение ключевой ставки ЦБ до 6,5 процентов.

«В условиях постепенного снижения ставок объем 
4 декабря 2017, 12:52
29 июля «АктивКапитал Банк» отмечает 23-летие

29 июля «АктивКапитал Банк» отмечает 23-летие

За 23 года работы «АктивКапитал Банк» сформировал устойчивую клиентскую базу. В качестве финансового партнера Банк выбрали около 4500 корпоративных клиентов. Банк обслуживает более 36 000 счетов частных лиц. Сегодня ПАО «АК Банк» среди российских банков занимает 122 место по активам 

28 июля 2017, 01:59
«АктивКапитал Банк» улучшил позиции в рейтинге самых дружелюбных банков

«АктивКапитал Банк» улучшил позиции в рейтинге самых дружелюбных банков

В начале мая на портале www.easyfinance.ru опубликован рейтинг самых дружелюбных банков в социальных сетях по итогам 1 квартала 2017 года. «АктивКапитал Банк» в этом рейтинге значительно улучшил свои позиции - вошел в ТОП-100 банков, заняв 85 место.   

При составлении рейтинга учитывалось 

11 мая 2017, 12:30
«АктивКапитал Банк» ввел в действие программу «Своя ипотека»

«АктивКапитал Банк» ввел в действие программу «Своя ипотека»

ПАО «АК Банк» продолжает расширять спектр ипотечных продуктов. Теперь жителям Самары и Тольятти доступна собственная ипотечная программа «АктивКапитал Банка» «Своя ипотека». Заемщики могут получить кредит на покупку квартиры в многоквартирном доме в аккредитованных Банком объектах строительства. Базовая процентная ставка составляет 

4 мая 2017, 04:15

"АК Банк" соберет акционеров

В пятницу, 26 июня, ОАО "АктивКапитал Банк" объявил о созыве очередного общего собрания акционеров. На повестке дня всего два вопроса: держателям ценных бумаг предстоит сначала прекратить полномочия членов совета директоров финансового учреждения, а затем избрать новый состав. Собрание назначено на 
26 июня 2015, 04:11
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх