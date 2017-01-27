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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 26 января 2017г 
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Материалы по теме:

В Самарской области нашли потенциально опасную сметану

В Самарской области нашли потенциально опасную сметану

Елховский молокозавод оштрафовали на 300 тысяч рублей. Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций по иску самарского управления Россельхознадзора. Штраф компании ведомство выписало за сметану, которая «по жирно-кислотному составу жировой фазы не соответствует молочному жиру. Фактически это 

27 января 2017, 01:11
Экс-бухгалтеру самарского банка предъявили иск на 472 млн рублей

Экс-бухгалтеру самарского банка предъявили иск на 472 млн рублей

«Агентство по страхованию вкладов», которое является конкурсным управляющим «Волжского социального банка», обратилось в суд с иском о взыскании 427 млн рублей с бывшего главного бухгалтера и члена правления финансового учреждения Татьяны Гавриловой. Причина - преднамеренное банкротство учреждения и выдача с 

26 января 2017, 05:22
Бывшие тольяттинские полицейские отделались условными сроками за избиение административно задержанной

Бывшие тольяттинские полицейские отделались условными сроками за избиение административно задержанной

Суд приговорил их к лишению свободы условно на срок от 2,5 до 4 лет. Все трое на два года лишены служителями Фемиды права работать в правоохранительных органах.
Напомним, ЧП произошло в ноябре 2015 года в отделе полиции №22 Автозаводского района. 

26 января 2017, 08:52
Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу о кровавой расправе в Сызранском районе

Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу о кровавой расправе в Сызранском районе

Сегодня присяжные в областном суде вынесли вердикт. Напомним, в апреле был убит замначальника областного штаба полиции Андрей Гошт и 5 членов его семьи. На скамье подсудимых - мигранты Орхан Захрабов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Махмадали Ахмадов.
По версии следствия, 

25 января 2017, 01:37
Компании «Самарские коммунальные системы» придется оплатить ущерб, причиненный академии Наяновой два года назад

Компании «Самарские коммунальные системы» придется оплатить ущерб, причиненный академии Наяновой два года назад

Поволжский арбитражный суд в Казани оставил без изменений решение, принятое областным арбитражем 6 июня прошлого года и затем устоявшее в 11-м арбитражном апелляционном суде.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в конце 2014 года из-за порыва почти метровой трубы были затоплены подвал 

19 января 2017, 12:29
Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре

Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре

Несколько десятков зданий в Самаре временно останутся без холодного водоснабжения на этой неделе. Отключение необходимо для проведения плановых работ на системах водоснабжения. Время и адреса, где не будет холодной воды, сообщили в диспетчерской компании «Самарские коммунальные системы».

Понедельник, 16 января.

В ночное 

16 января 2017, 10:52
В центре Самары и на проспекте Карла Маркса отключат холодную воду

В центре Самары и на проспекте Карла Маркса отключат холодную воду

С 13 по 15 декабря в Самаре запланированы работы на системах водоснабжения, в некоторых домах отключат холодную воду. Предварительная информация опубликована на сайте компании «Самарские коммунальные системы».

13 декабря до 13 часов 15 минут запланировано отключение холодного водоснабжения 
13 декабря 2016, 09:49
Жители и организации Самары задолжали за воду 1,2 млрд рублей

Жители и организации Самары задолжали за воду 1,2 млрд рублей

В Самаре долги населения за воду достигли 1 млрд 200 млн рублей, только за октябрь этот показатель вырос более чем на 60 млн, сообщают «Самарские коммунальные системы». Основная сумма долга - почти 850 миллионов рублей - образовалась в результате более 

23 ноября 2016, 01:18
22 и 23 ноября в Самаре могут отключить холодную воду

22 и 23 ноября в Самаре могут отключить холодную воду

Опубликован список адресов в Самаре, где в связи с проведением ремонтных работ на системах водоснабжения запланировано отключение холодной воды.

Согласно сообщению на сайте компании «Самарские коммунальные системы», в ночь на 22 ноября без холодного водоснабжения останутся следующие адреса: пр. Карла Маркса, 

21 ноября 2016, 10:52
Сумма ущерба от потопа в самарской академии Наяновой может вырасти

Сумма ущерба от потопа в самарской академии Наяновой может вырасти

Телерадиокомпания «ТЕРРА» продолжает следить за судебными тяжбами между академией Наяновой и «Самарскими коммунальными системами» (СКС). Сейчас учебное заведение готовит новый иск к ресурсоснабжающей организации, чтобы взыскать ущерб, нанесенный одному из корпусов вуза.

Напомним, в конце 2014 года из-за порыва почти метровой 

25 октября 2016, 01:28
СКС заплатит за потоп в академии Наяновой 7 млн рублей

СКС заплатит за потоп в академии Наяновой 7 млн рублей

11-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение, принятое 6 июня областным арбитражем, согласно которому ООО «СКС» должно выплатить образовательному учреждению 7 миллионов 170 тысяч рублей.
14 октября 2016, 02:37
Судья пытается примирить академию Наяновой и «Самарские коммунальные системы»

Судья пытается примирить академию Наяновой и «Самарские коммунальные системы»

Судья 11-го арбитражного апелляционного суда Елена Рогалева пытается примирить областную академию Наяновой и компанию «Самарские коммунальные системы», которая аффилирована известному российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу. Напомним, СКС отказываются оплачивать ущерб, причиненный учебному заведению более чем полтора года назад. Ресурсоснабжающая организация обжалует 

12 сентября 2016, 04:05
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