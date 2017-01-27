Компания "Самарские коммунальные системы" оплатила ущерб, нанесенный учебному оборудованию академии Наяновой более двух лет назад, сообщила нашим корреспондентам ректор ВУЗа. Напомним, из-за порыва почти метровой трубы зимой 14 года оказались затоплены подвал и первый этаж учебного заведения. Воду откачивали сутки. Пострадали оргтехника и тысячи книг. Компания "Самарские коммунальные системы", которая несет ответственность за участок аварийной трубы, обещала компенсировать ущерб в полном объеме, но вопрос о взыскании 7 миллионов 170 тысяч рублей решался в суде трех инстанций. Служители Фемиды встали на сторону педагогов и коммунальщики, в итоге, перечислили деньги, которые, как заявила Марина Наянова, компенсировали только ущерб, нанесенный учебному оборудованию и материалам. На следующей неделе ВУЗ подает новый иск, чтобы взыскать и расходы по ремонту. С учетом того, что академия расположена в здании, признанном памятником архитектуры, сумма второго иска к СКС может оказаться внушительной. "ТЕРРА" следит за развитием событий.
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25 января 2017, 01:37
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Компании «Самарские коммунальные системы» придется оплатить ущерб, причиненный академии Наяновой два года назад
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19 января 2017, 12:29
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Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре
Несколько десятков зданий в Самаре временно останутся без холодного водоснабжения на этой неделе. Отключение необходимо для проведения плановых работ на системах водоснабжения. Время и адреса, где не будет холодной воды, сообщили в диспетчерской компании «Самарские коммунальные системы».
Понедельник, 16 января.
В ночное …
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16 января 2017, 10:52
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В центре Самары и на проспекте Карла Маркса отключат холодную воду
С 13 по 15 декабря в Самаре запланированы работы на системах водоснабжения, в некоторых домах отключат холодную воду. Предварительная информация опубликована на сайте компании «Самарские коммунальные системы».
13 декабря до 13 часов 15 минут запланировано отключение холодного водоснабжения …
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13 декабря 2016, 09:49
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Жители и организации Самары задолжали за воду 1,2 млрд рублей
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23 ноября 2016, 01:18
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22 и 23 ноября в Самаре могут отключить холодную воду
Опубликован список адресов в Самаре, где в связи с проведением ремонтных работ на системах водоснабжения запланировано отключение холодной воды.
Согласно сообщению на сайте компании «Самарские коммунальные системы», в ночь на 22 ноября без холодного водоснабжения останутся следующие адреса: пр. Карла Маркса, …
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21 ноября 2016, 10:52
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Сумма ущерба от потопа в самарской академии Наяновой может вырасти
Телерадиокомпания «ТЕРРА» продолжает следить за судебными тяжбами между академией Наяновой и «Самарскими коммунальными системами» (СКС). Сейчас учебное заведение готовит новый иск к ресурсоснабжающей организации, чтобы взыскать ущерб, нанесенный одному из корпусов вуза.
Напомним, в конце 2014 года из-за порыва почти метровой …
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25 октября 2016, 01:28
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СКС заплатит за потоп в академии Наяновой 7 млн рублей
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14 октября 2016, 02:37
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Судья пытается примирить академию Наяновой и «Самарские коммунальные системы»
Судья 11-го арбитражного апелляционного суда Елена Рогалева пытается примирить областную академию Наяновой и компанию «Самарские коммунальные системы», которая аффилирована известному российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу. Напомним, СКС отказываются оплачивать ущерб, причиненный учебному заведению более чем полтора года назад. Ресурсоснабжающая организация обжалует …
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12 сентября 2016, 04:05