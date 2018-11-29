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Материалы по теме:

На пост ректора Самарского университета претендуют три человека

На пост ректора Самарского университета претендуют три человека

Ректор Самарского национального исследовательского университета имени Королева Евгений Шахматов намерен покинуть свой пост. Как информирует пресс-служба вуза, академик сообщил коллективу о том, что после завершения срока действия своих полномочий в январе 2019 года собирается продолжить работу в качестве научного руководителя.
27 ноября 2018, 09:09
В Самаре стартовал чемпионат «WorldSkills Russia 2018»

В Самаре стартовал чемпионат «WorldSkills Russia 2018»

400 школьников и студентов покажут свое мастерство.
22 ноября 2018, 12:26
Новым ректором СамГУПС стал Иван Андрончев

Новым ректором СамГУПС стал Иван Андрончев

В среду, 7 ноября, путем тайного голосования был выбран новый ректор для Самарского государственного университета путей сообщения. Должность занял профессор кафедры «Электрический транспорт» Иван Андрончев. Напомним, что он исполнял обязанности ректора образовательного учреждения до ноября 2013 года.

За него 
8 ноября 2018, 09:53
В блогах: амбарный замок поможет. Как в самарской школе

В блогах: амбарный замок поможет. Как в самарской школе "усилили" меры безопасности

Самарец Антон Рубин поведал в "Фейсбуке", как в одной из самарских школ с креативом приняли "срочные меры" после трагедии в Керчи. "Вчера я не смог попасть на территорию школы, - пишет автор. - Просто пришел за ребенком, поднёс к 
24 октября 2018, 07:38
В Новокуйбышевске откроется филиал СамГТУ

В Новокуйбышевске откроется филиал СамГТУ

11 марта Министерством образования и науки РФ подписан соответствующий приказ, пишет в своем «Твиттере» депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Филиал откроется после получения лицензии, работы в этом направлении должны быть завершены уже в текущем году.
 
12 марта 2014, 06:08
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