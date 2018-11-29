Рособрнадзор лишил Самарскую государственную областную академию (СГОАН) аккредитации. Об этом стало известно после публикации соответствующей информации на сайте вуза. Теперь известная в народе «Наяновка» станет частью опорного вуза — СамГТУ. Сейчас сотрудники академии решают вопросы финансирования и концепции нового формата СГОАН.
Несмотря на перемены, факультет основного образования в настоящий момент продолжает работать в обычном режиме и уже набирает первые классы на 2019 учебный год. Студенты, которые обучаются по направлениям, не представленным в «политехе», продолжат получать образование в Самарском национальном университете им. Королёва.
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