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Бункер S

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Материалы по теме:

Самарец сделал Google плохо

Самарец сделал Google плохо

Компания Google подала в суд на самарского программиста, который занимается созданием интернет-ресурсов и приложений для браузеров. Причиной иска стал сайт россиянина, который отличается от оригинального домена Google всего одним символом. Хитрость, якобы, позволила самарцу рассылать за три дня до выборов 

3 февраля 2017, 05:17
Обвиняемого в изнасиловании самарской школьницы предлагают отправить за решетку на 12 лет

Обвиняемого в изнасиловании самарской школьницы предлагают отправить за решетку на 12 лет

Сегодня в прениях сторона обвинения запросила для Евгения Самсоника 12 лет в колонии строгого режима. Мужчину обвиняют в изнасиловании самарской школьницы в помещении бывшего морга.
По версии следствия, в октябре прошлого года днем на улице Запорожской он ударил 17-летнюю девушку 

3 февраля 2017, 03:36
Арбитражный суд отменил результаты нелегитимного собрания акционеров ТОАЗа

Арбитражный суд отменил результаты нелегитимного собрания акционеров ТОАЗа

Завершился очередной этап судебных разбирательств в рамках корпоративного конфликта вокруг АО "Тольяттиазот". Арбитражный суд Поволжского округа вынес решение по иску одного из акционеров общества Андрея Иванова.
Напомним, в июне прошлого года в Тольятти прошло сразу два годовых собрания держателей ценных 

2 февраля 2017, 05:38
9 обвиняемых в организации сети сбыта героина в Самаре окажутся на скамье подсудимых

9 обвиняемых в организации сети сбыта героина в Самаре окажутся на скамье подсудимых

В Самарский областной суд направили дело по созданию сети сбыта героина. Речь о так называемом картеле Виталика-Спортсмена, считавшемся одним из крупнейших преступных сообществ на территории Самары.
По версии следствия, три года назад 24-летний Николай Безгинов вместе с неизвестным лицом организовали 

2 февраля 2017, 09:04
В Самаре врача-лора призовут к ответу за смерть пациентки в частной клинике

В Самаре врача-лора призовут к ответу за смерть пациентки в частной клинике

В Промышленном районном суде Самары приступили к рассмотрению дела о смерти пациентки в частной клинике. Отоларинголога обвиняют в нарушении методики проведения операции по удалению гланд, что и привело к гибели молодой женщины. На скамье подсудимых - врач-отоларинголог с 30-летним стажем 

2 февраля 2017, 09:01
В Самаре топ-менеджеров подозревают в продаже по заниженной цене акций

В Самаре топ-менеджеров подозревают в продаже по заниженной цене акций "Тольяттиазот"

Возбуждены сразу два уголовных дела в отношении директоров компаний «Контаз» и «Родничок». Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в 2008 году топ-менеджер первой фирмы продал акции "Тольяттиазот" по заниженной стоимости и тем самым занизил сумму налогооблагаемой 

16 января 2017, 06:14
«ТольяттиАзот» победил Украину в суде

«ТольяттиАзот» победил Украину в суде

«ТольяттиАзот» смог доказать в суде незаконность надбавки, которую начислила Украина за транзит аммиака, сообщает компания. Высший административный суд этой страны удовлетворил кассационную жалобу тольяттинского химконцерна на решение двух нижестоящих инстанций. Приказ украинского минэкономразвития о надбавке к тарифу за транзит аммиака 

30 ноября 2016, 10:58
СК России не выпустил за границу почти 8 млрд рублей ТоАЗа

СК России не выпустил за границу почти 8 млрд рублей ТоАЗа

Следственный комитет России предотвратил вывод за границу почти 8 млрд рублей, предназначенных для выплаты дивидендов руководителям «Тольяттиазота», находящимся в международном розыске по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Мосгорсуд поддержал решение Басманного суда об аресте счетов ТоАЗа, сообщает газета 
17 октября 2016, 01:04
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