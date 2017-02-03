Обвиняемого в изнасиловании самарской школьницы предлагают отправить за решетку на 12 лет Сегодня в прениях сторона обвинения запросила для Евгения Самсоника 12 лет в колонии строгого режима. Мужчину обвиняют в изнасиловании самарской школьницы в помещении бывшего морга.

По версии следствия, в октябре прошлого года днем на улице Запорожской он ударил 17-летнюю девушку …