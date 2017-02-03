Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по скандальному уголовному делу в отношении Евгения Седыкина. По версии следствия, в 2015-ом году он попытался с помощью поддельных документов оформить на себя и подконтрольную ему компанию право собственности на 4 процента акций предприятия и получить дивиденды на общую сумму 972 миллиона рублей. Кроме того, мужчина якобы попытался сменить руководство ТоАза на основании нелегитимного собрания акционеров. Тогда в ноябре 2015 года назначили новый совет директоров под председательством самого Седыкина, нового гендиректора и отстранили управляющую компанию завода. Потом он направил поддельный пакет документов собрания в налоговую, которая внесла изменения в Единый госреестр юрлиц.
Седыкину предъявили обвинение сразу по трем статьям Уголовного Кодекса: подделка и изготовление документов, фальсификация единого госреестра юрлиц и покушение на мошенничество.
Ему грозит до 10 лет заключения со штрафом в размере миллиона рублей. Известно, что сам акционер свою вину отрицает. Дело будет рассматривать Красноглинский районный суд Самары.
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