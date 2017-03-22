Акционеры АвтоВАЗа на общем собрании одобрили увеличение уставного капитала. Мероприятие проводилось в заочной форме. Всего планируется разместить 9 млрд 250 тысяч акций по цене 10 рублей 30 копеек. Это позволит автогиганту привлечь более 95 млрд рублей. Бумаги будут размещать по закрытой подписке. Среди потенциальных покупателей - Alliance Rostec Auto B. V.. Это совместное предприятие «Ростеха» и альянса Renault-Nissan. Оно сейчас контролирует почти 75 процентов акций АвтоВАЗа. Допэмиссия станет первым ключевым шагом по ре-капитализации компании, что позволит воплотить будущие планы по развитию завода и выполнить имеющиеся финансовые обязательства.
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АвтоВАЗ отзывает более 106 тысяч Lada Granta и Kalina
Выпущенные на АвтоВАЗе автомобили Lada Granta и Lada Kalina просят вернуть на производственные площадки предприятия. Речь идет о машинах, проданных с третьего сентября 2015 года, передает РИА «Новости», ссылаясь на Росстандарт.
Всего будет отозвано более 106 000 машин. Причиной …
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21 марта 2017, 03:32
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Создатель «Нивы» Петр Прусов будет похоронен в Тольятти 21 марта
Во вторник, 21 марта, в Тольятти в Спасо-Преображенском соборе состоится церемония прощания с Петром Прусовым.
Создатель легендарной «Нивы», почетный гражданин Самарской области Петр Прусов скончался 19 марта на 76-м году жизни.
Соболезнования семье конструктора выразил глава региона Николай Меркушкин. …
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21 марта 2017, 09:25
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Составлен ТОП-3 спорткаров российского производства
Эксперты обнародовали рейтинг лучших российских спорткаров. Выпуском этого сегмента автомобилей в РФ занимается только АвтоВАЗ.
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20 марта 2017, 10:20
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АвтоВАЗ и «Яндекс» будут разрабатывать интернет-сервисы для машин
«Яндекс» внедрит свои сервисы в автомобили завода АвтоВАЗ. Крупнейшие в России производитель машин и интернет-компания подписали меморандум о совместной разработке информационно-развлекательных и навигационных сервисов. Документ призван помочь адаптировать продукты поискового ресурса под платформу Lada Connect. В частности, «Яндекс» сделает дружественными …
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15 марта 2017, 04:30
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ФАС разрешила «Ростеху» и Renault-Nissan увеличить долю в АвтоВАЗе
Федеральная антимонопольная служба разрешила «Ростеху» и Renault-Nissan увеличить долю в АвтоВАЗе свыше 75 процентов. Ведомство дало согласие совместному управляющему предприятию Alliance Rostec Auto B. V. на приобретение голосующих акций тольяттинского предприятия. После допэмиссии, произведенной в рамках финансового оздоровления компании, доля …
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14 марта 2017, 04:25
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В России разработали уникальную планирующую авиабомбу «Дрель»
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7 сентября 2016, 01:24
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АвтоВАЗ проведет дополнительную эмиссию акций на 85 миллиардов рублей
Совет директоров АвтоВАЗа принял решение о необходимости провести дополнительную эмиссию акций на 85 миллиардов рублей. Вопрос рекапитализации компании теперь должен быть рассмотрен на чрезвычайном общем собрании акционеров, которое назначено на 10 октября. Старт открытой подписки на ценные бумаги автогиганта позволит …
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5 сентября 2016, 02:16
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В Екатеринбурге представили первый распечатанный на 3D-принтере беспилотник
Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала на выставке «Иннопром-2016» первый отечественный беспилотник-разведчик, изготовленный на 3d-принтере. Об этом сообщают российские информагентства.
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11 июля 2016, 12:09
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АвтоВАЗу в 2016 году могут дать 90 млрд рублей
АвтоВАЗ получит инвестиции от своих главных акционеров – госконцерна "Ростех" и альянса Renault-Nissan - в равных долях, пишут «Известия». Кроме того, автозавод также может получить доппомощь со стороны Минпромторга России. Объем финансирования пока не раскрывается, но, по данным близкого
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15 февраля 2016, 11:11
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Альянс Renault-Nissan не собирается уходить с российского авторынка
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22 января 2016, 05:59
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На АвтоВАЗе приостановили сборку иномарок
На автозаводе отмечают, что остановка соответствующей линии конвейера была вынужденной и произошла по вине поставщиков комплектующих. В частности, тольяттинцы винят в случившемся нижегородскую группу компаний, отвечающую за детали для зеркал. Произошедшее затронет в первую очередь авто, которые отечественный автогигант делает …
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15 октября 2015, 11:15