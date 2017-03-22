В России разработали уникальную планирующую авиабомбу «Дрель» Авиационная бомба «Дрель» с дальностью планирования 30 км создана в России. Ее государственные испытания могут завершиться до конца года. Об этом проинформировал журналистов гендиректор НПО «Базальт» Владимир Порхачев.

Как сказал руководитель, ни в одной стране мира нет аналогов тому, что …