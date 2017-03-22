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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Материалы по теме:

АвтоВАЗ отзывает более 106 тысяч Lada Granta и Kalina

АвтоВАЗ отзывает более 106 тысяч Lada Granta и Kalina

Выпущенные на АвтоВАЗе автомобили Lada Granta и Lada Kalina просят вернуть на производственные площадки предприятия. Речь идет о машинах, проданных с третьего сентября 2015 года, передает РИА «Новости», ссылаясь на Росстандарт.

Всего будет отозвано более 106 000 машин. Причиной 
21 марта 2017, 03:32
Создатель «Нивы» Петр Прусов будет похоронен в Тольятти 21 марта

Создатель «Нивы» Петр Прусов будет похоронен в Тольятти 21 марта

Во вторник, 21 марта, в Тольятти в Спасо-Преображенском соборе состоится церемония прощания с Петром Прусовым.
Создатель легендарной «Нивы», почетный гражданин Самарской области Петр Прусов скончался 19 марта на 76-м году жизни.

Соболезнования семье конструктора выразил глава региона Николай Меркушкин. 
21 марта 2017, 09:25
Составлен ТОП-3 спорткаров российского производства

Составлен ТОП-3 спорткаров российского производства

Эксперты обнародовали рейтинг лучших российских спорткаров. Выпуском этого сегмента автомобилей в РФ занимается только АвтоВАЗ.
На первой строке списка расположилась LADA Kalina NFR. Авто имеет 1,6-литровый двигатель мощностью 136 л.с. Кроме того, модель оснащена усовершенствованной системой торможения. Цена базовой версии 

20 марта 2017, 10:20
АвтоВАЗ и «Яндекс» будут разрабатывать интернет-сервисы для машин

АвтоВАЗ и «Яндекс» будут разрабатывать интернет-сервисы для машин

«Яндекс» внедрит свои сервисы в автомобили завода АвтоВАЗ. Крупнейшие в России производитель машин и интернет-компания подписали меморандум о совместной разработке информационно-развлекательных и навигационных сервисов. Документ призван помочь адаптировать продукты поискового ресурса под платформу Lada Connect. В частности, «Яндекс» сделает дружественными 

15 марта 2017, 04:30
ФАС разрешила «Ростеху» и Renault-Nissan увеличить долю в АвтоВАЗе

ФАС разрешила «Ростеху» и Renault-Nissan увеличить долю в АвтоВАЗе

Федеральная антимонопольная служба разрешила «Ростеху» и Renault-Nissan увеличить долю в АвтоВАЗе свыше 75 процентов. Ведомство дало согласие совместному управляющему предприятию Alliance Rostec Auto B. V. на приобретение голосующих акций тольяттинского предприятия. После допэмиссии, произведенной в рамках финансового оздоровления компании, доля 

14 марта 2017, 04:25
В России разработали уникальную планирующую авиабомбу «Дрель»

В России разработали уникальную планирующую авиабомбу «Дрель»

Авиационная бомба «Дрель» с дальностью планирования 30 км создана в России. Ее государственные испытания могут завершиться до конца года. Об этом проинформировал журналистов гендиректор НПО «Базальт» Владимир Порхачев.
Как сказал руководитель, ни в одной стране мира нет аналогов тому, что 

7 сентября 2016, 01:24
АвтоВАЗ проведет дополнительную эмиссию акций на 85 миллиардов рублей

АвтоВАЗ проведет дополнительную эмиссию акций на 85 миллиардов рублей

Совет директоров АвтоВАЗа принял решение о необходимости провести дополнительную эмиссию акций на 85 миллиардов рублей. Вопрос рекапитализации компании теперь должен быть рассмотрен на чрезвычайном общем собрании акционеров, которое назначено на 10 октября. Старт открытой подписки на ценные бумаги автогиганта позволит 

5 сентября 2016, 02:16
В Екатеринбурге представили первый распечатанный на 3D-принтере беспилотник

В Екатеринбурге представили первый распечатанный на 3D-принтере беспилотник

Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала на выставке «Иннопром-2016» первый отечественный беспилотник-разведчик, изготовленный на 3d-принтере. Об этом сообщают российские информагентства.
Как рассказывают специалисты, беспилотный аппарат изготавливается в течение одного дня. Этот процесс сродни сборке конструктора. Беспилотник может осуществлять многократные разведывательные полеты.
Кроме того, 

11 июля 2016, 12:09
АвтоВАЗу в 2016 году могут дать 90 млрд рублей

АвтоВАЗу в 2016 году могут дать 90 млрд рублей

АвтоВАЗ получит инвестиции от своих главных акционеров – госконцерна "Ростех" и альянса Renault-Nissan - в равных долях, пишут «Известия». Кроме того, автозавод  также может получить доппомощь со стороны Минпромторга России. Объем финансирования пока не раскрывается, но, по данным близкого 
15 февраля 2016, 11:11
Альянс Renault-Nissan не собирается уходить с российского авторынка

Альянс Renault-Nissan не собирается уходить с российского авторынка

Несмотря на падение российского авторынка, альянс Renault-Nissan не собирается с него уходить. Такое заявление сделал его глава Карлос Гон, хотя и отметил, что ряд иностранных компаний уже прекратил продажу своих машин на территории нашей страны. Более того, производитель собирается повышать 
22 января 2016, 05:59
На АвтоВАЗе приостановили сборку иномарок

На АвтоВАЗе приостановили сборку иномарок

На автозаводе отмечают, что остановка соответствующей линии конвейера была вынужденной и произошла по вине поставщиков комплектующих. В частности, тольяттинцы винят в случившемся нижегородскую группу компаний, отвечающую за детали для зеркал. Произошедшее затронет в первую очередь авто, которые отечественный автогигант делает 
15 октября 2015, 11:15
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