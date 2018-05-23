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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Парк Металлургов в Самаре откроют после ремонта осенью 2018 года

Парк Металлургов в Самаре откроют после ремонта осенью 2018 года

В Самаре парк имени 50-летия Октября (Парк Металлургов) откроется после ремонта только осенью. Об этом в «Твиттере» сообщил представитель МАУ «Парки Самары». Напомним, ремонтные работы в парке на Металлурге начались в конце лета 2017 года. Завершены первые два этапа ремонта. 

23 мая 2018, 05:04
Пешеходными в дни ЧМ-2018 станут 3 улицы Самары

Пешеходными в дни ЧМ-2018 станут 3 улицы Самары

В Самаре в дни ЧМ-2018 три улицы в центре города станут пешеходными. Изменятся схемы движения десятков городских маршрутов общественного транспорта – автобусов, трамваев и троллейбусов. Напомним, в районе площади Куйбышева, где во время чемпионата будет проходить фестиваль болельщиков, ограничат движение 
23 мая 2018, 03:34
Недострой на Урицкого в Самаре могут отдать судьям

Недострой на Урицкого в Самаре могут отдать судьям

В Самаре в недостроенной офисной высотке на улице Урицкого может разместиться Кассационный суд. Об этом в Самарской губернской думе сообщил временно исполняющий обязанности министра строительства области Александр Баландин. Напомним, изначально в этом 21-этажном здании планировали разместить региональные министерства. С 2013 
23 мая 2018, 02:33
«ВАЗ-21099» залетел под «КамАЗ» на Московском шоссе в Самаре

«ВАЗ-21099» залетел под «КамАЗ» на Московском шоссе в Самаре

В Самаре автомобиль «ВАЗ-21099» залетел под «поливалку». ДТП произошло во вторник, 22 мая, на Московском шоссе - «после тоннеля в сторону Алма-Атинской», 
23 мая 2018, 11:51
Труп мужчины обнаружен на дереве около Ботанического сада в Самаре

Труп мужчины обнаружен на дереве около Ботанического сада в Самаре

22 мая стало известно о ЧП, произошедшем рядом с Ботаническим садом в Самаре. Прохожие обнаружили на дереве около пересечения Московского шоссе и улицы Авроры труп неизвестного мужчины, сообщает 63.ru. На месте работали сотрудники полиции. Причины и обстоятельства гибели человека 
23 мая 2018, 09:13
«Двойная сплошная» неожиданно появилась и исчезла с проспекта Кирова в Самаре

«Двойная сплошная» неожиданно появилась и исчезла с проспекта Кирова в Самаре

В Самаре на проспекте Кирова у поворота на проспект Карла Маркса появилась «двойная сплошная», сообщил в соцсети очевидец 21 мая. Он опубликовал 
21 мая 2018, 05:00
Что ночью произошло с погодой в Самаре

Что ночью произошло с погодой в Самаре
21 мая 2018, 11:08
Пенсионер на «шестерке» не пропустил Lexus и устроил массовое ДТП под Самарой

Пенсионер на «шестерке» не пропустил Lexus и устроил массовое ДТП под Самарой

В Самарской области на трассе М-5 дедушка с бабушкой, ехавшие на вазовской «шестерке», врезались в две иномарки - Lexus и Volvo. ДТП 
17 мая 2018, 02:11
В блогах: «Ж/д вокзал накрыло информатизацией!»

В блогах: «Ж/д вокзал накрыло информатизацией!»

Блогер Ольга Потапова рассказала, что самарский "ж/д вокзал накрыло информатизацией"! "Теперь тут все как в банке: нужно сначала взять талон, а потом смотреть на табло и слушать голосовой вызов. Кстати, мне понравилось! В момент получения мною талона вызывали семьсот 
15 мая 2018, 07:00
Скульптуру волка Забиваки к ЧМ-2018 установят на ж/д вокзале Самары

Скульптуру волка Забиваки к ЧМ-2018 установят на ж/д вокзале Самары

В Самаре на железнодорожном вокзале появится новая скульптура талисмана ЧМ-2018 – волка Забиваки. Фигуру установят в среду, 11 апреля, сообщили в правительстве Самарской области.

«Это будет четвертый по счету волчонок, 
10 апреля 2018, 08:02
В блогах: «Что случилось на железнодорожном вокзале Самары?»

В блогах: «Что случилось на железнодорожном вокзале Самары?»

Самарец Игорь Ермоленко поведал в «Инстаграме» о странной ситуации на городском железнодорожном вокзале. "Самый высокий и самый красивый современный железнодорожный вокзал Самары: сегодня утром там не работало ни одно табло. Дежурный на доске маркером пишет расписание прибытия. Все остальное 
29 марта 2018, 05:44
В здании железнодорожного вокзала Самары умер 56-летний мужчина

В здании железнодорожного вокзала Самары умер 56-летний мужчина

В Самаре в здании железнодорожного вокзала умер 56-летний мужчина. В ночь на 12 декабря, около двух часов, одному из посетителей, находившемуся на третьем этаже, стало плохо. Очевидцы вызвали медиков, но спасти мужчину не удалось. По предварительным данным, умерший был постояльцем 
12 декабря 2017, 03:48
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