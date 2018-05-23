В Самаре железнодорожном вокзале стартовала акция «Фотографировать разрешается». Там, где пассажирам можно делать фото для личного пользования, без получения спецразрешения, размещены соответствующие стикеры. Менее чем через месяц в столице губернии начнется чемпионат мира по футболу, и вокзалу предстоит принять множество туристов из других городов и стран. При этом любая фотосъемка может быть приостановлена, если она предполагает вмешательство в технологический процесс работы железнодорожного транспорта, создает неудобства пассажирам и сотрудникам РЖД, нарушает общественный порядок, сообщает Куйбышевская железная дорога.
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