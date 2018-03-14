В это воскресенье по инициативе Самарского союза молодежи на площади Куйбышева состоится уже традиционная акция в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Начнется мероприятие в 20:00 праздничной программой и выступлением самарских музыкальных коллективов: группы «Беллини», «Фернандос Бэнд», «Кирилл да Марья» и «Нью Фейс». В этот же день стартует пятая межрегиональная добровольческая акция «Мы вместе!». Она проходит ежегодно по инициативе Самарского центра развития добровольчества и при поддержке администрации Сакского района Республики Крым. Завершится все праздничным салютом.
Вход на площадь Куйбышева свободный.
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