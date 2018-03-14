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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Продлен набор в команду стюардов ЧМ-2018 в Самаре

Продлен набор в команду стюардов ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре продлен до 30 марта набор в команду стюардов для ЧМ-2018. Ранее сообщалось, что он закончится 15 марта. На текущий момент подано более 5 с половиной тысяч заявок. Как информируют организаторы, в их адрес поступило огромное количество сообщений и 

14 марта 2018, 04:04
Память почетного жителя города Владимира Золотарева увековечили в Самаре

Память почетного жителя города Владимира Золотарева увековечили в Самаре

В Самаре увековечили память почетного жителя города Владимира Золотарева. Его не стало в ноябре прошлого года на 82 году жизни. Много лет Владимир Иванович посвятил развитию столицы нашего региона. С 1984 по 91-ый годы он был первым секретарем Куйбышевского горкома 

14 марта 2018, 03:18
Названы дни начала настоящей весны в Самаре

Названы дни начала настоящей весны в Самаре

К концу недели на территории Самарской области потеплеет. Установление плюсовых температур произойдет только с 27 марта по 4 апреля, прогнозируют синоптики.

«Уже в пятницу пойдет небольшой умеренный снег, температура в ночные часы будет в пределах -5, -10, а днем она поднимется 

14 марта 2018, 02:27
«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»

«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»

В феврале 2018 года АО «АК Банк» и ООО «Производственное предприятие «Нефтегазмаш» заключили кредитный договор на сумму 100 млн рублей. Данные средства будут направлены предприятием на исполнение условий контрактов по изготовлению и поставке резервуарных металлоконструкций.

Это предприятие входит в производственно-инжиниринговый холдинг 

14 марта 2018, 12:34
Фейерверк в рамках акции «Россия - Крым» устроят в день выборов в Самаре

Фейерверк в рамках акции «Россия - Крым» устроят в день выборов в Самаре

В Самаре 18 марта на площади Куйбышева состоится общественная акция «Россия – Крым: вместе навсегда!», которая завершится праздничным фейерверком.
 
Акция посвящена четвертой годовщине вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации, сообщили в правительстве Самарской области. В 20 

13 марта 2018, 12:26
Масленица-2018 в Самаре: программа праздничных мероприятий на площади Куйбышева

Масленица-2018 в Самаре: программа праздничных мероприятий на площади Куйбышева

С 12 февраля в Самаре начались проводы русской зимы, или Масленичная неделя. С этого же дня стартовали и праздничные мероприятия. По традиции главной площадкой для торжеств станет площадь Куйбышева, и первые развлечения там будут доступны с 16 февраля.

В пятницу на 

13 февраля 2018, 07:41
Долой притравочные станции: В Самаре прошел пикет в защиту диких животных

Долой притравочные станции: В Самаре прошел пикет в защиту диких животных

Сегодня, 14 января, на площади Героев 21-ой Армии в Самаре прошел пикет в защиту животных, исключенных из Красной книги, а также против притравочных станций. Как передает Прогород, в мероприятии, которое было согласовано с городскими властями, участвовало около 20 человек. 
14 января 2018, 03:41
В Самаре наградили победителей акции «Народное признание 2017»

В Самаре наградили победителей акции «Народное признание 2017»

В понедельник, 25 декабря, в Самаре наградили победителей акции «Народное признание 2017», десятой по счету. Чествование лауреатов состоялось в Самарском театре оперы и балета. Акция призвана определить самых достойных в Самарской области граждан, которые достигли значительных успехов в профессиональной или 

26 декабря 2017, 09:45
В Самаре горка на пл. Куйбышева несколько дней будет бесплатной

В Самаре горка на пл. Куйбышева несколько дней будет бесплатной

Администрация Самары в своем аккаунте в твиттере ответила на жалобы самарцев о том, почему “нельзя на площади Куйбышева для детей сделать бесплатную горку”.

Подобные жалобы горожан появились и в других социальных сетях за прошедшие выходные. Например, в паблике ВКонтакте 
25 декабря 2017, 01:03
Самарцы могут посетить дом Деда Мороза бесплатно до 8 января

Самарцы могут посетить дом Деда Мороза бесплатно до 8 января

Во вторник, 26 декабря, в Самаре откроется дом Деда Мороза, возведенный на площади Куйбышева. Самарцы могут посетить усадьбу новогоднего волшебника бесплатно до 8 января. Режим работы – с 12 часов до 20:30.

«Усадьба самарского Деда Мороза представляет собой деревянный срубовой дом, 

21 декабря 2017, 05:28
Крым может отложить старт эксперимента по курортному сбору на 2019 год

Крым может отложить старт эксперимента по курортному сбору на 2019 год

Старт эксперимента по курортному сбору на Крымском полуострове, вполне возможно, перенесут на 2019 год. Об этом проинформировал журналистов руководитель комитета крымского парламента Алексей Черняк, рассказывает РИА Новости.
По словам г-на Черняка, республике нужно время для подготовки объектов размещения к эксперименту. 

19 декабря 2017, 09:44
Три древних якоря обнаружили в море под Севастополем

Три древних якоря обнаружили в море под Севастополем

Специалисты Севастопольского государственного университета обнаружили в прибрежных водах близ населенного пункта Любимовка, что под Севастополем, три похожих железных якоря. Информацию на этот счет распространили российские агентства со ссылкой на представителей вуза.
Как поясняют археологи, артефакты могут свидетельствовать о давнем кораблекрушении. 

13 декабря 2017, 04:17
Открой свой DFM: выиграй тачку! (18+)

Открой свой DFM: выиграй тачку! (18+)

У нас есть реальная тачка, и она может стать твоей!
 

Сними короткое видео за рулем воображаемой машины и загрузи его до 22 декабря на сайт dfm.ru !
 

Из 8 полуфиналистов – авторов самых классных роликов – мы выберем 2 финалистов.

6 декабря 2017, 04:39
Объявлена дата введения курортного сбора в Крыму

Объявлена дата введения курортного сбора в Крыму

Госсовет Крыма сегодня утвердил положение о введении с мая следующего года курортного сбора. Его размер будет составлять 10 рублей за день проживания, сообщает "Интерфакс".
Соответствующий эксперимент собираются проводить ежегодно с 1 мая до 30 сентября. В перечне участвующих в нем 

29 ноября 2017, 01:50
У здания Самарской губдумы прошла акция против смягчения антиалкогольного закона

У здания Самарской губдумы прошла акция против смягчения антиалкогольного закона

Перед входом в Самарскую губернскую думу сегодня утром состоялась акция против смягчения антиалкогольного закона. Напомним, сейчас алкогольные напитки не продаются с 22:00 до 10 часов утра. Время ночного запрета предполагается сократить на три часа с 23:00 до 8 утра. Репортаж 

24 октября 2017, 12:22
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