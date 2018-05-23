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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Снизилась цена на вторичное жилье в Самаре

Снизилась цена на вторичное жилье в Самаре

В Самаре снизилась средняя цена на вторичное жилье. По данным апрельского мониторинга, проведенного Самарским областным фондом жилья и ипотеки, средняя удельная цена одного квадратного метра во «вторичке» составила 55 тысяч 311 рублей. Квадратный метр в «однушке» в среднем стоит 56 

23 мая 2018, 02:52
Капуста и морковь резко подорожали в Самарской области

Капуста и морковь резко подорожали в Самарской области

В Самарской области резко подорожали капуста и морковь. Речь идет о розничных ценах. По данным Самарастата, килограмм белокочанной капусты сейчас стоит около 25 рублей. По сравнению с началом месяца это на 6% выше. Морковь прибавила в цене около 2,5%, до 
22 мая 2018, 01:46
В России подорожали автомобили Datsun

В России подорожали автомобили Datsun

Специалисты аналитического агентства Автостат зафиксировали повышение российских цен на автомобили марки Datsun. Подорожание коснулось седана Datsun on-DO и хэтчбека Datsun mi-DO всех модификаций на 10-12 тысяч рублей.


Цена Datsun on-DO с двигателем 1,6 литра в самой бюджетной 
21 мая 2018, 11:23
Бензин дорожает

Бензин дорожает

Цена топлива на российских заправках увеличивается еженедельно. Если в апреле стоимость бензина выросла на 1,4%, то за первые две декады мая еще на 3-7%, в зависимости от региона. Литр АИ-95 на самарских заправках стоит от 42 до 45 рублей. И, 

21 мая 2018, 09:01
Хищение бензина на 2 миллиона рублей раскрыли в Тольятти

Хищение бензина на 2 миллиона рублей раскрыли в Тольятти

В Тольятти полицейские задержали по подозрению в мошенничестве 37-летнего самарца, руководителя коммерческой фирмы. По версии следствия, он получил 60 тонн бензина, но полученный товар не оплатил, и распорядился им по своему усмотрению. Сумму ущерба оценивают в 2 миллиона рублей.

«В настоящее 

18 мая 2018, 02:41
Что подорожает из-за роста цен на топливо?

Что подорожает из-за роста цен на топливо?

Цены на бензин в России стремительно растут третью неделю подряд. Всего за несколько дней мая средняя стоимость литра АИ-95 добралась до отметки в 42 с половиной рубля. Эксперты оценивают эти показатели как опережающие инфляцию и предрекают, что растущие цены на 

14 мая 2018, 02:34
Цена литра бензина в России бьет рекорды

Цена литра бензина в России бьет рекорды

Стоимость 92-го и 95-го бензина с начала года в России выросла на 9 и 12% соответственно. Оптовые цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, где приобретает горючее половина самарских автозаправок, в конце марта достигли исторического максимума за весь период 

3 апреля 2018, 02:30
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