Цена топлива на российских заправках увеличивается еженедельно. Если в апреле стоимость бензина выросла на 1,4%, то за первые две декады мая еще на 3-7%, в зависимости от региона. Литр АИ-95 на самарских заправках стоит от 42 до 45 рублей. И, …