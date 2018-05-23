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Снизилась цена на вторичное жилье в Самаре
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23 мая 2018, 02:52
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Капуста и морковь резко подорожали в Самарской области
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22 мая 2018, 01:46
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В России подорожали автомобили Datsun
Специалисты аналитического агентства Автостат зафиксировали повышение российских цен на автомобили марки Datsun. Подорожание коснулось седана Datsun on-DO и хэтчбека Datsun mi-DO всех модификаций на 10-12 тысяч рублей.
Цена Datsun on-DO с двигателем 1,6 литра в самой бюджетной …
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21 мая 2018, 11:23
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Бензин дорожает
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21 мая 2018, 09:01
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Хищение бензина на 2 миллиона рублей раскрыли в Тольятти
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18 мая 2018, 02:41
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Что подорожает из-за роста цен на топливо?
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14 мая 2018, 02:34
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Цена литра бензина в России бьет рекорды
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3 апреля 2018, 02:30