Проект Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка" стартовал в стране в начале этого года. В результате за 10 месяцев на его "Интерактивной карте свалок" появилось почти 15 тысяч проблемных точек, отмеченных после обращения активных граждан. В Самарской области сейчас их свыше семисот. По этому показателю - мы лидеры в стране. Как отметил координатор проекта ОНФ, первый зам. пред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, принявший участие в заседании регионального штаба ОНФ, сейчас в 63 регионе рекультивировано около четверти выявленных незаконных свалок. Продолжится работа, как с оставшимися объектами, так и с вновь обнаруженными. Они будут вноситься в так называемые территориальные схемы.
Владимир Гутенев, первый вице-президент "СоюзМаш России", первый зам. председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству:
- Я уверен, что-то огромное число выявленных незаконных свалок, войдя в территориальные схемы, они впоследствии станут обязательством регионального оператора, который будет заниматься мусором, по устранению. Чем больше мы выявим, чем больше найдем, тем чище впоследствии станет Самарская область, поскольку региональный оператор будет обязан рекультивировать эти свалки.
Еще один приоритетный проект ОНФ в рамках года экологии - "Зеленый щит" - создание лесопарковых зеленых поясов. Самарская область входит в число 53-х регионов-лидеров, ближе всего подошедших к стадии его реальной реализации.
Павел Покровский, сопредседатель регионального штаба "Общероссийского народного фронта" в Самарской области:
- «Зеленый щит» находится в приоритете. Сейчас документы находятся в региональной общественной палате. Мы выходим до конца ноября на общественные слушания, и я думаю, что мы однозначно этот вопрос в 2017 году решим.
В ближайшее время будет назначена дата проведения "Форума действий" ОНФ, в котором примет участие президент России Владимир Путин. На нем будет обсуждаться экологический доклад, который представят главе государства.
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