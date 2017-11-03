8
54
31
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре машиностроителям сделают бесплатную прививку от гриппа

В Самаре машиностроителям сделают бесплатную прививку от гриппа

В Самаре стартовала акция по бесплатной вакцинации против гриппа работников машиностроительного комплекса. Соответствующее соглашение в октябре было подписано между одной из крупнейших общественных организаций страны «Союзом машиностроителей России» и Федеральным медико-биологическим агентством. Сколько доз получил 63-й регион, и кто сможет 

3 ноября 2017, 07:04
В Самаре с рабочим визитом находится Владимир Гутенев

В Самаре с рабочим визитом находится Владимир Гутенев

Сегодня в Самаре с рабочим визитом находится первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Утром он дал старт акции по бесплатной вакцинации от гриппа сотрудников промышленных предприятий и 
3 ноября 2017, 11:59
Владимир Гутенев посетит Ульяновск и Самару

Владимир Гутенев посетит Ульяновск и Самару

На этой неделе Самару снова посетит первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. Перед этим, 2 ноября, он побывает в Ульяновске. Там будет подписано соглашение о взаимодействии 

1 ноября 2017, 05:30
Госдума приняла законопроект о введении национальной «системы прослеживаемости»

Госдума приняла законопроект о введении национальной «системы прослеживаемости»

Производство комплектующих, в том числе для оборонной промышленности, фармацевтических препаратов и детских товаров станет полностью прозрачным. Государственная дума в первом чтении приняла проект закона, предусматривающий введение обязательной маркировки отдельных групп товаров контрольными знаками. Как пояснил первый зампредседателя думского комитета по 

13 октября 2017, 07:05
Работников промышленных предприятий Самары бесплатно вакцинируют против гриппа

Работников промышленных предприятий Самары бесплатно вакцинируют против гриппа

Союз машиностроителей России и Федеральное медико-биологическое агентство достигли договоренности о проведении в регионах прививочной кампании по вакцинации против гриппа. Соответствующее соглашение о сотрудничестве 10 октября 2017 года подписали руководитель ФМБА России Владимир Уйба и Первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев. 

10 октября 2017, 03:02
Самарский завод «Кузнецов» готов к серийному выпуску двигателей для ТУ-160

Самарский завод «Кузнецов» готов к серийному выпуску двигателей для ТУ-160

105 лет со дня основания отмечает ПАО «Кузнецов» - самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации, входящее в крупнейшую общественную организацию «Союз машиностроителей России».
6 октября 2017, 06:00
Ищут инвестора: На возрождение «Сергиевских минеральных вод» требуется 2,5 миллиарда рублей

Ищут инвестора: На возрождение «Сергиевских минеральных вод» требуется 2,5 миллиарда рублей

2 миллиарда 500 миллионов рублей - такая сумма необходима на приведение в порядок санатория «Сергиевские минеральные воды» - старейшего лечебного учреждения России. В перспективе это заведение, расположенное в Самарской области, может стать движущей силой развития медицинского туризма в губернии.

Санаторию «Сергиевские 

6 октября 2017, 01:57
Цель – ликвидировать незаконные свалки: о проекте «Генеральная уборка»

Цель – ликвидировать незаконные свалки: о проекте «Генеральная уборка»

В совещании по проблемам переселения граждан из аварийного жилья и капитальному ремонту многоквартирных домов, которое в Жигулевске провел ВРИО губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, принял участие депутат Государственной думы, первый вице-президент «Союза машиностроителей России» и один из координаторов Общероссийского народного 

3 октября 2017, 08:02
В Тольятти активисты ОНФ убрали 150 кубометров мусора

В Тольятти активисты ОНФ убрали 150 кубометров мусора

Уборка незаконных свалок Самарской области продолжается. В Тольятти местная молодежь и активисты «Общероссийского народного фронта» очистили территорию около Дворца детского и юношеского творчества. В мероприятии в рамках своего рабочего визита в Автоград принял участие и первый зампред думского комитета по 

3 октября 2017, 09:54
Депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев посетит Тольятти

Депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев посетит Тольятти

Депутат Госдумы от 63-го региона, первый заместитель председателя думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России, координатор Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев снова посетит Самарскую область. В понедельник, 

28 сентября 2017, 06:10
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.