В начале мая на портале www.easyfinance.ru опубликован рейтинг самых дружелюбных банков в социальных сетях по итогам 1 квартала 2017 года. «АктивКапитал Банк» в этом рейтинге значительно улучшил свои позиции - вошел в ТОП-100 банков, заняв 85 место.
При составлении рейтинга учитывалось количество друзей и подписчиков на официальных страницах двухсот финансовых учреждений в социальных сетях Facebook, Twitter, ВКонтакте и Одноклассники. «АктивКапитал Банк» на протяжении нескольких лет делится своими новостями в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram. Будем рады новым друзьям. Присоединяйтесь.
Публичное акционерное общество «АктивКапитал Банк» (ПАО «АК Банк») основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения Банка представлены в 17 городах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Лицензия №3006 выдана ЦБ РФ.
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