В блогах: и мимы есть в Самаре, и свой Джексон... Блогер s7005 поведал про самарский свадебный кризис: "Некоторое время назад здание, где находится арт-гостиная "Вернисаж", позиционировало себя как самый большой магазин свадебного платья... разумеется, в Самаре. Но пришлось свернуться. Не берет народ платья. Все-таки в Самаре и области стали действительно …