В феврале 2018 года АО «АК Банк» и ООО «Производственное предприятие «Нефтегазмаш» заключили кредитный договор на сумму 100 млн рублей. Данные средства будут направлены предприятием на исполнение условий контрактов по изготовлению и поставке резервуарных металлоконструкций.
Это предприятие входит в производственно-инжиниринговый холдинг «Нефтегазмаш», выполняющий управление проектами строительства объектов нефтегазовой и нефтехимической отраслей на условиях генерального подряда со сдачей в эксплуатацию «под ключ». Среди клиентов предприятия - крупные добывающие и перерабатывающие организации нефтегазовой и нефтехимической отраслей как из России, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Акционерное общество «АктивКапитал Банк» (АО «АК Банк») основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения Банка представлены в 18 городах России, в том числе работают филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске и Ростове-на-Дону. Универсальная лицензия ЦБ РФ №3006 от 22 января 2018 г.
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14 марта 2018, 06:13
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12 марта 2018, 02:17
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21 февраля 2018, 01:02
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21 февраля 2018, 10:41
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14 февраля 2018, 11:32
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Министерство финансов решило взять под свой контроль оборот криптовалюты …
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1 февраля 2018, 09:02
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«АК Банку» добавили капитала
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13 декабря 2017, 04:54
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29 июля «АктивКапитал Банк» отмечает 23-летие
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28 июля 2017, 01:59