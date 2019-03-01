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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде

В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде

В Советском районе областной столицы случилось ЧП - в четверг, 28 февраля, в доме №108 по Южному проезду под тяжестью мокрого снега обвалилась крыша. Как пояснили в горадминистрации, обрушилась часть кровли (примерно 20%) дома 1950 года постройки.
 
- Угрозы для жизни 
1 марта 2019, 02:21
Стало известно, когда трамваи вновь поедут по Заводскому шоссе в Самаре

Стало известно, когда трамваи вновь поедут по Заводскому шоссе в Самаре

Специалисты городского Департамента транспорта озвучили примерные сроки запуска трамваев по Заводскому шоссе. Напомним, ходить они там перестали с лета прошлого года из-за масштабного ремонта дороги. Сейчас вагоны по маршрутам №2, 3, 12, 19, 21 двигаются по сокращенной схеме. Они доезжают 

1 марта 2019, 11:50
В Красноглинский район могут вернуть автобусы № 1а и 50с

В Красноглинский район могут вернуть автобусы № 1а и 50с

Власти Самары рассмотрят возможность возвращения в Красноглинский район автобусов № 1а и 50с. Тема обсуждалась на совещании с представителями горадминистрации 28 февраля.

Жители района попросили возродить автобус №1а, который курсировал между поселками, социальными учреждениями. Кроме того, они просят вернуть 
1 марта 2019, 09:10
В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и 
1 марта 2019, 08:52
Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»

Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»

Пользователи соцсетей в Самарской области активно обсуждают видеоролик, который выложили недавно. На нем агрессивная женщина выкрикивала оскорбления в адрес дежурной бригады «скорой помощи», колотила руками по двери и по стеклу с пассажирской стороны, а затем и вовсе нашла белую 
27 февраля 2019, 11:20
В британских войсках служит девушка-модель эротических сайтов

В британских войсках служит девушка-модель эротических сайтов

Необычный скандал разразился в вооруженных силах Великобритании. Виновницей «торжества» стала солдат по имени Бриони Мюррей. Она и раньше привлекала внимание СМИ своей эффектной внешностью. А недавно обнаружилось, что до поступления в войска она снималась в качестве модели для эротических сайтов. 
15 февраля 2019, 02:26
Экс-глава Октябрьского района считает стрельбу по собакам самообороной

Экс-глава Октябрьского района считает стрельбу по собакам самообороной

В пятницу, 15 февраля, в мировом суде Ленинского района Самары началось второе заседание по резонансному делу о стрельбе по собакам в центре города. Свою версию случившегося озвучил экс-глава Октябрьского района 45-летний Константин Фоменко, который как раз и обвиняется в стрельбе 
15 февраля 2019, 10:27
Самарская актриса Лукерья Ильяшенко вошла в число самых сексуальных женщин страны

Самарская актриса Лукерья Ильяшенко вошла в число самых сексуальных женщин страны

Самарская актриса Лукерья Ильяшенко попал в число самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim. Топ-100 составлялся на основе читательского голосования. В итоге звезда сериала «Сладкая жизнь» заняла в нем 16 позицию, опередив в нем Ани Лорак, Настю Каменских 
16 декабря 2018, 10:56
Московское шоссе затоплено слезами: появились подробности аварии, в которой девушка «убила» каршеринговую машину

Московское шоссе затоплено слезами: появились подробности аварии, в которой девушка «убила» каршеринговую машину

2 декабря в Самаре произошло очередное ДТП с участием каршерингового автомобиля. Как сообщают активисты организации «Ночной патруль», 25-летняя девушка за рулем арендованной машины ехала по Московскому шоссе. Напротив дома №236а она не справилась с управлением, снесла ограждение и вылетела 
3 декабря 2018, 02:04
Девушка на «Мерседесе» въехала в столб и остановила движение трамваев в Самаре

Девушка на «Мерседесе» въехала в столб и остановила движение трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 4 мая, около восьми часов утра произошло ДТП на 
4 мая 2018, 01:41
В Самарской области разгорается спортивный скандал

В Самарской области разгорается спортивный скандал

В Самарской области тем временем разгорается спортивный скандал. Один из символов современного Тольятти и всего зимнего сезона в регионе - финал Кубка России по сноукайтингу, который намечен на 20-е числа февраля, может не состояться. Соревнования лишили официального статуса. Причина, как 

24 января 2018, 01:24
У компании «Мерседес» появился поставщик в Самарской области

У компании «Мерседес» появился поставщик в Самарской области

Поставщиком компании «Мерседес» стало ООО «Сириус-ТЛТ», которое является резидентом самарского технопарка «Жигулевская долина». Первую партию комплектующих, окрашенных по технологии тольяттинских разработчиков, уже отправили в Дубай, сообщила пресс-служба технопарка. Российская фирма будет отвечать за качество покраски деталей для «Мерседеса». После приемки 

30 августа 2017, 01:11
В Самаре «Мерседес» улетел с Московского шоссе и перевернулся

В Самаре «Мерседес» улетел с Московского шоссе и перевернулся

В четверг, 13 апреля, в Самаре на ремонтируемом участке Московского шоссе перевернулся автомобиль «Мерседес». ДТП произошло в районе 16 километра магистрали. По словам очевидцев, водитель иномарки сначала столкнулся с «Солярисом», а потом наехал на ограждения, выскочил на ремонтируемый участок дороги  
13 апреля 2017, 01:38
В Тольятти «Мерседес» вылетел на газон и перевернулся, есть фото

В Тольятти «Мерседес» вылетел на газон и перевернулся, есть фото

В социальных сетях появилось сообщение о ДТП, произошедшем в Тольятти в ночь на 10 ноября. Перевернулась иномарка. По словам свидетелей, в машине находилась компания не менее чем из трех человек.

«Сегодня ночью произошла авария на пересечении улиц Южное шоссе/Обводное. 
10 ноября 2016, 09:53
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