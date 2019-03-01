Самарская актриса Лукерья Ильяшенко рассказала в своем Instagram-блоге о неприятности, которая с ней произошла на днях. По словам девушки, одна из каршерринговых фирм обвинила ее в краже знака с арендованного «Мерседеса». И она не скрывает радости от того, что хоть кто-то осознал, насколько она опасный преступник.
«На вашей Ладе Приоре пропал значок? Это я! Пробралась к автомобилю под покровом ночи и прямо зубами выгрызла драгоценную железку. Пропали фары у Кайена? А это не я. Я на фарах не специализируюсь. Я только на значках. Берегитесь, владельцы Жигулей, Кий Рио и Хундаёв Солярисов. Я уже иду за вашими значками», - иронизирует актриса.
Но перед этим Лукерья пообещала разобраться со своими обидчиками. После очередной поездки она хочет с помощью пилочки для ногтей открутить от машины все четыре колеса и левую заднюю дверь. «Добычу» актриса сложит в свою сумочку и исчезнет в неизвестном направлении.
«Ищи меня потом, свищи. Я Чёрный плащ, черепах-ниндзя и Дед Мороз в одном лице», - пишет Ильяшенко.
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