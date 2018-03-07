В Тольятти продолжаются споры о будущем театра "Колесо". На этот раз бывший и нынешний директоры учреждения, представители мэрии и депутаты пытались найти компромисс в городской думе.

Долги в 2,5 млн руб., угроза отключения от коммунальных услуг, перспектива судебных разбирательства с российским …