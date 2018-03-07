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Школа искусств открылась вместо консерватории в Тольятти
6 марта в Тольятти прошла торжественная церемония открытия Школы искусств Центрального района. Новое учебное заведение было создано вместо консерватории, у которой отобрали лицензию на осуществление образовательной деятельности.
В школе искусств работает практически весь состав прежнего учреждения. Оно будет работать по тем …
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7 марта 2018, 11:28
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Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти
Самарскую область 6 марта посетил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он провел совещание по развитию Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» и посетил особую экономическую зону, где запустили Тольяттинскую бумажную фабрику.
В технопарке …
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7 марта 2018, 11:10
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Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти
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7 марта 2018, 08:32
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Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти
В Самарской области оперативники регионального управления ФСБ накануне закрыли нелегальный цех по производству контрафактного алкоголя - водки и коньяка. Он был обнаружен в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий под Тольятти, на территории Ставропольского района. Организатор производства, некий 50-летний гражданин «Н», задержан. …
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6 марта 2018, 04:45
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Карен Нерсисян приглашен на работу в тольяттинский театр "Колесо"
Тольяттинский театр "Колесо" в субботу, 2 марта, отметит свой 25-й день рождения. Накануне прошло первое заседание обновленного попечительского совета.
Металлические стены, плохой свет и почти полное отсутствие вентиляции. Даже если ремонт в малом зале тольяттинского театра "Колесо" закончат так, как это …
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1 марта 2013, 03:02
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12 актеров увольняются из тольяттинского театра "Колесо"
В тольяттинском театре "Колесо" продолжаются кадровые перемены. Заявления об уходе подали сразу 12 молодых актеров. Напомним, около месяца назад свои посты также покинули 6 сотрудников театра. Как уже сообщала телерадиокомпания "ТЕРРА", они последовали вслед за экс-директором Натальей Дроздовой, у которой …
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16 января 2013, 10:43
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Тольяттинская элита сыграла в спектакле по Чехову и Зощенко
Необычный спектакль. Тольяттинские бизнесмены, депутаты и чиновники во главе с мэром Сергеем Андреевым снова поднялись на сцену театра "Колесо", чтобы сыграть в благотворительном спектакле "Свадебные хлопоты в городе Т". Деньги, собранные от продажи билетов, пойдут на операции детям с церебральным …
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20 декабря 2012, 03:16
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При Дроздовой артисты театра "Колесо" зарабатывали до 220 тыс. рублей
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12 декабря 2012, 11:32