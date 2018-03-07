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Материалы по теме:

Школа искусств открылась вместо консерватории в Тольятти

Школа искусств открылась вместо консерватории в Тольятти

6 марта в Тольятти прошла торжественная церемония открытия Школы искусств Центрального района. Новое учебное заведение было создано вместо консерватории, у которой отобрали лицензию на осуществление образовательной деятельности.

В школе искусств работает практически весь состав прежнего учреждения. Оно будет работать по тем 

7 марта 2018, 11:28
Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Самарскую область 6 марта посетил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он провел совещание по развитию Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» и посетил особую экономическую зону, где запустили Тольяттинскую бумажную фабрику.

В технопарке 
7 марта 2018, 11:10
Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Специалисты Центра гражданской защиты Тольятти смогли предотвратить трагедию. В 15:30 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на карниз 16 этажа дома №11 по улице Свердлова залез мужчина, и он может оттуда упасть. На место прибыли полиция, спасатели и 

7 марта 2018, 08:32
Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти

Цех по выпуску контрафактной водки и коньяка выявила ФСБ под Тольятти

В Самарской области оперативники регионального управления ФСБ накануне закрыли нелегальный цех по производству контрафактного алкоголя - водки и коньяка. Он был обнаружен в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий под Тольятти, на территории Ставропольского района. Организатор производства, некий 50-летний гражданин «Н», задержан. 

6 марта 2018, 04:45
Карен Нерсисян приглашен на работу в тольяттинский театр

Карен Нерсисян приглашен на работу в тольяттинский театр "Колесо"

Тольяттинский театр "Колесо" в субботу, 2 марта, отметит свой 25-й день рождения. Накануне прошло первое заседание обновленного попечительского совета.

Металлические стены, плохой свет и почти полное отсутствие вентиляции. Даже если ремонт в малом зале тольяттинского театра "Колесо" закончат так, как это 

1 марта 2013, 03:02
12 актеров увольняются из тольяттинского театра

12 актеров увольняются из тольяттинского театра "Колесо"

В тольяттинском театре "Колесо" продолжаются кадровые перемены. Заявления об уходе подали сразу 12 молодых актеров. Напомним, около месяца назад свои посты также покинули 6 сотрудников театра. Как уже сообщала телерадиокомпания "ТЕРРА", они последовали вслед за экс-директором Натальей Дроздовой, у которой 

16 января 2013, 10:43
Тольяттинская элита сыграла в спектакле по Чехову и Зощенко

Тольяттинская элита сыграла в спектакле по Чехову и Зощенко

Необычный спектакль. Тольяттинские бизнесмены, депутаты и чиновники во главе с мэром Сергеем Андреевым снова поднялись на сцену театра "Колесо", чтобы сыграть в благотворительном спектакле "Свадебные хлопоты в городе Т". Деньги, собранные от продажи билетов, пойдут на операции детям с церебральным 

20 декабря 2012, 03:16
При Дроздовой артисты театра

При Дроздовой артисты театра "Колесо" зарабатывали до 220 тыс. рублей

В Тольятти продолжаются споры о будущем театра "Колесо". На этот раз бывший и нынешний директоры учреждения, представители мэрии и депутаты пытались найти компромисс в городской думе.

Долги в 2,5 млн руб., угроза отключения от коммунальных услуг, перспектива судебных разбирательства с российским 

12 декабря 2012, 11:32
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