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В блогах: в Октябрьске девушку насмерть сбил поезд
В паблике "Подслушано | Самара" сообщают о трагедии, которая произошла в воскресенье днем в районе Октябрьска. Девушку 26-27 лет насмерть сбил поезд. По предварительным данным, она шла по рельсам в наушниках. От удара ей оторвало руку и ногу. В …
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10 сентября 2018, 05:25
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Более 34 млн рублей взыскали с самарских алиментщиков
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10 сентября 2018, 05:02
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В Новокуйбышевске машина такси сбила полуторагодовалую девочку
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10 сентября 2018, 04:41
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У самарских парков появились станции техобслуживания для велосипедистов
Около парка имени Гагарина на Московском шоссе и возле входа в Струковский сад появились бесплатные станции техобслуживания для велосипедов «велоСТО». Они представляют собой металлический столб с креплениями для велосипеда и набором нужных инструментов для мелкого ремонта, чтобы велосипедисты могли быстро …
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10 сентября 2018, 03:19
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100% бюллетеней по выборам губернатора обработаны: победил действующий глава Самарской области Дмитрий Азаров
Избирательная комиссия Самарской области подвела итоги выборов губернатора по результатам обработки 100% бюллетеней. Средняя явка на голосование оценивается в 38%. В абсолютном выражении в нем приняли участие 1 143 198 человек.
В итоге, убедительную победу одержал действующий руководитель Самарской области Дмитрий …
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10 сентября 2018, 01:25
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Александр Хинштейн снова стал депутатом Госдумы от Самарской области
По предварительным итогам голосования после обработки 100% бюллетеней по выборам депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу № 158 побеждает Александр Хинштейн. Явка по избирательному округу составила 44,5%. Голоса 56,98% избирателей набрал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, отрыв от следующего кандидата …
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10 сентября 2018, 11:03
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Окончательные итоги выборов губернатора Самарской области озвучат 12 сентября
Окончательные итоги выборов губернатора Самарской области будут подведены 12 сентября. Именно на эту дату назначено заседание регионального Избиркома, сообщает корреспондент «ТЕРРЫ».
Напомним, выборы губернатора прошли в Единый день голосования, 9 сентября. По состоянию на 08:24 10 сентября картина следующая: лидирует действующий …
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10 сентября 2018, 10:35
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На выборах депутатов в гордумы Тольятти и Сызрани лидирует КПРФ
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10 сентября 2018, 08:32
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В Самарской области за взятки задержали еще двух полицейских
В Самарской области продолжаются разоблачения и задержания коррупционеров. Сообщения о новых уголовных делах и спецоперациях поступают почти каждый день. Так, в среду, 8 августа, были арестованы очередные силовики.
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9 августа 2018, 11:12
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Александр Хинштейн рассказал, что хотели сделать из стадиона «Самара Арена»
Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн обвинил предыдущее руководство региона в самовольном изменении проекта стадиона «Самара Арена». По его словам, это привело к удорожанию объекта с 13 до 19 миллиардов рублей.
«Площадь «Самара Арена» стала больше «Лужников», а 42% помещений - оказались …
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24 июля 2018, 11:04
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Александр Хинштейн хочет баллотироваться в Госдуму от Самарской области
Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил о желании баллотироваться на довыборах депутата Госдумы от Самарской области. Соответствующее предложение ему сделал врио губернатора Дмитрий Азаров на открытии концертно-театрального комплекса "Дирижабль" в Самаре, сообщает ВолгаНьюс.
Вакантное место представителя региона в федеральном парламенте …
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18 июня 2018, 09:35
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В блогах: «Почему у Володина есть «твиттер», а у Андрияновой нет?»
Экс-депутат Госдумы от Самарской области, а ныне советник директора Росгвардии Александр Хинштейн выступил в "Твиттере" с критикой главы гордумы Самары Галины Андрияновой. Причина: она до сих пор не завела себе аккаунт в сервисе микроблогов. Все началось с обращения одного …
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23 января 2018, 01:20