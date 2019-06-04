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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры. Эфир передачи от 03.06.2019 
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Во вторник, 4 июня, исполняющий обязанности первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов на заседании Самарской губернской думы представил отчет о работе регионального правительства в прошлом году. В частности, он отметил успешное проведение чемпионата мира по футболу и 
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Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»

Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»

Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Самарской области. В Комсомольском районе Тольятти остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Во время общения с правоохранителями пассажирка стала нервничать, а также неадекватно реагировала на окружающую обстановку — у собеседников было ощущение, что 
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Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет

Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет

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«Крылья Советов» собираются продолжить сотрудничество с Самедовым

«Крылья Советов» собираются продолжить сотрудничество с Самедовым

Директор по развитию самарских «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал, что клуб собирается предложить новый контракт полузащитнику Александру Самедову.
 
- Что касается будущего Самедова, то мы очень хотим, чтобы он остался в команде. Но мы не могли ему предложить контракт, потому что 
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Кандидатуру согласовали: Александр Нефедов станет депутатом Самарской губдумы

Кандидатуру согласовали: Александр Нефедов станет депутатом Самарской губдумы

В четверг, 30 мая, президиум генерального совета партии «Единая Россия» согласовал кандидатуру Александра Нефедова для замещения вакантного депутатского мандата в Самарской губернской думе. На этой неделе по семейным обстоятельствам из парламента ушел депутат Сергей Денщиков. Кандидата - Александра Нефедова представил 
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Александр Нефедов может стать депутатом Самарской губдумы

Александр Нефедов может стать депутатом Самарской губдумы

В четверг, 23 мая, подтвердилась информация о том, что Александр Нефедов может войти в состав Самарской губернской думы в качестве депутата.

- На днях снял свои полномочия председатель правительства, вице-губернатор Александр Нефёдов. Губернатор назначил его советником. Скорее всего, Нефедов 
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Работал при четырех губернаторах: глава правительства Самарской области Александр Нефедов ушел в отставку

Работал при четырех губернаторах: глава правительства Самарской области Александр Нефедов ушел в отставку

В понедельник политический долгожитель регионального масштаба - вице-губернатор Александр Нефёдов ушел в отставку. Трудовой договор с ним прекращен с 20-го мая по его личному заявлению. Временно исполняющим обязанности вице-губернатора - председателя правительства области назначен Виктор Кудряшов, который до сегодняшнего дня 
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Александр Нефедов станет советником губернатора

Александр Нефедов станет советником губернатора

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Специалисты сообщили об итогах первых трех месяцев «мусорной реформы» в Самарской области

Специалисты сообщили об итогах первых трех месяцев «мусорной реформы» в Самарской области

Результаты работы по обращению с твердыми коммунальными отходами за первые три месяца этого года обсуждают в Самарской губернской думе. Среди проблемных - вопросы обслуживания контейнерных площадок, метод начисления платы – с количества жильцов квартир или с квадратного метра и собираемость 

3 апреля 2019, 12:39
В Самарской области потратят 100 млн рублей на покупку 880 коров

В Самарской области потратят 100 млн рублей на покупку 880 коров

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Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы

Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы

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Сегодня первый зам. председателя комитета Госдумы по промышленности, первый вице-президент "Союза машиностроителей России" Владимир Гутенев прокомментировал законопроект, который предусматривает досрочное прекращение полномочий депутатов Госдумы, если они в течение месяца и более не общаются с избирателями и не участвуют в работе 

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Единоросс-миллиардер Ломакин отказался от депутатского мандата

Он далеко не первый единоросс, покинувший в последнее время Госдуму, отмечают "Ведомости". Бывший гендиректор Международной калийной компании (МКК) миллиардер единоросс Анатолий Ломакин (Forbes оценивает его состояние в $1,2 млрд) подал заявление о досрочном сложении с себя полномочий депутата Госдумы.
Председатель 

21 февраля 2013, 09:26
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