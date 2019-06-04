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Отремонтировали 13 поликлиник и построили 8 детсадов: Виктор Кудряшов рассказал о результатах работы регионального правительства
Во вторник, 4 июня, исполняющий обязанности первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов на заседании Самарской губернской думы представил отчет о работе регионального правительства в прошлом году. В частности, он отметил успешное проведение чемпионата мира по футболу и …
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4 июня 2019, 12:08
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Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»
Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Самарской области. В Комсомольском районе Тольятти остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Во время общения с правоохранителями пассажирка стала нервничать, а также неадекватно реагировала на окружающую обстановку — у собеседников было ощущение, что …
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4 июня 2019, 11:16
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Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет
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4 июня 2019, 10:36
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«Крылья Советов» собираются продолжить сотрудничество с Самедовым
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4 июня 2019, 10:09
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Кандидатуру согласовали: Александр Нефедов станет депутатом Самарской губдумы
В четверг, 30 мая, президиум генерального совета партии «Единая Россия» согласовал кандидатуру Александра Нефедова для замещения вакантного депутатского мандата в Самарской губернской думе. На этой неделе по семейным обстоятельствам из парламента ушел депутат Сергей Денщиков. Кандидата - Александра Нефедова представил …
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31 мая 2019, 10:19
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Александр Нефедов может стать депутатом Самарской губдумы
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23 мая 2019, 11:44
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Работал при четырех губернаторах: глава правительства Самарской области Александр Нефедов ушел в отставку
В понедельник политический долгожитель регионального масштаба - вице-губернатор Александр Нефёдов ушел в отставку. Трудовой договор с ним прекращен с 20-го мая по его личному заявлению. Временно исполняющим обязанности вице-губернатора - председателя правительства области назначен Виктор Кудряшов, который до сегодняшнего дня …
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20 мая 2019, 10:03
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Александр Нефедов станет советником губернатора
Стало известно, что Александр Нефедов станет советником губернатора Самарской области. В понедельник, 20 мая, он сложил полномочия первого вице-губернатора — председателя регионального правительства.
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20 мая 2019, 04:54
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Специалисты сообщили об итогах первых трех месяцев «мусорной реформы» в Самарской области
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3 апреля 2019, 12:39
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В Самарской области потратят 100 млн рублей на покупку 880 коров
В текущем году в Самарской области направят 100 млн рублей на приобретение 880 голов молодняка крупного рогатого скота молочного направления, сообщает Волга Ньюс. Соответствующую поправку в бюджет региона одобрила губдума. Планируется, что животных закупят через областное унитарное предприятие "Велес" …
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1 марта 2019, 08:20
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Депутат Валерий Троян ушел из самарской губдумы
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26 февраля 2019, 05:12
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Владимир Гутенев: лишение мандата за прогулы может породить у парламентариев излишне формальное отношение к своим обязанностям
Сегодня первый зам. председателя комитета Госдумы по промышленности, первый вице-президент "Союза машиностроителей России" Владимир Гутенев прокомментировал законопроект, который предусматривает досрочное прекращение полномочий депутатов Госдумы, если они в течение месяца и более не общаются с избирателями и не участвуют в работе …
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29 апреля 2016, 06:40
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Единоросс-миллиардер Ломакин отказался от депутатского мандата
Он далеко не первый единоросс, покинувший в последнее время Госдуму, отмечают "Ведомости". Бывший гендиректор Международной калийной компании (МКК) миллиардер единоросс Анатолий Ломакин (Forbes оценивает его состояние в $1,2 млрд) подал заявление о досрочном сложении с себя полномочий депутата Госдумы.
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21 февраля 2013, 09:26
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