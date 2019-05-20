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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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Александр Нефедов может стать депутатом Самарской губдумы
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23 мая 2019, 11:44
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Работал при четырех губернаторах: глава правительства Самарской области Александр Нефедов ушел в отставку
В понедельник политический долгожитель регионального масштаба - вице-губернатор Александр Нефёдов ушел в отставку. Трудовой договор с ним прекращен с 20-го мая по его личному заявлению. Временно исполняющим обязанности вице-губернатора - председателя правительства области назначен Виктор Кудряшов, который до сегодняшнего дня …
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20 мая 2019, 10:03
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Вице-губернатор Александр Нефедов покинул свой пост
В понедельник, 20 мая, стало известно,что вице-губернатор Александр Нефедов ушел в отставку. Трудовой договор с ним прекращен с 20 мая по его личному заявлению, пишет «Волга Ньюс». Сейчас временно исполняющим обязанности вице-губернатора - председателя правительства области назначен Виктор Кудряшов, …
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20 мая 2019, 02:10
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Александр Андриянов снова возглавил самарский департамент экономразвития
Новые кадровые перестановки в мэрии Самары: исполняющим обязанности руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли назначен Александр Андриянов. Соответствующие данные появились на сайте городской администрации. Ранее он уже руководил этим же ведомством с приставкой «и.о.», но в в конце марта …
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16 мая 2019, 11:51
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Назначен начальник Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области
Начальником Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области назначен полковник полиции Евгений Нечаев. До этого - с сентября прошлого года он работал в должности с приставкой «врио». Ранее являлся замначальника этого же подразделения.
Напомним, место стало вакантным …
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26 апреля 2019, 02:11
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УФНС России по Самарской области впервые возглавила женщина
В пятницу, 26 апреля, депутатам представили нового руководителя УФНС России по Самарской области. С 3 апреля ведомство возглавила Ольга Крикова, ранее бывшая заместителем руководителя налоговой службы. Отметим, в нашем регионе впервые этот пост заняла представительница прекрасного пола. До 11 января …
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26 апреля 2019, 11:36
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Объявлен конкурс на место двух зампредседателя Шестого кассационного суда
Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакансии заместителя председателя 11-го арбитражного апелляционного суда. Все желающие подать документы смогут сделать это до 13 мая. Также открыты вакансии еще двух заместителей председателя Шестого кассационного суда и 31 судьи. Напомним, …
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18 апреля 2019, 02:35
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В Самаре власти озвучили средние зарплаты бюджетников в 2017 году
В четверг, 7 декабря, в Самаре на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений власти озвучили средние зарплаты самарских бюджетников в 2017 году. Заседание провел врио первого вице-губернатора Самарской области – председатель регправительства и координатор трехсторонней комиссии Александр Нефедов.
«Реализация …
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8 декабря 2017, 12:46
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