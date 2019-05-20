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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
Александр Нефедов может стать депутатом Самарской губдумы

Александр Нефедов может стать депутатом Самарской губдумы

В четверг, 23 мая, подтвердилась информация о том, что Александр Нефедов может войти в состав Самарской губернской думы в качестве депутата.

- На днях снял свои полномочия председатель правительства, вице-губернатор Александр Нефёдов. Губернатор назначил его советником. Скорее всего, Нефедов 
23 мая 2019, 11:44
Работал при четырех губернаторах: глава правительства Самарской области Александр Нефедов ушел в отставку

Работал при четырех губернаторах: глава правительства Самарской области Александр Нефедов ушел в отставку

В понедельник политический долгожитель регионального масштаба - вице-губернатор Александр Нефёдов ушел в отставку. Трудовой договор с ним прекращен с 20-го мая по его личному заявлению. Временно исполняющим обязанности вице-губернатора - председателя правительства области назначен Виктор Кудряшов, который до сегодняшнего дня 
20 мая 2019, 10:03
Вице-губернатор Александр Нефедов покинул свой пост

Вице-губернатор Александр Нефедов покинул свой пост

В понедельник, 20 мая, стало известно,что вице-губернатор Александр Нефедов ушел в отставку. Трудовой договор с ним прекращен с 20 мая по его личному заявлению, пишет «Волга Ньюс». Сейчас временно исполняющим обязанности вице-губернатора - председателя правительства области назначен Виктор Кудряшов, 
20 мая 2019, 02:10
Александр Андриянов снова возглавил самарский департамент экономразвития

Александр Андриянов снова возглавил самарский департамент экономразвития

Новые кадровые перестановки в мэрии Самары: исполняющим обязанности руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли назначен Александр Андриянов. Соответствующие данные появились на сайте городской администрации. Ранее он уже руководил этим же ведомством с приставкой «и.о.», но в в конце марта 
16 мая 2019, 11:51
Назначен начальник Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области

Назначен начальник Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области

Начальником Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области назначен полковник полиции Евгений Нечаев. До этого - с сентября прошлого года он работал в должности с приставкой «врио». Ранее являлся замначальника этого же подразделения.

Напомним, место стало вакантным 
26 апреля 2019, 02:11
УФНС России по Самарской области впервые возглавила женщина

УФНС России по Самарской области впервые возглавила женщина

В пятницу, 26 апреля, депутатам представили нового руководителя УФНС России по Самарской области. С 3 апреля ведомство возглавила Ольга Крикова,  ранее бывшая заместителем руководителя налоговой службы.  Отметим, в нашем регионе впервые этот пост заняла представительница прекрасного пола.  До 11 января 
26 апреля 2019, 11:36
Объявлен конкурс на место двух зампредседателя Шестого кассационного суда

Объявлен конкурс на место двух зампредседателя Шестого кассационного суда

Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакансии заместителя председателя 11-го арбитражного апелляционного суда. Все желающие подать документы смогут сделать это до 13 мая.  Также открыты вакансии еще двух заместителей председателя Шестого кассационного суда и 31 судьи. Напомним,  
18 апреля 2019, 02:35
В Самаре власти озвучили средние зарплаты бюджетников в 2017 году

В Самаре власти озвучили средние зарплаты бюджетников в 2017 году

В четверг, 7 декабря, в Самаре на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений власти озвучили  средние зарплаты самарских бюджетников в 2017 году. Заседание провел врио первого вице-губернатора Самарской области – председатель регправительства и координатор трехсторонней комиссии Александр Нефедов.

«Реализация 

8 декабря 2017, 12:46
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