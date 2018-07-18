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Набор волонтеров объявили самарские «Крылья Советов»
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» открыл набор волонтеров на новый сезон российской премьер-лиги 2018/19. Как сообщили представители команды, добровольцы будут участвовать в жизни клуба, помогать «Крыльям» в организации разных мероприятий, в том числе на стадионе «Самара Арена». Всех желающих стать …
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16 июля 2018, 04:36
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"Крылья Советов" обыграли молодежную сборную Китая с разгромным счетом
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15 июля 2018, 11:00
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Болельщики смогут покупать пропуска на парковку стадиона "Самара Арена"
В Самаре продолжается подготовка к первым матчам "Крыльев Советов" на стадионе "Самара Арена". Напомним, что грандиозный спорткомплекс после завершения ЧМ-2018 станет домашней ареной самарской команды. Первая игра нового сезона пройдет уже 31 июля, соперниками волжан станут футболисты из столичного ЦСКА. …
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12 июля 2018, 11:35
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Сколько придется отдать за посещение матчей «Крыльев» на «Самара Арене»
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11 июля 2018, 01:30
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На линии огня: России заказали 100 тысяч автоматов
В 2017 году «Рособоронэкспорт» заключил 7 контрактов на поставку свыше 100 тысяч автоматов Калашникова различных модификаций в разные страны. Об этом поведал журналистам руководитель компании Александр Михеев.
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19 сентября 2017, 03:37
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За неполные пять месяцев «Ростелеком» сэкономил более 6 млрд рублей
Новые начальники оператора говорят, что это результат ревизии контрактов с поставщиками, заключенных при старых начальниках, отмечают "Ведомости".
С апреля 2013 г., когда в «Ростелеком» пришел новый менеджмент и система закупок была пересмотрена, оператор существенно изменил условия некоторых контрактов, сэкономив в результате …
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23 августа 2013, 01:59
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Ле-Бурже поставил рекорд
Сумма заключенных контрактов превысила на 40% сделки прошлого авиасалона и прогнозы устроителей на 12%, сообщают "Ведомости".
В четверг во Франции заканчивается деловая часть 50-го Международного авиасалона Ле-Бурже. По предварительным подсчетам, в авиасалоне участвовали 2100 представителей 150-ти отраслевых компаний, представлены 150 новых …
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21 июня 2013, 10:13