14 ноября депутаты Самарской Губернской Думы от партии «Единая Россия» избрали нового председателя своей фракции. Им стал Александр Живайкин. Прежний руководитель фракции Геннадий Котельников снял с себя эти полномочия после того, как возглавил областной парламент. Александр Живайкин же до сегодняшнего дня являлся заместителем руководителя партийной фракции.
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Дмитрий Азаров выдвинут от "ЕР" на выборы губернатора Самарской области
В Самарской области на региональной партийной конференции «Единой России» состоялась процедура предварительного голосования по выбору кандидата на пост губернатора Самарской области. Она прошла в ДК «Тольятти». Максимальную поддержку получил Дмитрий Азаров, который с 25 сентября 2017 года исполняет обязанности главы …
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20 июня 2018, 09:57
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В Самаре братья и сестры смогут учиться вместе в одной школе
Региональный закон «Об образовании» начнут корректировать уже во время осенней сессии Самарской губернской думы. Одно из изменений коснется правил приема в учебные заведения детей из одной семьи.
В самарских школах катастрофическая нехватка мест. Острее всего проблема стоит в густонаселенных районах, таких, …
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19 июня 2018, 06:04
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Легализовать курилки в больницах через Госдуму хотят в Самаре
В Самаре во вторник, 29 мая, депутаты губернской думы на пленарном заседании решили направить в Госдуму инициативу по легализации больничных «курилок». Предлагается разрешить администрациям медучреждений по своему усмотрению оборудовать места для курения в вентилируемых помещениях и на улице. Сейчас такого …
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29 мая 2018, 03:38
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В Самарской области вновь изменятся правила торговли алкоголем
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27 марта 2018, 06:23
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Депутаты губдумы раскритиковали работу областного Агентства по привлечению инвестиций
Депутаты Самарской губернской думы раскритиковали работу регионального Агентства по привлечению инвестиций. За два года структура показала практически нулевую эффективность при ежегодных дотациях из областного бюджета.
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27 марта 2018, 08:00
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«Единая Россия» провела ротацию политического состава
Главной повесткой ежегодной партийной конференции региональных единороссов, на которой собрались 148 представителей из 45 местных отделений, стало обновление кадров руководящего состава.
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8 декабря 2017, 07:20
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В Самаре сорваны сроки работ по благоустройству территории, заявила "Единая Россия"
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25 октября 2017, 08:43
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Важен каждый ребенок: в Самаре прошел круглый стол, посвященный социально-ориентированным проектам
В пятницу, 29 сентября, в Самаре состоялось заседание круглого стола на тему: «Позитивный опыт по реализации семейно-ориентированных проектов. Взаимодействие со СМИ». В мероприятии приняли участие члены координационного совета по реализации федерального проекта «Крепкая семья» на территории Самарской области и региональной …
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29 сентября 2017, 08:44