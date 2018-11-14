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«Бункер S» Эфир передачи от 13.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 13.11.2018 
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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров выдвинут от

Дмитрий Азаров выдвинут от "ЕР" на выборы губернатора Самарской области

В Самарской области на региональной партийной конференции «Единой России» состоялась процедура предварительного голосования по выбору кандидата на пост губернатора Самарской области. Она прошла в ДК «Тольятти». Максимальную поддержку получил Дмитрий Азаров, который с 25 сентября 2017 года исполняет обязанности главы 

20 июня 2018, 09:57
В Самаре братья и сестры смогут учиться вместе в одной школе

В Самаре братья и сестры смогут учиться вместе в одной школе

Региональный закон «Об образовании» начнут корректировать уже во время осенней сессии Самарской губернской думы. Одно из изменений коснется правил приема в учебные заведения детей из одной семьи.

В самарских школах катастрофическая нехватка мест. Острее всего проблема стоит в густонаселенных районах, таких, 

19 июня 2018, 06:04
Легализовать курилки в больницах через Госдуму хотят в Самаре

Легализовать курилки в больницах через Госдуму хотят в Самаре

В Самаре во вторник, 29 мая, депутаты губернской думы на пленарном заседании решили направить в Госдуму инициативу по легализации больничных «курилок». Предлагается разрешить администрациям медучреждений по своему усмотрению оборудовать места для курения в вентилируемых помещениях и на улице. Сейчас такого 

29 мая 2018, 03:38
В Самарской области вновь изменятся правила торговли алкоголем

В Самарской области вновь изменятся правила торговли алкоголем

Уже в апреле спиртное можно будет продавать в магазинах с площадью торгового зала менее 50 квадратных метров. При этом расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов. Кроме того, реализацию разрешат в заведениях общепита с общей площадью зала обслуживания меньше тех же 

27 марта 2018, 06:23
Депутаты губдумы раскритиковали работу областного Агентства по привлечению инвестиций

Депутаты губдумы раскритиковали работу областного Агентства по привлечению инвестиций

Депутаты Самарской губернской думы раскритиковали работу регионального Агентства по привлечению инвестиций. За два года структура показала практически нулевую эффективность при ежегодных дотациях из областного бюджета.
 
Агентство по привлечению инвестиций, которое работает в области с 2015 года, пока не смогло 

27 марта 2018, 08:00
«Единая Россия» провела ротацию политического состава

«Единая Россия» провела ротацию политического состава

Главной повесткой ежегодной партийной конференции региональных единороссов, на которой собрались 148 представителей из 45 местных отделений, стало обновление кадров руководящего состава.
 
«Состав регионального политического совета подлежит обновлению, ротации один раз в год на 10% от его числа. То есть 

8 декабря 2017, 07:20
В Самаре сорваны сроки работ по благоустройству территории, заявила

В Самаре сорваны сроки работ по благоустройству территории, заявила "Единая Россия"

Температура воздуха в Самаре в эти дни колеблется около от +1 до -6 градусов и уже выпал первый снег. В таких условиях приводить город в порядок можно с целым рядом ограничений. Об этом речь зашла на расширенном заседании фракции «Единая 

25 октября 2017, 08:43
Важен каждый ребенок: в Самаре прошел круглый стол, посвященный социально-ориентированным проектам

Важен каждый ребенок: в Самаре прошел круглый стол, посвященный социально-ориентированным проектам

В пятницу, 29 сентября, в Самаре  состоялось заседание круглого стола на тему: «Позитивный опыт по реализации семейно-ориентированных проектов. Взаимодействие со СМИ». В мероприятии приняли участие  члены координационного совета по реализации федерального проекта «Крепкая семья» на территории Самарской области и региональной 

29 сентября 2017, 08:44
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