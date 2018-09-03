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Материалы по теме:

В Сызрани девушка попросила у 83-летнего пенсионера воды и ограбила его

В Сызрани девушка попросила у 83-летнего пенсионера воды и ограбила его

В суд направлено уголовное дело о краже денег у пенсионера. В преступлении подозревают жительницу Октябрьска. По версии следствия, 19-летняя девушка приехала в Сызрань погостить к знакомым. Эти люди снимали квартиру в том же доме, где жил потерпевший.

Девушка постучалась 
3 сентября 2018, 10:09
В блогах: именитые гости и детская гимнастика в Сызрани

В блогах: именитые гости и детская гимнастика в Сызрани

Блогер Евгений Никишечкин рассказал о визите в Сызрань Алексея Немова. Пятикратный чемпион мира, четырехкратный олимпийский чемпион на этот раз прибыл с целой командой и намерением провести обширный мастер-класс для местных гимнастов в спортивной школе олимпийского резерва № 2. Кроме 
3 сентября 2018, 08:14
Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Завершается первый рабочий день этой недели и он оказался насыщенным на события. Обо всем самом интересном, что произошло в понедельник, вы узнаете из выпуска программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». Информационную картину дня вам опишут ведущая Инна Румянцева и наши журналисты. 
3 сентября 2018, 06:12
В блогах: у нас сопельки потекли…

В блогах: у нас сопельки потекли…

Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.

"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ 
3 сентября 2018, 05:46
В июне на книжных прилавках в России появится новый роман Акунина

В июне на книжных прилавках в России появится новый роман Акунина

Уже совсем скоро, в июне, выйдет новый роман писателя Бориса Акунина. Действие книги «Ореховый Будда» происходит в эпоху Петра Первого, которой посвящен пятый том проекта Акунина «История Российского государства» - «Царь Петр Алексеевич».

В центре повествования - древняя реликвия, 
17 мая 2018, 10:47
Самарцы назвали своих любимых писателей и поэтов

Самарцы назвали своих любимых писателей и поэтов

Самарская область вошла в ТОП-5 самых читающих регионов страны, выяснили исследователи сайта Avito. По их данным, большинство жителей губернии (33 процента) предпочитают отечественную литературу. 22 процента признались, что им нравятся зарубежные авторы. Остальные респонденты не смогли определиться с выбором. Среди 

3 мая 2018, 07:00
Минобрнауки собирается ввести устную часть ЕГЭ по литературе

Минобрнауки собирается ввести устную часть ЕГЭ по литературе

Эксперты Минобра совместно с представителями профессионального сообщества в настоящее время активно прорабатывают схему введения устной части на ЕГЭ по литературе. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на представителей министерства.
Глава ведомства Ольга Васильева сегодня вела речь о проблемах учащихся 

15 ноября 2017, 05:10
Электронные книги потеряли популярность из-за бумажных

Электронные книги потеряли популярность из-за бумажных

По данным английской компании Nielsen, продажи бумажных книг в последнее время выросли, а электронных, напротив, уменьшились. Аналитики подсчитали, что даже молодые люди отдают предпочтение бумажным изданиям, а не электронным версиям.
По статистике, в Великобритании в прошлом году продали на 2% 

16 марта 2017, 03:21
Астрономы нашли звезду-«вампира», поедающую гелиевого гиганта

Астрономы нашли звезду-«вампира», поедающую гелиевого гиганта

Зарубежные астрономы с помощью зонда GAIA обнаружили в созвездии Дракона уникальную систему Gaia14aae. Она состоит из двух звезд - яркого белого карлика-"вампира" и тусклого гелиевого гиганта. Второе небесное тело через равные промежутки времени заслоняет поедающего его материю компаньона, поэтому белый 
20 июля 2015, 03:38
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