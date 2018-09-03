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В Сызрани девушка попросила у 83-летнего пенсионера воды и ограбила его
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3 сентября 2018, 10:09
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В блогах: именитые гости и детская гимнастика в Сызрани
Блогер Евгений Никишечкин рассказал о визите в Сызрань Алексея Немова. Пятикратный чемпион мира, четырехкратный олимпийский чемпион на этот раз прибыл с целой командой и намерением провести обширный мастер-класс для местных гимнастов в спортивной школе олимпийского резерва № 2. Кроме …
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3 сентября 2018, 08:14
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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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3 сентября 2018, 06:12
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В блогах: у нас сопельки потекли…
Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.
"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ …
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3 сентября 2018, 05:46
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В июне на книжных прилавках в России появится новый роман Акунина
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17 мая 2018, 10:47
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Самарцы назвали своих любимых писателей и поэтов
Самарская область вошла в ТОП-5 самых читающих регионов страны, выяснили исследователи сайта Avito. По их данным, большинство жителей губернии (33 процента) предпочитают отечественную литературу. 22 процента признались, что им нравятся зарубежные авторы. Остальные респонденты не смогли определиться с выбором. Среди …
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3 мая 2018, 07:00
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Минобрнауки собирается ввести устную часть ЕГЭ по литературе
Эксперты Минобра совместно с представителями профессионального сообщества в настоящее время активно прорабатывают схему введения устной части на ЕГЭ по литературе. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на представителей министерства.
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15 ноября 2017, 05:10
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Электронные книги потеряли популярность из-за бумажных
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16 марта 2017, 03:21
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Астрономы нашли звезду-«вампира», поедающую гелиевого гиганта
Зарубежные астрономы с помощью зонда GAIA обнаружили в созвездии Дракона уникальную систему Gaia14aae. Она состоит из двух звезд - яркого белого карлика-"вампира" и тусклого гелиевого гиганта. Второе небесное тело через равные промежутки времени заслоняет поедающего его материю компаньона, поэтому белый …
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20 июля 2015, 03:38