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Видео: из торгового центра на Безымянке повалил дым
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25 июля 2017, 09:46
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Деньги «Ашана» присудили самарскому бизнесмену Виктору Суркову
Компании «Ашан» не удалось обжаловать определение арбитражного суда Московской области и уменьшить размер арендных платежей в пользу ООО «Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском».
Как уже рассказывала «ТЕРРА», по договору, заключенному еще в 2012 году, для «Ашана» была установлена фиксированная ежегодная …
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12 июля 2017, 03:26
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На пути к «Московскому» появилось препятствие
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30 июня 2017, 02:28
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В сентябре около самарского вокзала откроют новый кинотеатр
В торгово-развлекательном комплексе «Гудок» появится кинотеатр «Мегаполис». Открытие запланировано на сентябрь, сообщили в администрации ТЦ. Работы на площадке ведутся круглосуточно, чтобы успеть закончить их к началу учебного года. В кинотеатре будет семь залов с роботизированными мягкими креслами, позволяющими смотреть фильм …
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16 июня 2017, 12:35
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Имущество Самарского дома печати продали за 96 млн рублей
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6 февраля 2017, 03:31
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Имущество Самарского дома печати продали за 35 миллионов рублей
Обостряется борьба за имущество самарского дома печати, который проходит процедуру банкротства. Сегодня его 11 зданий и земельных участков, принадлежащих ОАО «Издательство „Самарский дом печати“», были проданы на электронных торгах за 35 миллионов рублей фирме «Азимут». По информации телерадиокомпании «ТЕРРА», она …
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21 июня 2016, 05:10
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Кому достанутся активы Самарского дома печати?
Новый поворот в борьбе за имущество ОАО "Самарский дом печати", который сейчас проходит процедуру банкротства. Стало известно, что долги предприятия, а это около 100 миллионов рублей, готова погасить компания «Мечта». Считается, что она аффилирована известному бизнесмену Алексею Шаповалову.
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20 апреля 2016, 02:47
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Алексей Шаповалов намерен погасить долги «Самарского дома печати»?
Компания «Мечта», руководство которой называют близким бизнесмену Алексею Шаповалову, заявила о намерении погасить все долги перед кредиторами находящегося в последней стадии банкротства «Самарского дома печати», пишут федеральные СМИ.
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20 апреля 2016, 11:11