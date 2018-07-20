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В Сызрани женщина-маляр прятала героин в сапоге
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20 июля 2018, 10:28
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В Самаре адвокат попался на вымогательстве 200 тысяч рублей
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20 июля 2018, 07:57
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500 тысяч рублей обманом выманил экс-оперуполномоченный в Самаре
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19 июля 2018, 10:49
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За крупную взятку пойдет под суд замглавы Ленинского района Самары
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19 июля 2018, 08:41
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Пьяный пациент больницы обругал и покусал сотрудника Росгвардии в Самаре
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26 апреля 2018, 12:33
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Отчим чуть не задушил защищавшего мать мальчика в Самарской области
В Самарской области полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия в Богатовском районе. 31-летний мужчина чуть не задушил мальчика, защищавшего мать. На него заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Потерпевшие – 36-летняя сожительница подозреваемого и ее девятилетний сын. Женщина сама пришла …
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5 апреля 2018, 01:30
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Стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнюю школьницу в Сызрани
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16 марта 2018, 09:40
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Разбойник с ножом напал на продавца в Октябрьске
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28 февраля 2018, 03:00