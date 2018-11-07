Разбирательство с алиментщиком из Самарской области обернулось для приставов в самые настоящие игры в прятки. Мужчина задолжал на содержание своего ребенка 56 тысяч рублей. Так как решать проблему в добровольном порядке он не спешил, ему назначили 100 часов обязательных работ. Однако к отбытию наказания должник так и не приступил, что стало поводом для нового судебного заседания.
В зал суда мужчина не пришел. Тогда приставы решили съездить к нему домой. Должник не придумал ничего лучше, кроме как спрятаться от визитеров в шкафу. Требования представителей суда выйти мужчина проигнорировал.
Спустя некоторое время он пришел на совещание. Теперь ему придется отсидеть 10 суток административного ареста и заплатить штраф.
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