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Материалы по теме:

В России могут ужесточить правила выдачи лицензий на покупку оружия

В России могут ужесточить правила выдачи лицензий на покупку оружия

В России могут ужесточить правила выдачи лицензий на приобретение огнестрельного оружия. С соответствующей инициативой в федеральный парламент намерены выйти депутаты Самарской Губернской Думы. Суть предлагаемых поправок в ФЗ «Об оружии» состоит в том, чтобы сделать невозможной его покупку для людей, 

13 сентября 2018, 09:08
Оппозиционные партии прервали заседание губдумы

Оппозиционные партии прервали заседание губдумы

В Самаре во вторник, 3 июля, представители фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в губернской думе прервали заседание и покинули зал. Свой демарш они объяснили тем, что в повестку не был включен вопрос о повышении пенсионного возраста. Напомним, правительство РФ 

3 июля 2018, 01:52
Самарцам хотят запретить шуметь по выходным и праздникам до 10 утра

Самарцам хотят запретить шуметь по выходным и праздникам до 10 утра

В Самарской области могут быть внесены изменения в региональный закон «О тишине». Депутаты губдумы от фракции ЛДПР предложили запретить шуметь в выходные и праздничные дни до 10 утра. Таким образом, они хотят расширить понятие «ночное время» с 23:00 до 10:00.

По 

7 июня 2018, 01:41
Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в бюджет области

Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в бюджет области

В Самаре депутаты губдумы приняли поправки в бюджет области. Изменения, с учетом поступлений из федеральной казны и налогов на 3,75 миллиарда рублей, внесли на заседании областного парламента во вторник, 29 мая. 700 миллионов направят на продолжение стройки Фрунзенского моста. Более 

29 мая 2018, 02:07
Поправки в закон о тишине к ЧМ-2018 внесут в Самаре

Поправки в закон о тишине к ЧМ-2018 внесут в Самаре

В Самаре в региональный «закон о тишине» могут внести поправки, которые, как предполагается, будут действовать во время ЧМ-2018. Мэрия Самары предложила внести изменения в закон №7-ГД «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Самарской области». Во 
15 мая 2018, 10:22
Поправку об отмене надбавки к пенсии Николая Меркушкина не приняли

Поправку об отмене надбавки к пенсии Николая Меркушкина не приняли

В Самаре во вторник, 24 апреля, депутаты губернской думы приняли закон, устанавливающий региональные надбавки из областного бюджета к пенсиям тех чиновников, которые проработали в области не меньше 10 лет. Предложенную депутатом Михаилом Матвеевым поправку об отмене региональной надбавки экс-губернатору Николаю 

24 апреля 2018, 04:55
Региональный закон о продаже алкогольных напитков стал идентичным федеральному

Региональный закон о продаже алкогольных напитков стал идентичным федеральному

Региональный закон о продаже алкогольных напитков стал идентичным федеральному: в Самарской области разрешена продажа спиртного с 8 утра и до 11 часов вечера во все дни.
Во вторник за это проголосовали депутаты Самарской Губернской Думы. Поправки вступят в силу со 

26 декабря 2017, 06:02
В Самаре депутаты предложили в бюджет области рекордное число поправок

В Самаре депутаты предложили в бюджет области рекордное число поправок

Рекордное число поправок предложено внести в главный финансовый документ Самарской области на 2018 год. Для того чтобы выполнить все пожелания депутатов, необходимо найти почти 23 миллиарда рублей.

Перед рассмотрением бюджета Самарской области на 2018 год во втором чтении, к нему поступило 

29 ноября 2017, 09:17
Виновных в подделке финансовых документов предлагают лишать свободы на 7 лет

Виновных в подделке финансовых документов предлагают лишать свободы на 7 лет

Наказание за подделку финансовых документов в России хотят ужесточить. В кабинете министров разработали проект соответствующих изменений: за фальсификацию финансовой отчетности компаний, совершенную группой лиц, предполагается лишать свободы на срок до семи лет. Штраф при этом может составить до пяти миллионов 

16 октября 2017, 08:05
Наказывать за злоупотребления при гособоронзаказе будут строго

Наказывать за злоупотребления при гособоронзаказе будут строго

В Госдуме хотят ужесточить наказание за злоупотребления при гособоронзаказе. Конфискация имущества и лишение свободы сроком до 10 лет - такие поправки в уголовный кодекс подготовили в Комитете по госстроительству и законодательству. Мера касается глав коммерческих компаний и должностных лиц. Депутаты 

10 октября 2017, 08:05
В России ужесточат наказание для телефонных террористов

В России ужесточат наказание для телефонных террористов

Наказание за ложное сообщение о теракте могут ужесточить. Рабочую группу по подготовке соответствующих поправок  в Государственной думе создаст Комитет по безопасности и противодействию коррупции. Необходимость изменений стала очевидной после серии анонимных сообщений якобы о минировании зданий в разных городах страны. 

6 октября 2017, 09:01
Как наказали родителей девочек, замучивших котенка в Кинеле?

Как наказали родителей девочек, замучивших котенка в Кинеле?

Родителей девочек, устроивших резонансную расправу над котятами в Кинеле, оштрафовали за ненадлежащее воспитание детей, сообщили в правоохранительных органах. Штраф для каждой из двух семей составил 500 рублей. Ранее сообщалось, что детей поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Материалы 

22 августа 2017, 12:57
В Самаре 18-летний парень изрезал ножом собутыльника в пьяной драке

В Самаре 18-летний парень изрезал ножом собутыльника в пьяной драке

В Самаре следователями Кировского района возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, которого подозревают в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия».

По версии сотрудников полиции, 15 ноября примерно в 

23 ноября 2016, 10:02
Пьяный самарец бросил на улице коляску с новорожденным сыном

Пьяный самарец бросил на улице коляску с новорожденным сыном

23-летняя мать малыша рассказала, что ее муж ушел гулять с мальчиком, когда она спала.
12 июля 2016, 11:35
Пьяный самарец перепутал окно с дверью и сломал ногу

Пьяный самарец перепутал окно с дверью и сломал ногу

Вчера, 20 мая, в Самаре врачи скорой помощи выезжали на вызов к одному из жилых домов по Магнитному переулку. Как передает портал 63.ru, примерно в 13:20 из окна второго этажа выпал 24-летний молодой человек.

Врачи диагностировали у пострадавшего 
21 мая 2016, 12:54
Болельщики поймали футболиста национальной команды Испании на пьянстве

Болельщики поймали футболиста национальной команды Испании на пьянстве

Фанаты сборной Испании предъявили обвинения в пьянстве центральному защитнику «Барселоны» и национальной команды Жерару Пике. Такую информацию распространяют испанские СМИ.

Наблюдатели зафиксировали на видео, как пьяный спортсмен в ночь на воскресенье, 6 сентября, быстро уходит из одного из ночных 
7 сентября 2015, 01:46
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