За пьянство - метлу в руки. В Самаре предложили радикально ужесточить наказание для тех, кто попался нетрезвым на улице. Резонансную поправку в федеральный административный Кодекс подготовили в Самарской губдуме. Новелла предусматривает введение альтернативного наказания для нарушителей: вместо денежного взыскания - выполнение обязательных общественных работ. То есть «любителей погулять подшофе» отправят мести улицы, убираться в парках, чистить уборные и мыть остановки. Сейчас нарушителей штрафуют максимум на 1000 рублей или арестовывают на срок до 15 суток. По мнению депутатов, трудовое наказание станет намного эффективней финансового. Угроза быть замеченным на улице с ломом, метлой или шваброй остудит пыл многих «выпивох». Напомним, практика - направлять попавшихся на пьянстве на работы - широко использовалась в СССР.
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