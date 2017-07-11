Средства, собранные с акцизов на алкоголь, будут направляться на благоустройство микрорайонов. Об этом шла речь на координационном совете по безопасности при губернаторе Самарской области Николае Меркушкине. Всего за прошлый год в региональный бюджет поступило почти 135 миллионов рублей налоговых отчислений. Это на пятую часть больше, чем годом ранее. Причем за первое полугодие текущего года областная казна уже пополнилась почти на 69 миллионов. При этом глава региона отметил недостаточную работу по легализации продажи алкоголя. До сих пор, по данным министерства экономики, теневой рынок в этой сфере составляет больше половины от суммы всей прибыли. С акцизов в бюджет поступило в 10 раз меньше отчислений, чем предполагалось.
|
Кино и вино: Минздрав предложил ограничить скрытую рекламу алкоголя в фильмах
Минздрав озвучил инициативу ограничить скрытую рекламу спиртных напитков в телепередачах и фильмах. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на Стратегию формирования здорового образа жизни населения страны.
|
10 июля 2017, 10:03
|
Как самарским чиновникам правильно потратить миллиард?
|
5 июля 2017, 05:42
|
Трезвое решение: торговать алкоголем в Самаре пока будут по старым правилам
Во вторник, 4 июля, депутаты Самарской губернской думы решили отложить до осени рассмотрение поправок в областной антиалкогольный закон.
Как уже сообщала «ТЕРРА», время работы алкомаркетов предлагают продлить на три часа. Сейчас торговать алкоголем можно с 10 до 22 …
|
4 июля 2017, 02:06
|
Сызранец закрылся в квартире с включенным газом и угрожал взорвать весь дом
Как пишет «КТВ-Луч», инцидент случился вчера, 29 июня, около 23:00 в квартире одного из многоквартирных домов по проспекту Гагарина. Подвыпивший мужчина повздорил со своей супругой, после чего решился на неожиданную провокацию. Сызранец закрылся в квартире, открыл газ на кухне …
|
30 июня 2017, 10:04
|
В Самаре потрескалась улица Ленинградская
Прокуратура Самарского района обнаружила выбоины и трещины на дорогах в центре города. Такие нарушения ГОСТа выявлены на улицах Ленинградской, Фрунзе, Венцека, Алексея Толстого и Комсомольской.
«Ненадлежащее состояние дорог нарушает режим дорожного движения и не отвечает требованиям его безопасности», - сообщается на …
|
29 июня 2017, 01:30
|
Пьющие самарцы обогатили бюджет на 11 миллиардов рублей
|
29 июня 2017, 12:56
|
Каждый самарец сможет погулять по «Штутгарту»
В Самаре хотят открыть бульвар в честь города-побратима Штутгарта. Его планируют обустроить в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры, сообщили в мэрии. Эта информация была озвучена во время встречи самарских чиновников с делегацией из немецкого города-партнера.
Предполагается, что над созданием сквера …
|
23 июня 2017, 10:41
|
Появились эскизы для проекта благоустройства самарской Безымянки
|
16 июня 2017, 04:31