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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Как отмечают в министерстве, данная программа включает «одну из задач, целью которой в 

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Как самарским чиновникам правильно потратить миллиард?

Как самарским чиновникам правильно потратить миллиард?

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5 июля 2017, 05:42
Трезвое решение: торговать алкоголем в Самаре пока будут по старым правилам

Трезвое решение: торговать алкоголем в Самаре пока будут по старым правилам

Во вторник, 4 июля, депутаты Самарской губернской думы решили отложить до осени рассмотрение поправок в областной антиалкогольный закон.

Как уже сообщала «ТЕРРА», время работы алкомаркетов предлагают продлить на три часа. Сейчас торговать алкоголем можно с 10 до 22 
4 июля 2017, 02:06
Сызранец закрылся в квартире с включенным газом и угрожал взорвать весь дом

Сызранец закрылся в квартире с включенным газом и угрожал взорвать весь дом

Как пишет «КТВ-Луч», инцидент случился вчера, 29 июня, около 23:00 в квартире одного из многоквартирных домов по проспекту Гагарина. Подвыпивший мужчина повздорил со своей супругой, после чего решился на неожиданную провокацию. Сызранец закрылся в квартире, открыл газ на кухне 
30 июня 2017, 10:04
В Самаре потрескалась улица Ленинградская

В Самаре потрескалась улица Ленинградская

Прокуратура Самарского района обнаружила выбоины и трещины на дорогах в центре города. Такие нарушения ГОСТа выявлены на улицах Ленинградской, Фрунзе, Венцека, Алексея Толстого и Комсомольской.

«Ненадлежащее состояние дорог нарушает режим дорожного движения и не отвечает требованиям его безопасности», - сообщается на 

29 июня 2017, 01:30
Пьющие самарцы обогатили бюджет на 11 миллиардов рублей

Пьющие самарцы обогатили бюджет на 11 миллиардов рублей

Налоговые поступления в бюджет Самарской области в 2016 году выросли на 10 с половиной процентов. Эта информация была озвучена в Самарской губернской думе на заседании комитета по бюджету. С акцизов на алкоголь регион получил более 11 миллиардов рублей, 8 миллиардов 

29 июня 2017, 12:56
Каждый самарец сможет погулять по «Штутгарту»

Каждый самарец сможет погулять по «Штутгарту»

В Самаре хотят открыть бульвар в честь города-побратима Штутгарта. Его планируют обустроить в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры, сообщили в мэрии. Эта информация была озвучена во время встречи самарских чиновников с делегацией из немецкого города-партнера.

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23 июня 2017, 10:41
Появились эскизы для проекта благоустройства самарской Безымянки

Появились эскизы для проекта благоустройства самарской Безымянки

В сети появились изображения для проекта комплексного ремонта улицы Победы. Планируется обновить дворы и фасады домов, которые расположены вдоль участка от проспекта Кирова до улицы Елизарова. Преобразить район планируют к 70-летию улицы Победы в 2019 году. В плане ремонт фасадов 
16 июня 2017, 04:31
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