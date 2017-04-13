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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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В РФ могут ужесточить наказание за отказ от теста на алкоголь

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Самарец украл из магазина коньяк и не выпил

Самарец украл из магазина коньяк и не выпил

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30 марта 2017, 03:08
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Законопроект против алкомаркетов в жилых домах не поддержали

Правительство России отказалось поддержать законопроект об ограничении торговли спиртным в магазинах, находящихся в жилых домах. По мнению чиновников, такая мера приведет только к росту числа контрафактной продукции. Документ был направлен в правительственную комиссию группой депутатов Госдумы. Парламентарии намеревались уменьшить доступность 

20 марта 2017, 01:21
В Самарской области вдвое вырос объем изъятия контрафактного алкоголя

В Самарской области вдвое вырос объем изъятия контрафактного алкоголя

В Самарской области вдвое вырос объем изъятия контрафактного алкоголя
 
За прошлый год только сотрудниками полиции ликвидировано 7 подпольных цехов, изъято более 29 тысяч декалитров контрафакта. Это в 2 раза больше чем в 2015-ом.
 
Сейчас в магазинах, так же 

16 марта 2017, 10:47
В самарской губдуме «появился» депутат из будущего, родившийся в 2953 году

В самарской губдуме «появился» депутат из будущего, родившийся в 2953 году

На официальном сайте Самарской губернской думы в личной информации одного из депутатов указан 2953 год рождения. "Терминатором из будущего" является Василий Горбачев. Он член партии власти, прошел в думу от избирательного округа № 6, город Чапаевск, пишет life.
8 марта 2017, 05:16
Депутаты из Самарской области хотят изменить правила перевозки детей

Депутаты из Самарской области хотят изменить правила перевозки детей

Депутаты городских дум Тольятти, Сызрани и Кинеля готовят обращение в Минтранс России с требованием изменить еще не вступившие в силу правила организованной перевозки группы детей, пишет "Российская газета". Согласно постановлению кабмина, с 1 июля 2017 года нельзя будет перевозить школьников 

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26 декабря 2016, 04:59
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В Самаре депутатам губдумы сократят расходы на помощников

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14 ноября 2016, 04:40
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