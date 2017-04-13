В Самарской области могут смягчить антиалкогольный закон. Депутаты губдумы предложили снять запрет на продажу алкоголя в День студента (25 января), День молодежи (27 июня) и Международный день студентов (17 ноября). Ограничение продолжит действовать в Международный день защиты детей (1 июня) и День знаний. Причем, если 1 сентября будет выпадать на выходной, то ограничение распространится на следующий рабочий день. Кроме того, парламентарии намерены отменить региональные законы о розничной продаже алкоголя. Если ранее торговать им можно было только с 10 до 22 часов, то вскоре это можно будет делать с 8 до 23. Свою инициативу народные избранники аргументируют тем, что действующий запрет вынуждает граждан искать спиртное в магазинах, реализующих его нелегально.
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