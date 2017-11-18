Подозреваемым в ложном сообщении о заминировании самарского банка стал житель Волгограда. Об этом случае сообщили в волгоградском областном управлении МВД.

По версии силовиков, 10 октября 36-летний мужчина, будучи под воздействием алкоголя, позвонил в службу поддержки клиентов кредитного учреждения, расположенного в Самарской …