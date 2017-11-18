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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 ноября 2017г 
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  "Y88P"
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Материалы по теме:

Опять неуловимые «минеры»: В Самаре эвакуировали сотрудников «Райффайзенбанка»

Опять неуловимые «минеры»: В Самаре эвакуировали сотрудников «Райффайзенбанка»

Вчера, 13 октября, в оперативные службы Самары поступило сообщение о минировании места массового скопления людей. Речь идет о отделении «Райффайзенбанка» по адресу: Кирова, 387.

На месте работали полиция, МЧС и спасатели. Ничего подозрительного не нашли. Вызов оказался ложным, пишет 
14 октября 2017, 04:58
Задержан «телефонный террорист», сообщивший о заминировании банка в Самаре

Задержан «телефонный террорист», сообщивший о заминировании банка в Самаре

Подозреваемым в ложном сообщении о заминировании самарского банка стал житель Волгограда. Об этом случае сообщили в волгоградском областном управлении МВД.

По версии силовиков, 10 октября 36-летний мужчина, будучи под воздействием алкоголя, позвонил в службу поддержки клиентов кредитного учреждения, расположенного в Самарской 

11 октября 2017, 05:00
В России ужесточат наказание для телефонных террористов

В России ужесточат наказание для телефонных террористов

Наказание за ложное сообщение о теракте могут ужесточить. Рабочую группу по подготовке соответствующих поправок  в Государственной думе создаст Комитет по безопасности и противодействию коррупции. Необходимость изменений стала очевидной после серии анонимных сообщений якобы о минировании зданий в разных городах страны. 

6 октября 2017, 09:01
Вместо развлечений: в заведении на Революционной искали бомбу

Вместо развлечений: в заведении на Революционной искали бомбу

Вечером 28 мая в самарскую полицию поступило сообщение о заминировании одного из развлекательных учреждений на улице Революционной. Опасную территорию оцепили, эвакуировали 30 человек. В работах на месте происшествия приняли участие кинологи со служебными собаками, сотрудники ОМОНа самарского управления Росгвардии. Взрывчатых 

29 мая 2017, 11:41
Самарец снял видео задержания мужчины около ТЦ «Парк Хаус»

Самарец снял видео задержания мужчины около ТЦ «Парк Хаус»

В Самаре вчера, 12 мая, утром проходила спецоперация около ТЦ «Парк Хаус». Один из горожан снял на камеру мобильного телефона задержание мужчины.
 
"По всей видимости, мужчина заложил бомбу. Это и стало причиной задержания. Приехали сотрудники спецназа и наряд ФСБ. 
13 мая 2017, 04:15
В Тольятти посетителей гипермаркета эвакуировали из-за мешка с углем

В Тольятти посетителей гипермаркета эвакуировали из-за мешка с углем

Вчера, 30 апреля, вечером в один из гипермаркетов Тольятти были вызваны саперы и кинологи. В здании магазина на Южном шоссе был обнаружен подозрительный пакет.

Покупатели и сотрудники торгового объекта были эвакуированы из помещения. В результате выяснилось, что находка оказалась 
1 мая 2017, 08:44
В Тольятти пьяный пенсионер «заминировал» свой дом

В Тольятти пьяный пенсионер «заминировал» свой дом

В Тольятти местный житель позвонил в ЕДДС и сообщил, что в доме на улице Автостроителей заложено взрывное устройство. Информацию сразу же передали в полицию.
 
По указанному адресу выехала оперативно-следственная группа. Полицейские обследовали здание, но никаких опасных предметов не обнаружили. 

10 апреля 2017, 11:19
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