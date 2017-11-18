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Опять неуловимые «минеры»: В Самаре эвакуировали сотрудников «Райффайзенбанка»
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14 октября 2017, 04:58
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Задержан «телефонный террорист», сообщивший о заминировании банка в Самаре
Подозреваемым в ложном сообщении о заминировании самарского банка стал житель Волгограда. Об этом случае сообщили в волгоградском областном управлении МВД.
По версии силовиков, 10 октября 36-летний мужчина, будучи под воздействием алкоголя, позвонил в службу поддержки клиентов кредитного учреждения, расположенного в Самарской …
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11 октября 2017, 05:00
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В России ужесточат наказание для телефонных террористов
Наказание за ложное сообщение о теракте могут ужесточить. Рабочую группу по подготовке соответствующих поправок в Государственной думе создаст Комитет по безопасности и противодействию коррупции. Необходимость изменений стала очевидной после серии анонимных сообщений якобы о минировании зданий в разных городах страны. …
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6 октября 2017, 09:01
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Вместо развлечений: в заведении на Революционной искали бомбу
Вечером 28 мая в самарскую полицию поступило сообщение о заминировании одного из развлекательных учреждений на улице Революционной. Опасную территорию оцепили, эвакуировали 30 человек. В работах на месте происшествия приняли участие кинологи со служебными собаками, сотрудники ОМОНа самарского управления Росгвардии. Взрывчатых …
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29 мая 2017, 11:41
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Самарец снял видео задержания мужчины около ТЦ «Парк Хаус»
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13 мая 2017, 04:15
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В Тольятти посетителей гипермаркета эвакуировали из-за мешка с углем
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1 мая 2017, 08:44
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В Тольятти пьяный пенсионер «заминировал» свой дом
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10 апреля 2017, 11:19